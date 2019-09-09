 Рябошапка про справи Майдану: Потрібен аудит. За шість років можна було просунутися далі

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Через кілька місяців буде шість років з того часу, як були здійснені злочини на Майдані, коли були вбивства. Крім цього, минуло сім або вісім років з моменту інших злочинів, за якими триває слідство, наприклад, зловживань під час будівництва цього приміщення (нової будівлі Генеральної прокуратури. – Ред.). Можете собі уявити, наскільки перспективно завершити ці справи через стільки часу. Думаю, що потрібен аудит, не тільки за моєї участі як керівника, але і професійних незалежних юристів, у тому числі адвокатів Небесної Сотні. Мені здається, що за шість років можна було просунутися далі, і суспільство вимагає значно більших результатів", - заявив Рябошапка.
"У мене на столі справа щодо "законів 16 січня" стосовно Ігоря Калєтніка. Ми говорили з Горбатюком, зустрічалися вже кілька разів. Насправді там не все так просто, як може здаватися. Є величезний обсяг матеріалів, який потрібно вивчити самостійно. Тому що у таких довідках або зі слів кураторів і слідчих скласти об'єктивну картину просто неможливо. Треба самому сідати, заглиблюватися у це, і тільки тоді можна зрозуміти перспективу цих справ. Насправді це ж не один кейс, дуже багато епізодів, і всі вони на різних стадіях розслідування. Потрібно зрозуміти, що можна передати в суд, а де вже скоро буде рішення. Ми із Сергієм Горбатюком теж збираємося про це говорити, бо є кілька нюансів. По-перше, Генеральна прокуратура втрачає функцію досудового розслідування і, очевидно, у листопаді потрібно буде ухвалювати якесь рішення: або ми йдемо до парламенту з пропозицією продовжити цю функцію на якийсь період, або віддамо ці справи у Держбюро розслідувань. Тоді Сергій Вікторович та його колеги будуть здійснювати процесуальне керівництво у складі Генпрокуратури чи продовжать розслідування цих справ вже у складі ДБР", - додав Рябошапка.
Так що у нового генпрокурора роботи буде тільки встигай.
«А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции «Беркута»? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал «Начальником управління комунікації та преси МО». Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ «повстанцами»?
После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.
А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?»
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326781-ministr_koljada_okazalasj_oksanoj_gavriljuk__spikerom_mvd_zaharchenko_i_nazyvala_vojnu_vnutrennim_konfliktom_a_boevikov_
...
А вот это здравая мысль... тут главное с этим не затягивать на долго....
доставай три конверта...
Совпадениенедумаю!!!
😀
🤔
а другие слова в их словаре есть???
- Госпада, человеку на улице плохо стало, кто-нибудь вызовите...
- Нужен срочный аудит прохожих.
- Прорвало канализацию!
- Проведем аудит какашек.