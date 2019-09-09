 Рябошапка про справи Майдану: Потрібен аудит. За шість років можна було просунутися далі

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Через кілька місяців буде шість років з того часу, як були здійснені злочини на Майдані, коли були вбивства. Крім цього, минуло сім або вісім років з моменту інших злочинів, за якими триває слідство, наприклад, зловживань під час будівництва цього приміщення (нової будівлі Генеральної прокуратури. – Ред.). Можете собі уявити, наскільки перспективно завершити ці справи через стільки часу. Думаю, що потрібен аудит, не тільки за моєї участі як керівника, але і професійних незалежних юристів, у тому числі адвокатів Небесної Сотні. Мені здається, що за шість років можна було просунутися далі, і суспільство вимагає значно більших результатів", - заявив Рябошапка.

Також дивіться: Касація Крисіна, справа Щеголєва і допит свідків розстрілу на Інститутській: 9-13 вересня відбудуться суди у справах Майдану

"У мене на столі справа щодо "законів 16 січня" стосовно Ігоря Калєтніка. Ми говорили з Горбатюком, зустрічалися вже кілька разів. Насправді там не все так просто, як може здаватися. Є величезний обсяг матеріалів, який потрібно вивчити самостійно. Тому що у таких довідках або зі слів кураторів і слідчих скласти об'єктивну картину просто неможливо. Треба самому сідати, заглиблюватися у це, і тільки тоді можна зрозуміти перспективу цих справ. Насправді це ж не один кейс, дуже багато епізодів, і всі вони на різних стадіях розслідування. Потрібно зрозуміти, що можна передати в суд, а де вже скоро буде рішення. Ми із Сергієм Горбатюком теж збираємося про це говорити, бо є кілька нюансів. По-перше, Генеральна прокуратура втрачає функцію досудового розслідування і, очевидно, у листопаді потрібно буде ухвалювати якесь рішення: або ми йдемо до парламенту з пропозицією продовжити цю функцію на якийсь період, або віддамо ці справи у Держбюро розслідувань. Тоді Сергій Вікторович та його колеги будуть здійснювати процесуальне керівництво у складі Генпрокуратури чи продовжать розслідування цих справ вже у складі ДБР", - додав Рябошапка.