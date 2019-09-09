 Засуджений за сфабрикованою справою "кримських диверсантів" Захтей написав Путіну прохання про помилування, - дружина

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомила дружина Захтея Оксана, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, таке рішення Захтей прийняв після того, як дізнався, що його не включили в списки на обмін утримуваними особами між Україною і Росією, який відбувся 7 вересня.

"Про рішення Андрія написати лист із проханням про помилування я дізналася від адвоката. Лист вже надіслано. Це непросте рішення, Андрій його прийняв після того, як дізнався, що його немає у списках на обмін", - розповіла вона.

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Оксана Захтей підкреслила, що і чоловік, і вона сама щасливі за в'язнів, які повернулися в Україну. "Я хочу сказати, що ми щиро раді за всіх, хто опинився на волі, особливо за їхні сім'ї. Власне, такими ж мотивами було продиктоване рішення Андрія. Він використає будь-який шанс, щоб швидше опинитися вдома з рідними", - додала вона.

Нагадаємо, 10 серпня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Андрій Захтей - підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від адвоката за угодою.

16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).