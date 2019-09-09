 Сенцова і Кольченка викличуть для надання свідчень у справі про їхнє викрадення з Криму, - прокуратура АРК

Про це Громадському радіо розповіла речниця прокуратури Криму Катерина Діденко, передає Цензор.НЕТ.
Процесуальні дії проводитимуть після того, як Сенцова і Кольченка завершать оглядати лікарі.
У справі про викрадення Сенцову та Кольченку мають надати статус потерпілих, додала Діденко.
Зазначимо, у справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений в 2016 році Геннадій Афанасьєв та активіст, якому вдалося втекти з півострова, попри розшук ФСБ, Микита Боркін.
Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олекса Сизонович, Артур Панов.
"Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.
Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.
Процессуальные действия будут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врач
В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, добавила Диденко."
"Подозревемый" и "потерпевший" - это разные люди, имеющие разный правовой статус... После признания человека "потерпевшим", он имеет право на правовую помощь квалифицированного специалиста - адвоката, в том числе, и в процессе проведения с ним следственных действий, который может следить за законностью их совершения следователем, давать необходимые советы своему "клиенту"... . Он имеет право заявить гражданский иск к виновным, имеет право на требование обеспечения личной защиты, и многое другое... До момента признания его таковым, он на это права, не имеет...
ФСБ?
Будем потом как нидеры просить выдать их нашему следствию?
Там насильственное насаждение гражданства другой страны надо обжаловать - "автоматическую смену гражданства", что пуйло придумал.
Вот, где надо международные суды выигрывать.
Россия людей считает за крепостных до сих пор.
От і на Сенцова дивлюсь, шось по ньому невидно шо він голодував ... Перевірити всіх!