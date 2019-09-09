EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2146  41
Матеріали за темою:
Все про:ГПУ (3204) Євромайдан (573) Горбатюк (301) Рябошапка Руслан (94)

 Рябошапка про справи Майдану: Потрібен аудит. За шість років можна було просунутися далі

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка бачить необхідність в аудиті справ про злочини проти учасників Євромайдану.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Через кілька місяців буде шість років з того часу, як були здійснені злочини на Майдані, коли були вбивства. Крім цього, минуло сім або вісім років з моменту інших злочинів, за якими триває слідство, наприклад, зловживань під час будівництва цього приміщення (нової будівлі Генеральної прокуратури. – Ред.). Можете собі уявити, наскільки перспективно завершити ці справи через стільки часу. Думаю, що потрібен аудит, не тільки за моєї участі як керівника, але і професійних незалежних юристів, у тому числі адвокатів Небесної Сотні. Мені здається, що за шість років можна було просунутися далі, і суспільство вимагає значно більших результатів", - заявив Рябошапка.

Також дивіться: Касація Крисіна, справа Щеголєва і допит свідків розстрілу на Інститутській: 9-13 вересня відбудуться суди у справах Майдану

"У мене на столі справа щодо "законів 16 січня" стосовно Ігоря Калєтніка. Ми говорили з Горбатюком, зустрічалися вже кілька разів. Насправді там не все так просто, як може здаватися. Є величезний обсяг матеріалів, який потрібно вивчити самостійно. Тому що у таких довідках або зі слів кураторів і слідчих скласти об'єктивну картину просто неможливо. Треба самому сідати, заглиблюватися у це, і тільки тоді можна зрозуміти перспективу цих справ. Насправді це ж не один кейс, дуже багато епізодів, і всі вони на різних стадіях розслідування. Потрібно зрозуміти, що можна передати в суд, а де вже скоро буде рішення. Ми із Сергієм Горбатюком теж збираємося про це говорити, бо є кілька нюансів. По-перше, Генеральна прокуратура втрачає функцію досудового розслідування і, очевидно, у листопаді потрібно буде ухвалювати якесь рішення: або ми йдемо до парламенту з пропозицією продовжити цю функцію на якийсь період, або віддамо ці справи у Держбюро розслідувань. Тоді Сергій Вікторович та його колеги будуть здійснювати процесуальне керівництво у складі Генпрокуратури чи продовжать розслідування цих справ вже у складі ДБР", - додав Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147309
 
   
 Топ коментарі
 
А предыдущая патриотическая власть почему не расследовала больше пяти лет? Где результаты?
 показати весь коментар
 
...«Новый министр Коляда, оказалась служащим МВД 13-14 года и начальником пресслужбы МО Оксаной Гаврилюк» - пишет волонтер ЗСУ Роман Доник.
«А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО». Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ «повстанцами»?

После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.

А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?»

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326781-ministr_koljada_okazalasj_oksanoj_gavriljuk__spikerom_mvd_zaharchenko_i_nazyvala_vojnu_vnutrennim_konfliktom_a_boevikov_
...
 показати весь коментар
 
Петя с юрасиком весь "аудит" повыкорчёвывали и разобрали.Пусть пашинское чмо винтовку принесёт,сука.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да кому уже надо то дело майдана его расследовать? Уже новая власть, малороссы у руля. смысла нету. + регионалы времен якуновича почти все вернулись, ну кроме самых одиозных.
 показати весь коментар
 
А предыдущая патриотическая власть почему не расследовала больше пяти лет? Где результаты?
 показати весь коментар
 
 
Предыдущая влать не расследовала потому, что у самой предыдущей власти рыло в пуху! Если быть точнее, то руки в крови!
 показати весь коментар
 
 
Луцик набрав у ГПУ та в регіональні прокуратури сєпарської та антимайданівської мерзоти.
Так що у нового генпрокурора роботи буде тільки встигай.
 показати весь коментар
 
 
Петя с юрасиком весь "аудит" повыкорчёвывали и разобрали.Пусть пашинское чмо винтовку принесёт,****.
 показати весь коментар
 
 
...«Новый министр Коляда, оказалась служащим МВД 13-14 года и начальником пресслужбы МО Оксаной Гаврилюк» - пишет волонтер ЗСУ Роман Доник.
«А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО». Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ «повстанцами»?

