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 Суспільство
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 Лікарі обстежили звільнених з полону моряків і призначили поетапне лікування, - Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що стан здоров'я звільнених з полону моряків задовільний, проведено необхідне обстеження та призначено поетапне лікування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час військових моряків, які звільнені після утримання в полоні Росією, оглянуто в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення - здійснюється в повному обсязі, харчування - згідно з призначеними дієтами (дієтичними столами), залежно від характеру їхніх захворювань", - розповів начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Анатолій Казмірчук.

Зазначається, що на даний час стан здоров'я українських моряків задовільне, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також військовослужбовцям надають допомогу психологи і військовий капелан.

У Міноборони додали, що "Головний військовий клінічний госпіталь" переведено на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147330
 
 
 Топ коментарі
 
Еще спасибо за реформированные суды, отсутствие коррупции и тарифы.
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Про этапы им лучше не напоминать ))
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Спасибо Петру Алексеевичу за освобождение наших пленных. Он проделал коллосальную работу. Ну а зеленский всего лишь, добавил в этот винигрет сделанных дел ни кому не нужного и не важного Цемаха. Слава Украине!!!
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Спасибо Петру Алексеевичу за освобождение наших пленных. Он проделал коллосальную работу. Ну а зеленский всего лишь, добавил в этот винигрет сделанных дел ни кому не нужного и не важного Цемаха. Слава Украине!!!
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Еще спасибо за реформированные суды, отсутствие коррупции и тарифы.
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Президент Порошенко отличался повышенной чуткостью к простым гражданам. В этом залог его будущей победы на выборах.
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Если девушка красива и в постели горяча - это личная заслуга Леонида Ильича! (с)
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Страничка новостная конечно интересная, но- не моя. Хватит с меня этой срани. Уши- не стальные. А вот лапши- с перебором. Надоело!
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Ключовою фігурою в обміні між Україною і Росією був помічник президента України Володимира Зеленського 47-річний Андрій Єрмак.
Про це повідомив політолог Тарас Березовець на своєму Telegram-каналі.
"Про нього відомо досить мало, більшість депутатів з Слуги народу і чиновників ОП бажають відмовчуватися щодо Єрмака. Складається враження, що в силу якихось причин на його ім'я в коментуванні накладено негласне табу", - написав Березовець.
Він наголосив, що Єрмак став головним міжнародним помічником Зеленського, випередивши за впливом Вадима Пристайко та Івана Баканова.
Березовець додав, що саме Єрмак був посланий в Мадрид для переговорів з адвокатом Трампа Руді Джуліані. Саме Єрмак був на переговорах Зеленського з Майком Пенсом. Саме Єрмак веде комунікацію з Владиславом Сурковим.
"За словами інсайдерів, саме Єрмак наполіг на включенні в список на обмін бойовика Володимира Цемаха і вів переговори з російськими до самого кінця. Зараз у нього карт-бланш на підготовку візиту Зеленського в Штати. Поки Трамп відмовляється зустрічатися з Зеленським, тому що чекає відповіді на два важливих запити. Перше, проведення розслідування про втручання у вибори США з боку українських політиків і чиновників (тут, за заявами Джуліані, мова йде про роль С.Лещенко і А.Ситника). Друге, розслідування діяльності "Бурісми" і сина Джо Байдена, Хантера", - зазначив Березовець.
Він нагадав, що The New York Times писала, що Хантер Байден працював в українській нафтогазовій компанії Burisma Holdings ( "Бурісма") з квітня 2014 року. Його зарплата становила близько $50 000 в місяць. Це призначення відбулося вже після того, як співвласник "Бурісми" Микола Злочевський покинув територію України і до нього були висунуті претензії з боку правоохоронних органів.
"Робота Хантера Байдена в українській компанії викликала стурбованість навіть у тодішніх чиновників Держдепу. Тоді вони заявляли, що цей зв'язок "може ускладнити дипломатію віце-президента Байдена в Україні". Раніше розслідування діяльності Хантера Байдена Джуліані вимагав від Юрія Луценка", - додав Березовець.
https://prm.ua/klyuchovoyu-figuroyu-v-obmini-mizh-**********-i-rosiyeyu-buv-pomichnik-zelenskogo-andriy-yermak-berezovets/

https://t.me/berezoview/397
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а что думают сами моряки о "Боевом походе" и о Порошенко в частности?
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