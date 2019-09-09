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Все про:Німеччина (1269) Зайберт (19) Цемах (47)

 Звільнення Цемаха не означає, що пошук справедливості буде припинено, - представник уряду ФРН Зайберт

Передача російській стороні одного з головних свідків у справі МН17 не означає, що спроба притягнути винних до справедливості буде припинена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні.

"Що стосується розслідування збиття літака МН17, то абсолютно ясно, звільнення однієї людини не може бути знаком того, що пошук справедливості буде припинено, що не будуть продовжені зусилля чітко назвати винних", - сказав Зайберт.

Загалом, за його словами, варто сконцентруватися на українцях, які були звільнені завдяки цьому обміну та змогли повернутися додому.

Такий розвиток у підсумку дає певне сподівання, що цей обмін надасть позитивний імпульс для інших важливих заходів виконання Мінських угод, зазначив представник Меркель.

Чи вплине обмін на строки проведення саміту нормандської четвірки, Зайберт напряму не відповів.

"Я не можу назвати дату саміту. Тільки можу сказати, що підготовка до такої зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі" продовжується, федеральний уряд бере в ній участь", - сказав речник уряду ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Цемаха не має вплинути на відносини з ЄС, - помічник Зеленського Єрмак

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147305
 
 
 Топ коментарі
 
Достал вой 🐖🐖🐖 по соцсетям. Впервые Украина поступила в СОБСТВЕННЫХ интересах, а не интересах хз кого. Всеевропейский офшор для грязных и кровавых денег - Голландия - та, что чуть .не пересрала нам безвиз и та, что до сих пор палки в колеса ставит, требовала Цемаха себе... просто так... как обычно... ценой интересов Украины.
Украина обменяла его на своих граждан.
🤑
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в чому ми можемо звинувачувати світ, коли ми власними руками віддаємо хуйлу людей причетних до вбивства 298 безневинних людей, яких вбито на території України? Чого ми можемо вимагати від тих, хто допомагає нам, хоча сам не є учасником цього конфлікту? Не світ зацікавлений в припиненні війни та справедливому покаранні вбивць, а насамперед ми, Україна. А теперішньому керівництву України начхати на 11 тисяч українців, які віддали своє життя в цій війні та і на 298 пасажирів літака - начхати. То за що ж вони загинули?? За е, щоб плюгавий кловун отак розкидувався цінними свідками???? Щойно те "керівництво" продемонструвало свою позицію!! Сторонні люди, співробітники Білінгкату вели власне розслідування, залучали всі можливі і неможливі засоби і методи, а Україна відпускає виконавців.. Це як?? Це в чиїх інтересах? І не треба тут спекулювати "узнікамі крємля", це паскудно і жалюгідно виглядає. За такі дії треба під трибунал відправляти.
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Цемах - бывший "командир противовоздушной обороны Снежного", воевавший за "ДНР" в 2014-2015 годах. Так что не шесть лет,это ервое ,второе ,как можно было выродка с таким послужным списоком помиловать и отпустить , так велит " патриотизм"?
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Конечно не означает, что поиск справедливости не прекратится. Это означает, что Зе! ради пиара и поднятия себе рейтинга слил ценного свидетеля по делу Боинга, читай отмазывает пуйла. Ну а что еще можно взять с малороса который действует в угоду хазяина и алигархата?
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Вцепились за этого Цемаха, шестой год пошёл.
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Цемах - бывший "командир противовоздушной обороны Снежного", воевавший за "ДНР" в 2014-2015 годах. Так что не шесть лет,это ервое ,второе ,как можно было выродка с таким послужным списоком помиловать и отпустить , так велит " патриотизм"?
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А в чем собственно говоря проблема?! Вон как Западная Европа дружно проголосовала за возвращение Рашки в ПАСЕ, объясняя тем что нельзя отталкивать Россию, нужно вести с ней поддерживать отношения, вести с ней диалог... Ну вот и видете диалог, пусть вам Путин, которому вы вылизываете задницу, вернет Цемаха.
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Западная Европа после победы Зеленского дружно проголосовала за возвращение Рашки в ПАСЕ,,,,
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Все что нужно путлеру уже случилось ,Зе дал ему все рычаги для манипулирования Украиной,почему молчит Цензор что -фсб рф заявила про затримання українців на кордоні з окупованим Кримом? https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/znovu-represii-fsbshniki-zayavili-pro-zatrimannya-ukraintsiv-na-kordoni-z-okupovanim-krimom.htm
На кого теперь менять будем ,или это не "чьи то дети " - как говорили зелики? А давайте на Зелю обменяем и в довесок медмейчука и портнова,тоже -"великих реформаторов " и спасителей путинской морды лица..
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Іноді європейський оптимізм для українців стає песимізмом Щось у тому є, що європейців росія жорстко обдурить.
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головне севернийпотоп добудувати ...ляді лицемірні
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За пять лет справедливость еще не найдена? Или ищутся методы как и родственников погибших удовлетворить и рашку в стороне оставить?
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Вы уже нашли справедливость в северном потоке 2.
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КАРТИНА МАСЛОМ.
Цемаха, гражданина Украины, отправили в Парашу. Украина своих граждан не выдаёт, Параша то же своих граждан не выдаёт. НО! Цемах гражданин Украины, и Параша теперь обязана его выдать и Нидерландам, и Австралии, и Британии, и Малайзии. Для Лавроху и Параши таки ЦУГЦВАНГ однако получается. Освобождение Цемаха не означает, что поиск справдлеивости будет прекращен, - представитель правительства ФРГ Зайберт - Цензор.НЕТ 558
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Нифига не цугцванг, кацапы скажут - мы его не держим, он уехал к себе на лугандон и фсё!
Цугсбанк будет для Украины на суде, когда скажут: а кто помог скрыться ключевому свидетелю? > Украина и на этом фсё! После этого, все будут гавном мазать Украину. Надеюсь, это понятно? И совершенно не важно, знает чего этот цемах или не знает, будет он колоться или не будет, если он ключевой свидетель, то он должен сидеть в суде. Если его не доставили в суд, а помогли скрыться, то это будет всегда интерпретировано против Украины. И луцик это знает уже заранее, когда пишет, что будет разыграна "карта негодования голландского народа". И после этого, Украина будет вся в говне, но зато, голландские следователи будут все в белом. А теперь подумайте, какая слава будет у Украины после этого и для чего (ради чего) это делалось?
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Нормальная слава будет. Меняли говно на своих граждан. И пусть хоть усруться страны Европы, хотя они прекрасно знают, что поступили бы так же спасая своих. Пусть себя говном помажут за вечное заигрывание с ******.
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які шанси відшукати ту "справедливість" без очевидних доказів, які Україна власноруч викидує на смітник ?
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Да этот Цемах, знай он чето:
а) был бы давно дохл
б) если бы успел, то уже давно был бы гражданином Канады с новой фамилией, разводил бы себе на ферме бизонов и в ус не дул бы
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а) Цемах багато чого знає;
б) Цемах буде "дохл";
в) Цемаха у Канаду не візьмуть.
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Антиколорадос пише - шо, як Рашка зажмурила двох своїх же главкомів ГРУ, то Цемаха, шо жил в ОРДЛО ..... пошкодувала?

