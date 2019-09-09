 ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой".
У прикордонуправлінні окупованого Криму стверджують, що 40-річний українець "із квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова".
Також повідомляється про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який, як зазначається, "перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із завданням значної шкоди".
Чоловіків передали російській поліції.
Імена та прізвища затриманих не публікують, будь-які їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
Или сам вместо задержанных в каталажку сядет? Или скажет - а такого в дагаваренностях не было, и ваабще - я вам ничего не должен.
- Якому плану?!
- Нет, это новое фото Голобородька с браслетиками с именами новых заложников Кремля.
А то просто так отдать Кремлю неудобно будет даже перед зебилами.
не попереджають цих розумововідсталих, шо їх можуть запроторити до буцегарні на рашкє? Може ці дебіли саме цього й прагнуть?! Тоді брати з них розписку й нехай пістують собі куди хочуть!
Пукин успешно "продал" заложников, теперь будет набирать новых и опять "продавать" Очень удобно.
Поздравляю, зеленые, вы опять обосрались.