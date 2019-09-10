 Лікарі обстежили звільнених з полону моряків і призначили поетапне лікування, - Міноборони

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"На даний час військових моряків, які звільнені після утримання в полоні Росією, оглянуто в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення - здійснюється в повному обсязі, харчування - згідно з призначеними дієтами (дієтичними столами), залежно від характеру їхніх захворювань", - розповів начальник Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" Анатолій Казмірчук.
Зазначається, що на даний час стан здоров'я українських моряків задовільне, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також військовослужбовцям надають допомогу психологи і військовий капелан.
У Міноборони додали, що "Головний військовий клінічний госпіталь" переведено на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць.
Про це повідомив політолог Тарас Березовець на своєму Telegram-каналі.
"Про нього відомо досить мало, більшість депутатів з Слуги народу і чиновників ОП бажають відмовчуватися щодо Єрмака. Складається враження, що в силу якихось причин на його ім'я в коментуванні накладено негласне табу", - написав Березовець.
Він наголосив, що Єрмак став головним міжнародним помічником Зеленського, випередивши за впливом Вадима Пристайко та Івана Баканова.
Березовець додав, що саме Єрмак був посланий в Мадрид для переговорів з адвокатом Трампа Руді Джуліані. Саме Єрмак був на переговорах Зеленського з Майком Пенсом. Саме Єрмак веде комунікацію з Владиславом Сурковим.
"За словами інсайдерів, саме Єрмак наполіг на включенні в список на обмін бойовика Володимира Цемаха і вів переговори з російськими до самого кінця. Зараз у нього карт-бланш на підготовку візиту Зеленського в Штати. Поки Трамп відмовляється зустрічатися з Зеленським, тому що чекає відповіді на два важливих запити. Перше, проведення розслідування про втручання у вибори США з боку українських політиків і чиновників (тут, за заявами Джуліані, мова йде про роль С.Лещенко і А.Ситника). Друге, розслідування діяльності "Бурісми" і сина Джо Байдена, Хантера", - зазначив Березовець.
Він нагадав, що The New York Times писала, що Хантер Байден працював в українській нафтогазовій компанії Burisma Holdings ( "Бурісма") з квітня 2014 року. Його зарплата становила близько $50 000 в місяць. Це призначення відбулося вже після того, як співвласник "Бурісми" Микола Злочевський покинув територію України і до нього були висунуті претензії з боку правоохоронних органів.
"Робота Хантера Байдена в українській компанії викликала стурбованість навіть у тодішніх чиновників Держдепу. Тоді вони заявляли, що цей зв'язок "може ускладнити дипломатію віце-президента Байдена в Україні". Раніше розслідування діяльності Хантера Байдена Джуліані вимагав від Юрія Луценка", - додав Березовець.
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