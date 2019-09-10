 Лікарі обстежили звільнених з полону моряків і призначили поетапне лікування, - Міноборони

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час військових моряків, які звільнені після утримання в полоні Росією, оглянуто в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення - здійснюється в повному обсязі, харчування - згідно з призначеними дієтами (дієтичними столами), залежно від характеру їхніх захворювань", - розповів начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Анатолій Казмірчук.

Зазначається, що на даний час стан здоров'я українських моряків задовільне, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також військовослужбовцям надають допомогу психологи і військовий капелан.

У Міноборони додали, що "Головний військовий клінічний госпіталь" переведено на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць.

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