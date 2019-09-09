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 Політика України
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Все про:митниця (561) Нефьодов (80)

 На митниці стартував IT-аудит нових систем за гроші Євросоюзу, - Нефьодов

Глава Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов повідомив про старт IT-аудиту основних систем нового відомства з метою визначення "вузьких" місць і підготовки плану цифрової трансформації митниці до грудня поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Розпочали формальний ІТ-аудит основних систем Нової митниці. Проект EU4PFM фінансує роботу 6 спеціалістів, які мають перевірити всі бази даних і процедури їхнього наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо. За 3 місяці маємо не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці", - йдеться в повідомленні.

За словами Нефьодова, особливий акцент буде зроблено на аналізі автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР).

"Там (в АСАУР. - Ред.) десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати", - зазначив він.

Також дивіться: Аудит кордону, апгрейд інфраструктури та обмін інформацією: Нефьодов розповів, про що говорив з митниками Польщі та Китаю. ФОТО

На митниці стартував IT-аудит нових систем за гроші Євросоюзу, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147312
 
 
 Топ коментарі
 
А как сделать цифровую трансформацию коррупционеров-тамеженников?
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все половичек твой бизнес с паленой водярой накрылся медным.
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Но ты бомжуешь на цензоре, а Нефёдов руководит таможней На таможне стартовал IT-аудит новых систем за деньги Евросоюза, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 473
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Не знаю, как по мне борода старит. Лучше бриться чем ходить как бомжара заросшая
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Та он и при Петре вроде дето там лындал. не в этом дело. Просто я противник таких бород. Это ж туда еда попадает, козявки, пепел от сигареты, ужс
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Может женщинам нравиться, нужно спросить.
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Я бы не против быть главным таможенным бомжарой
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все половичек твой бизнес с паленой водярой накрылся медным.
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Но ты бомжуешь на цензоре, а Нефёдов руководит таможней
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От завжди цікавило питання, а як, не приведи Господь, у випадку війни чи якого-небудь нещастя, цей бородань протигаз надіне? Він же ж травитимеме нещадно! Чому питаю, бо бачив дуже багато бородатих солдат в армії. Невже це не є порушенням норм гігієни і особистої безпеки? Свого часу мені в армії навіть вуса забороняли носити, мотивуючи це тими ж аргументами.
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Ну как бы, не помню какой, конвенцией запрещено использование отравляющих газов при ведении боевых действий. А так да, с бородой будет весело противогаз надевать...
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Ну, сльозогінний не забороняли і я не раз його в армії "нюхав" 🤢
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Сльозогінний лише в приміщенні буде мати єфект. На відкритій місцевості він до одного місця
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А как сделать цифровую трансформацию коррупционеров-тамеженников?
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Так пэтька же все порешал！ или нет？
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Вопрос в другом - эти просроченные, где взять свежих?
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Он единственный сотрудник на новой таможне. Он аудит своего ноутбука проводит?

Глава новой таможенной службы сказал, что он пока единственный работник новосозданного органа. Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, что новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку. Об этом во вторник, 30 июля, пишет Укринформ.
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Пока что на таможне всё по - прежнему ,контрабас за чёрный нал , документов ноль , таксы теже.
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