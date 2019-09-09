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 Політика України
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Все про:ВР (5615) комітет (211) прогул (52)

 Комітет рекомендував Раді залишати депутатів за прогули без зарплати

Парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендує ухвалити законопроєкт №1035-2 про покарання депутатів за прогули.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні 9 вересня.

"Пропонується ухвалити висновок комітету на цей законопроєкт 1035-2 ("Про внесення змін до закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради" — ред.) рекомендувати парламенту включити вказаний проєкт до І розділу порядку денного ІІ сесії Верховної Ради України ІХ скликання як такий, що повністю готовий до розгляду в першому читанні до розкладу пленарних засідань парламенту та за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому", - озвучив проєкт рішення комітету його голова, депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Кальченко.

Пропозицію підтримали 6 членів комітету, утрималися — п'ять.

Крім того, члени комітету рекомендували Раді відхилити законопроєкти №1035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо втрати права народних депутатів України на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України" та ще один альтернативний №1035-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо зняття заробітної плати з народного депутата за прогули та порушення Регламенту".

Так, законопроєктом 1035-2 пропонується внести зміни до частини п’ятої статті 33 закону "Про статус народного депутата України" та до статті 26 Регламенту Верховної Ради. Як зазначається у пояснювальній записці, цей законопроєкт пропонує припиняти виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за умови відсутності народного депутата України без поважних причин у більш, ніж одній третині пленарних засідань Верховної Ради України або більш, ніж половині засідань комітету Верховної Ради України.

Читайте також: Антикорупційний комітет ВР відклав розгляд законопроекту про депутатів-прогульників

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147325
 
 
 Топ коментарі
 
Снова зрада соевым на головы. Сейчас даже придумают почему именно.
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Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 3252 О чем вы говорите??? Какие там доплаты??? В инете полно инфы-откровений от бывших нардепов, о том, что за правильное голосование по какому-то ключевому вопросу- спокойно укладывается в карман- миллион долларов. Повтор: Один Миллион Долларов.
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Снова зрада соевым на головы. Сейчас даже придумают почему именно.
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Жиза прежиза! Комітет рекомендував Раді залишати депутатів за прогули без зарплати - Цензор.НЕТ 3404

я депутат слуги народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
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5 лет ноющие про зраду проснулись 😀 Конечно это победа начали с лишения мандатов, закончили лишением зп. Так может по стране приймут пусть такой закон, кому не охота на работу просто лишать зп, месяц походил, потом две недельки погулял?
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Дурік ти мабуть не знаєш, але їм "гулибоко" "насрати" на ту зарплатню! Подивився б я твою здивованоу "пику", як би ти побачив як працюють у ВРУ депутати) (п.с. довелося там бувати у відряджені!)
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То драконовские законы для быдлонаселения, а депутаты - это почти боги!
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Там большая половина не за зарплатой в раду пролезла..
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Давно пара! На любій роботі за прогули неплатять, а виганяють з роботи!
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А што, там ещё и зарплату платят? А я думал выдадут мандат и крутись как можешт (с) Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 3522
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щас порохоботы вспомнят Конституцию.
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зп там фігня, там десятки різних доплат, які досить серьезно впливають на кінцеву цифру.
а там іще мат допомога іноді в рази більша самої зп. а деяким зрадникам ця зп взагалі малоцікава, якщо є газова вишка, наприклад.
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О чем вы говорите??? Какие там доплаты??? В инете полно инфы-откровений от бывших нардепов, о том, что за правильное голосование по какому-то ключевому вопросу- спокойно укладывается в карман- миллион долларов. Повтор: Один Миллион Долларов.
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От преференций лоббирования отлучать надо, как от церкви. Для земанды, например, отлучение от бениной сиськи смерти подобно.

А ЗП для них - карманные деньги на буфет.
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Герхард
А ЗП для них - карманные деньги на буфет.
Комитет рекомендовал Раде оставлять депутатов без зарплаты за прогулы - Цензор.НЕТ 7423

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова предоставить Украине скидку в размере 25 процентов в обмен на заключение прямого договора о поставках газа. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Текст беседы опубликован на сайте Кремля.
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Пошла жара. Страшный брат опять свой немытый член со скидкой предлагает. Дождались таки кацапы хорошей власти в Украине.
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на это фуфло никто не купится , иначе сразу политическая смерть в Украине
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Нуууу и малако за вредность деПутанам....
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Не подходит.
Зачем выбираться в раду, что бы потом не ходить на собрания ..... Абсурд.
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туфта это всё , никто против себя не проголосует
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Эт верно. Пете вроде завтра на допрос плыть....первый кандидат хотя паралельно нужно ввести апупенный штраф за неявку на допрос депутана вроде *****, чтоб всё было по феншую!
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Нииигодники
зарплату отобрать, а самих в наручники
пушистые
и отшлепать
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а увольнять с запретом занимать должности - еще не придумали?
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За механизм отзыва депутата ВР ни слова как обычно
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взагалі- то всі чули ГОЛОСНУ ОБІЦЯНКУ 'КОМАНДИ ЗЕ (ПІД ФАНФАРИ І БАРАБАННИЙ ДРІБ) ПОЗБАВЛЯТИ МАНДАТУ ЗА НЕЯВКУ НА ПОЛОВИНУ ЗАСІДАНЬ?


зЕ збирається ТАК ВИКОНУВАТИ і інші свої обіцянки?
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І знову Поеторій: результати за запитом "депутат" - що не віршик, то жиза прежиза Комітет рекомендував Раді залишати депутатів за прогули без зарплати - Цензор.НЕТ 1163

илья работает гондоном
хотя зачем то в трудовой
ему корректно написали
что он народный депутат

А оце про СН:

вокруг простого депутата
галдит хмельной электорат
за ушы трогают смеются
попопе веточками бьют
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