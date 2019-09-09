 На митниці стартував IT-аудит нових систем за гроші Євросоюзу, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Розпочали формальний ІТ-аудит основних систем Нової митниці. Проект EU4PFM фінансує роботу 6 спеціалістів, які мають перевірити всі бази даних і процедури їхнього наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо. За 3 місяці маємо не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці", - йдеться в повідомленні.
За словами Нефьодова, особливий акцент буде зроблено на аналізі автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР).
"Там (в АСАУР. - Ред.) десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати", - зазначив він.
Глава новой таможенной службы сказал, что он пока единственный работник новосозданного органа. Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, что новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку. Об этом во вторник, 30 июля, пишет Укринформ.