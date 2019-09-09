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Все про:Крим (7413) прокуратура (1863) Сенцов (765) Кольченко (147)

 Сенцова і Кольченка викличуть для надання свідчень у справі про їхнє викрадення з Криму, - прокуратура АРК

Прокуратура Криму викликатиме для надання свідчень звільнених з полону Олега Сенцова та Олександра Кольченка у справі про їхнє викрадення навесні 2014 року в окупованому Криму.

Про це Громадському радіо розповіла речниця прокуратури Криму Катерина Діденко, передає Цензор.НЕТ.

Процесуальні дії проводитимуть після того, як Сенцова і Кольченка завершать оглядати лікарі.

У справі про викрадення Сенцову та Кольченку мають надати статус потерпілих, додала Діденко.

Зазначимо, у справі про викрадення російською окупаційною владою фігурантів справи Сенцова вже давали свідчення звільнений в 2016 році Геннадій Афанасьєв та активіст, якому вдалося втекти з півострова, попри розшук ФСБ, Микита Боркін.

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Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олекса Сизонович, Артур Панов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147311
 
 
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Только на росии как и в Украине можна с потерпевшего или свидетеля - превратиться в подозреваемого. Дайте парням отдохнуть сначала, а не в фильтрационный лагерь садить...
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Не неси пургу... Тем более, не прочитав тщательно статью...
"Прокуратура Крыма будет вызывать для дачи показаний освобожденных из плена Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в оккупированном Крыму.
Об этом Громадському радіо рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.
Процессуальные действия будут проводить после того, как Сенцова и Кольченко завершат осматривать врач
В деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших, добавила Диденко."
"Подозревемый" и "потерпевший" - это разные люди, имеющие разный правовой статус... После признания человека "потерпевшим", он имеет право на правовую помощь квалифицированного специалиста - адвоката, в том числе, и в процессе проведения с ним следственных действий, который может следить за законностью их совершения следователем, давать необходимые советы своему "клиенту"... . Он имеет право заявить гражданский иск к виновным, имеет право на требование обеспечения личной защиты, и многое другое... До момента признания его таковым, он на это права, не имеет...
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А кого подозревают в похищении?
ФСБ?
Будем потом как нидеры просить выдать их нашему следствию?
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Пусть теперь в суд на рашку подает. За похищение.
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Там всё серьёзнее будет.
Там насильственное насаждение гражданства другой страны надо обжаловать - "автоматическую смену гражданства", что пуйло придумал.
Вот, где надо международные суды выигрывать.
Россия людей считает за крепостных до сих пор.
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Наші спецслужби повинні всіх перевіряти після полону, так роблять всі нормальні спецслужби. Багато хто може стати російським шпигуном, так як розпіарена Надька Савченко!
От і на Сенцова дивлюсь, шось по ньому невидно шо він голодував ... Перевірити всіх!
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Крім того, Україна повинна допомогти всім звільненим самими найкращими адвокатами, для підготовки позовів проти Росії. Європейський суд з прав людини має вже бути завалений позовами !!!
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