Чи може два бугаї, лежачи на обстеженні в найкращій клініці, цілком випадково откримали серц. недостатність?

Путін просто може й спеціально підставив Цемаха шоб ми обісрались. І вгадай.те, що ми зробили? Правильно, запаси туалетного паперу вже виснажились.
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Если бы Запад ввел жесткие санкции против Рашки, то обмен пленными давно бы состоялся и никаких проблем с Цемахом не было бы. Но куда там, западные политики стоят в очередь на вылизывание путинской задницы.

И Цемах кстати не с неба на Украину свалился, его захватили на вражеской территории украинский спецназ, рискуя своими жизнями.
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+ заплатили своїм життям та здоров'ям.
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в чому ми можемо звинувачувати світ, коли ми власними руками віддаємо ***** людей причетних до вбивства 298 безневинних людей, яких вбито на території України? Чого ми можемо вимагати від тих, хто допомагає нам, хоча сам не є учасником цього конфлікту? Не світ зацікавлений в припиненні війни та справедливому покаранні вбивць, а насамперед ми, Україна. А теперішньому керівництву України начхати на 11 тисяч українців, які віддали своє життя в цій війні та і на 298 пасажирів літака - начхати. То за що ж вони загинули?? За е, щоб плюгавий кловун отак розкидувався цінними свідками???? Щойно те "керівництво" продемонструвало свою позицію!! Сторонні люди, співробітники Білінгкату вели власне розслідування, залучали всі можливі і неможливі засоби і методи, а Україна відпускає виконавців.. Це як?? Це в чиїх інтересах? І не треба тут спекулювати "узнікамі крємля", це паскудно і жалюгідно виглядає. За такі дії треба під трибунал відправляти.
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Ще років зі 100 і буде найдено якусь справедливість.
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Достал вой 🐖🐖🐖 по соцсетям. Впервые Украина поступила в СОБСТВЕННЫХ интересах, а не интересах хз кого. Всеевропейский офшор для грязных и кровавых денег - Голландия - та, что чуть .не пересрала нам безвиз и та, что до сих пор палки в колеса ставит, требовала Цемаха себе... просто так... как обычно... ценой интересов Украины.
Украина обменяла его на своих граждан.
🤑
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Тобто тебе цікавить "вой", а не твоя мізерна пенсія
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Тобто це все, що з аргументів є у тебе. Жалюгідна ти істота
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Не буду таке читати. Можеш навчитися надавати правильно посилання?
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Ох ты ж колько раз этот комент в интернете повторяется! Тролеферма работает?
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Это чудило ограничивается обычно парой не сложных слов и смайлом. А тут такой опус. Звільнення Цемаха не означає, що пошук справедливості буде припинено, - представник уряду ФРН Зайберт - Цензор.НЕТ 8713
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Опа. Тепер всі дуже схвильовані та стурбовані?
Що йшла війна, що країнв підписант "Бедепештського меморандуму", стала об"єктом агресії (віфд підписаната).
Тепер трошкі у штанцях мокро?
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Ой блин... ЕС так хочет справедливости, как ***** хочет мира.
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Для чого було тоді Цемаха викрадати ,ще й з безповоротними втрами , щоб потім з помпою віддати ? . Викрали цінного свідка , хоча він є злочинцем , показали світу а потім раптом звільнили і відпустили . Для чого був цей "цирк" ? . Показати дулю Заходу, чи для того щоб показово впасти на коліна перед ханом Московського улусу, показуючи його договороспроможним ? .
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