После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.

А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?»

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326781-ministr_koljada_okazalasj_oksanoj_gavriljuk__spikerom_mvd_zaharchenko_i_nazyvala_vojnu_vnutrennim_konfliktom_a_boevikov_
...
 показати весь коментар
 
 
а полторак внутренними войсками командовал а петя его министром обороны,зрада?не?
 показати весь коментар
 
 
так обещали новые лица, а не фамилии
 показати весь коментар
 
...і все ? ...так це ж нова ...справедлива ...честна "влада" ...сам слуга урода очолив ...тільки прийшов ваш "слуга" тільки з однією метою ОЧОЛИТИ ДЕРИБАН ЗЕМЛІ від імені ізраїльского господара ...того чия лярва хліб український під ноги кидає
 показати весь коментар
 
нових справедливих облич достатньо,якщо ви не помітили землю дерибанять 28 років а потужно останні 5-ть.
 показати весь коментар
 
 
ЭТОТ ДОНИК ДАВНО ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ ШОХА ПАРАШЕНКО.
 показати весь коментар
 
 
А заступником міністра ветеранів при ***** мальдивській її хто припихнув?
 показати весь коментар
 
 
Пропихнули мародери. Але як це зобов"язує нову владу її призначати?
 показати весь коментар
 
Нужно самому садиться,(с)

А вот это здравая мысль... тут главное с этим не затягивать на долго.... "Нужен аудит", - Рябошапка о делах Майдана - Цензор.НЕТ 1128
 показати весь коментар
 
 
Это слова чувака в рябой шапке...ему и надо сдаваться...и чем быстрее тем лучше....раньше сядет...раньше выйдет...
 показати весь коментар
 
А шо там по этому поводу говорит чувак с подрезаным языком?
 показати весь коментар
 
 
То его...чувака с подрезанным языком...личная проблема...мне она фиолетова у крапинку.... Рябошапка про справи Майдану: Потрібен аудит. За шість років можна було просунутися далі - Цензор.НЕТ 854
 показати весь коментар
 
ставленики калетника, як і його родичі пройшли по мажоритарці під брендом слуга народу
 показати весь коментар
 
Аудировать таки будут с помощью рояля или таки балалайку используют, аудиторы хреновы? И где вы до этого были момента и чем занимались? Давайте проаудируем их всех, щзеленоватых, начиная с ноября 2013 года и по сей день.
 показати весь коментар
 
 
Почему при Порошенко не расследовали за пять лет? Он же патриот.
 показати весь коментар
 
 
Так не то что "Не расследовали", расследование стояло, по сути, на одном месте!!!! Ваще никуда не продвинулось!!!
Совпадениенедумаю!!!
 показати весь коментар
 
 
Наверное потому, что вот этих аудиторов ждали, а они вместо аудита по турциям, грециям и юрмалам скакали, бабло рубили, в офшор выводили и Украину дерьмом поливали. Это моё мнение, за остальное спросите у порошенко сами.
 показати весь коментар
 
правильно,садитесь вдвоем с горбатюком и еще пять лет углубляйтесь...ну или сколько вам дадут времени,бо зелебеня на посту тоже не вечен.
 показати весь коментар
 
 
Когда не знаешь что делать - назначай аудит. Пару месяцев можно покурить.
 показати весь коментар
 
А що Горбатюк звільнився. Якщо ні, то що йому доповісти нічого?
 показати весь коментар
 
аудит...
а другие слова в их словаре есть???
 показати весь коментар
 
Прочитав новости за один день от зелепитеков увидет слово "аудит" больше раз, чем за предыдущие несколько лет, читая экономические новости.

- Госпада, человеку на улице плохо стало, кто-нибудь вызовите...
- Нужен срочный аудит прохожих.
- Прорвало канализацию!
- Проведем аудит какашек.
 показати весь коментар
 
Предыдущая власть не расследовала потому, что вышла на себя. Нынешняя не расследует потому, что побоится разочаровать идеи Майдана и стать запроданцами... По Закону сажать надо и тех и других... Ну и то, что историю пишут победители, еще никто не отменял...
 показати весь коментар
 
Все йде до влиття України в орДЛо , а тут якісь там розслідування . Краще не напружуваптись, і готуватись до роботи в нових умовах . Правда якщо хан Московського улусу дасть ярлик.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору