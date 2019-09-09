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 Політика України, Події
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Все про:Крим (7413) помилування (69) Путін (10641) Захтей (11)

 Засуджений за сфабрикованою справою "кримських диверсантів" Захтей написав Путіну прохання про помилування, - дружина

Засуджений в окупованому Криму до 6,5 років колонії суворого режиму у справі "українських диверсантів" Андрій Захтей написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомила дружина Захтея Оксана, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, таке рішення Захтей прийняв після того, як дізнався, що його не включили в списки на обмін утримуваними особами між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня.

"Про рішення Андрія написати лист із проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист вже надіслано. Це непросте рішення, Андрій його прийняв після того, як дізнався, що його немає у списках на обмін", - розповіла вона.

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Оксана Захтей підкреслила, що і чоловік, і вона сама щасливі за в'язнів, які повернулися в Україну. "Я хочу сказати, що ми щиро раді за всіх, хто опинився на волі, особливо за їхні сім'ї. Власне, такими ж мотивами було продиктоване рішення Андрія. Він використає будь-який шанс, щоб швидше опинитися вдома з рідними", - додала вона.

Нагадаємо, 10 серпня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Андрій Захтей - підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від адвоката за угодою.

16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147319
 
 
 Топ коментарі
 
Захтей відомий прихильник россєюшки з заходу України. Він є на "Миротворці". Мразота і зрадник як і Клих.
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Понеслась. У нас ещё кто остался на обмен?
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Так-так... продолжение темки, на наши уши. Кто-то требует продолжения банкета. Ну, или- обмена. О миротворцах- забыто, об убийстве металлургии отечественной- пишут, но тихонечко, вместо того, чтобы в набат бить. Потому, продолжим темку об обменах... Для срача- лучше не придумать.
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Понеслась. У нас ещё кто остался на обмен?
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Нет, макарон выступил за снятие санкций.
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Министр иностранных дел Франции в понедельник приветствовал шаги России и Украины, направленные на урегулирование кризиса между двумя странами, в частности недавний обмен пленными, но заявил, что преждевременно отменять санкции против Москвы.
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Тю. Скока угодно. Тока они все какие-то неправильные. В законе. И- при власти. Правда, это я о Мариуполе. Можэ где-то иначе?
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О! Можно Марик отдать за заложников! Осужденный по сфабрикованному делу "крымских диверсантов" Захтей написал Путину прошение о помиловании, - жена - Цензор.НЕТ 872
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В каждой шутке- есть только доля самой шутки(с) Так?
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да правильно человек делает, о какой борьбе за страну может идти речь, если территории так разбазаривают?
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Он их не разбазаривает Засуджений за сфабрикованою справою "кримських диверсантів" Захтей написав Путіну прохання про помилування, - дружина - Цензор.НЕТ 404. Просто переводит под юрисдикцию раши. Засуджений за сфабрикованою справою "кримських диверсантів" Захтей написав Путіну прохання про помилування, - дружина - Цензор.НЕТ 3120
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Как оно там говорило - просто отодвигают границу
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А йому зєлєнський дасть квартиру в Києві і грошову допомогу, як гєрою України?!
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Так-так... продолжение темки, на наши уши. Кто-то требует продолжения банкета. Ну, или- обмена. О миротворцах- забыто, об убийстве металлургии отечественной- пишут, но тихонечко, вместо того, чтобы в набат бить. Потому, продолжим темку об обменах... Для срача- лучше не придумать.
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Захтей відомий прихильник россєюшки з заходу України. Він є на "Миротворці". Мразота і зрадник як і Клих.
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Металлургия это отстой, необходимо развивать туризм. По выгоде это как проституция, минимум вложений максимум прибыли.
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Угу. Вперед. Развивай. Ты по жизни кто? Сутенёр? Ну и флаг тебе в ручки.
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Так Зеля и сказал - "Украина, это проститутка европы".
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обиделся зехтей, попросил пощады... Правильно было бы (если вдруг пуйло его освободит) оставить зехтея в рф... Там он пошел на сделку со следствием (собственную шкуру спасая), там он оговорил всех наших, там его осудили, там его помилуют..., там пусть и остаётся... СЛИЗНЯК!
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И правильно сделал.
Не зубожилым его судить.
Они за цену на коммуналку и колбасу по 2.20 плюют на все и всех вокруг себя.
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Захтій - прихильник русского міра. Вітав російську окупацію. Хай там посидить.
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