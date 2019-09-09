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 Політика України
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Все про:заборона (593) Росія (19716) Сущенко (452) полонені (483)

 Сущенку заборонили в'їзд у Росію на 20 років, - адвокат

Журналісту Роману Сущенку, звільненому в результаті обміну 7 вересня, на 20 років заборонили в'їжджати на територію Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив адвокат Марк Фейгін.

Про помилування і заборону в'їжджати в РФ журналісту оголосили в СІЗО "Лефортово".

"Якщо говорити про юридичний бік справи, то Сущенка помилували і на 20 років заборонили в'їзд на територію Російської Федерації. Про це йому оголосили в СІЗО. Однак указ, наскільки я знаю, ніде не публікувався. Мабуть, він секретний", - розповів Фейгін.

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Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147310
 
 
 Топ коментарі
 
Я бы гордился, если бы мне запретили туда вьезжать
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это как одна из моих шуток лично придуманных:

Представьте, что человек упал в кому, лежит так пару лет. И вдруг чудо. Он выходит из комы, а ему говорят, что президент Украины сейчас зеленский. И человек падает обратно в кому Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет, - адвокат - Цензор.НЕТ 6665
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Ну поперся же. Родственников проведать. Может ещё раз поедет если ***** опять кого то надо будет выменять из уголовников.
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Неизвестно в какой стране он проснется завтра.
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это как одна из моих шуток лично придуманных:

Представьте, что человек упал в кому, лежит так пару лет. И вдруг чудо. Он выходит из комы, а ему говорят, что президент Украины сейчас зеленский. И человек падает обратно в кому Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет, - адвокат - Цензор.НЕТ 6665
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Ремікс (трохи наркоманії):

Уявіть, що людина впала в кому, лежить у комі пару років. І раптом диво. Виходить з коми, і тут кажуть, що президент України зараз зеленський. І людина, котра щойно вийшла з коми, падає вже в крапку
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Ну, у него там множество болезненных родственников... Не зря же он поперся к кузену в разгар войны аж из города Парижа! Расстроился, наверное.. Сущенку заборонили в'їзд у Росію на 20 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 2198
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Я бы гордился, если бы мне запретили туда вьезжать
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Это же хорошо. А то он опять туда попрется.
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Раз боятся впускать, значит боятся черти - респект герою.
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Какое горе))
Он еле вырвался из рашки и тут такое)))
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А нафига вообще ехать в этот вонючий сарай.
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А на 21-м году он прямо кинется в московию.
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мне лично никто не запрещал, но я в раску-********* и сам не поеду в ближайшие 20 лет)) по крайней мере до возврата Крыма и Донбасса и смерти *****!!!
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як він таку заборону "переживе"...сам не знаю...як йому без Мордору прожити????
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Мордор столько не протянет.Через 20 лет на украинско- китайской границе будет всё спокойно!
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Вот непруха! А только-только опять к брательнику в Москву собрался!
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Последний раз был в москве осенью в 92-го, грязь на арбате, бездомные собаки на улицах и...бомжи, бомжи....пусть так остается в моей памяти.
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Так какое же может быть "помилование", если нет признания вины? Это что-то новенькое, в законодательстве... Это не "амнистия", когда акт "помилования" осуществляется не к отдельному лицу, раскаявшемуся в совершённом преступлении и признавшему свою вину, а к определённой категории осуждённых, независимо от их отношения к совершённому правонарушению......
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Ви що маленький? Це ж москалі! Усе що не можна зрозуміти вони просто запам'ятовують. І у нас так було до 1991 року.
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ТАк може і суд не вважати за суд коли не признають провину ? Той хто милує, має широкі права і вони ніяк не можуть залежати від тих, кого притягують до відповідальностті.
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во ******** колбасит!! вот так судить нужно ... Сущенку заборонили в'їзд у Росію на 20 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 8983 если судят кого так дают всем по 20 лет тюрьмы чтобы не обидно никому не было. а если запрещают вьезд в ******** так тоже по максимуму 20 лет. это наши законы и судьи недоразвитые запрещают на 3 года вьезд. а сепарам и терористам дают домашний арест или несколько лет. так и то по дурацкому савченскому закону выпускают .к стати когда думают отменять этот долбанный закон который ввели для неё при экс власти? сколько гопников и преступников уже выпустили...а отменять не собираются .пора поднимать срочно этот вопрос...и да алё .прекращайте всех зеков з донбасяо к нам забирать и с крыма тоже...уже не страна скоро будет а зона сплошная...на улицах вижу давно такие страшные ******* чужеземные болтаются вокруг... Сущенку заборонили в'їзд у Росію на 20 років, - адвокат - Цензор.НЕТ 3687
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