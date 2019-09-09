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 Політика України
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Все про:затримання (3010) Крим (7413) Росія (19716) ФСБ (760)

 ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

У прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму повідомляють про затримання на адмінмежі півострова з Херсонщиною двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой".

У прикордонуправлінні окупованого Криму стверджують, що 40-річний українець "із квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова".

Також повідомляється про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який, як зазначається, "перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із завданням значної шкоди".

Чоловіків передали російській поліції.

Імена та прізвища затриманих не публікують, будь-які їхні коментарі відсутні. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ затримує українців на межі з окупованим Кримом і шантажем намагається залучити до співпраці, - СБУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147317
 
 
 Топ коментарі
 
Нова база для обміну. На що тепер міняти будуть?
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Забезпечують достатню кількість затриманих, щоб ще й на світло вистачило, може й відновлення залізнодорожного сполучення. Домовленності з терористами, вони такі домовленності ...
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хто хоче їхати в кацапстан повинні розуміти ризики - нехай краще їдуть в Європу..))
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А класна схема виходить. Беруть давно завербованого українця, ніби затримують, суд, шум, патріотичні гасла під час суду, коротше роблять з нього патріота. І час від часу нагадування в новинах "ледве дихає, але Україну любить". Потім обмінюють такого на реального злочинця, таким чином вбиваючи двох зайців: злочинець на волі, агент-патріот в Україні, можливо навіть відразу в парламенті.
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Придумай ещё чего нибудь, "мыслитель".
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А потім дивишся на голодуючих з російської тюрми мордатих Савченко і Сєнцова, і диву дивуєшся, як з голоду люди пухнуть і жиріють !
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не повіриш, але після голодухи починається повальний, безупинний жор...наприклад, голодування - не кращий засіб скинути вагу)
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Ну так не за декілька годин таку морду як Сєнцов наганяє організм... Він в полон попав набвгато худшим, а казали, шо 5 років голодував, а тут пачка, як в звягільського
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не казали що всі 5 голодував...у кожному віці людина міняється за 5 років...біля 40, десь так, як сенцов...а ще більше міняються з 12 до 17, наприклад
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Якщо їсти нездорову їжу, наприклад, макарони, а не м'ясо, то теж роздує.
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это не заложники - это криминальники - пускай сидят.
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О, новые! Не прошло и трех дней, и кого теперь ЗЕхитро-попый-украинец будет менять?
Или сам вместо задержанных в каталажку сядет? Или скажет - а такого в дагаваренностях не было, и ваабще - я вам ничего не должен.
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На Богдана, шмарклю и коломойского их поменять, и стране счастье и людей вернем...
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и танцевальные пары по кругу, по кругу ...
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Даже день не прошёл. Хахлов уже не вылечишь.
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- Это старая реклама Мишлен?
- Нет, это новое фото Голобородька с браслетиками с именами новых заложников Кремля.
ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6285
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Не очень понимаю, почему все здесь этого вора или мошенника защищают. Пусть теперь их раша кормит
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а как вы различаете, из того что сказала парашка?
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Упс.... Ну, ничего. На Херсонскую область обменяем.
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это если новых цемахов не удастся перевести с того на этот берег, ценой жизни опытных разведчиков...а еще мостостроителей у станицы луганской начнут задерживать
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Вот и новые заложники. Вот и хорошо. Зеленскому будет за кого выдавать террористов.
А то просто так отдать Кремлю неудобно будет даже перед зебилами.
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Це размєр кавуна у ляксандрарыгорыча.( Не вдавсь цього року, на відміну від дівОк, які їх грузили)😁😁😁
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Говорят что сейчас в Голивуде снимается остросюжетный фильм ужасов "Тайны черепной коробки порохобота", наподобии "Байки из склепа" но в разы ржачнее и страшнее
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это только тебе посчитали нужным сказать...чтобы разносил весть
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так это ж ты с соплеменниками сценарий пишишь, я тут причем
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это ты пищишь...а мы пишем грамотно - пишЕшь
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То для кого то секрет что ФСБ от СБУ чем то отличается? Тут СБУ и остальные через день сообщают о задержании сепаратистов причем в 99 процентов случаев на подконтрольной территории.. я же так думаю настоящее сепаратисты как то по другую сторону в окопах сидят и по украинским блок постам не шляются.
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Я не розумію, чому прикордонники на українській таможні
не попереджають цих розумововідсталих, шо їх можуть запроторити до буцегарні на рашкє? Може ці дебіли саме цього й прагнуть?! Тоді брати з них розписку й нехай пістують собі куди хочуть!
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Забагато доведеться попереджати. Там же не одні вони були. Народ їде, не зважаючи ні на що... Дятли.
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Ну то нехай якусь пам'ятку для цих дятлів розпечатають. Під розпис. Тим самим покладуть відповідальність на цих ідіотів.)
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кого предупреждать? Ты в курсе что границу с Рашей пересекают несколько миллионов в год? Несколько миллионов предупреждать?
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Обмін заручниками - нова технологія ЗЕбєні капітуляції. Але капітуляція це не тільки військова чи політична поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити рос.зуб.пасту "Лесной бальзам" , був тільки словак по 32грн., техніки з рашки не бачив. А учора 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів.-Фр. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. При Пороху такого не було. Арештована ліпецкая цукерня це 0,00 від рашистської промислової техніки яка окуповує Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців
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Ну что и требовалось доказать.
Пукин успешно "продал" заложников, теперь будет набирать новых и опять "продавать" Очень удобно.
Поздравляю, зеленые, вы опять обосрались.
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