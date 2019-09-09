 Звільнення Цемаха не означає, що пошук справедливості буде припинено, - представник уряду ФРН Зайберт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні.
"Що стосується розслідування збиття літака МН17, то абсолютно ясно, звільнення однієї людини не може бути знаком того, що пошук справедливості буде припинено, що не будуть продовжені зусилля чітко назвати винних", - сказав Зайберт.
Загалом, за його словами, варто сконцентруватися на українцях, які були звільнені завдяки цьому обміну та змогли повернутися додому.
Такий розвиток у підсумку дає певне сподівання, що цей обмін надасть позитивний імпульс для інших важливих заходів виконання Мінських угод, зазначив представник Меркель.
Чи вплине обмін на строки проведення саміту нормандської четвірки, Зайберт напряму не відповів.
"Я не можу назвати дату саміту. Тільки можу сказати, що підготовка до такої зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі" продовжується, федеральний уряд бере в ній участь", - сказав речник уряду ФРН.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.
https://www.economics-prorok.com/2019/09/7-%d1%84%d1%8d%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd.html#more-81604
На кого теперь менять будем ,или это не "чьи то дети " - как говорили зелики? А давайте на Зелю обменяем и в довесок медмейчука и портнова,тоже -"великих реформаторов " и спасителей путинской морды лица..
Цемаха, гражданина Украины, отправили в Парашу. Украина своих граждан не выдаёт, Параша то же своих граждан не выдаёт. НО! Цемах гражданин Украины, и Параша теперь обязана его выдать и Нидерландам, и Австралии, и Британии, и Малайзии. Для Лавроху и Параши таки ЦУГЦВАНГ однако получается.
Цугсбанк будет для Украины на суде, когда скажут: а кто помог скрыться ключевому свидетелю? > Украина и на этом фсё! После этого, все будут гавном мазать Украину. Надеюсь, это понятно? И совершенно не важно, знает чего этот цемах или не знает, будет он колоться или не будет, если он ключевой свидетель, то он должен сидеть в суде. Если его не доставили в суд, а помогли скрыться, то это будет всегда интерпретировано против Украины. И луцик это знает уже заранее, когда пишет, что будет разыграна "карта негодования голландского народа". И после этого, Украина будет вся в говне, но зато, голландские следователи будут все в белом. А теперь подумайте, какая слава будет у Украины после этого и для чего (ради чего) это делалось?
а) был бы давно дохл
б) если бы успел, то уже давно был бы гражданином Канады с новой фамилией, разводил бы себе на ферме бизонов и в ус не дул бы
б) Цемах буде "дохл";
в) Цемаха у Канаду не візьмуть.
Чи може два бугаї, лежачи на обстеженні в найкращій клініці, цілком випадково откримали серц. недостатність?
Путін просто може й спеціально підставив Цемаха шоб ми обісрались. І вгадай.те, що ми зробили? Правильно, запаси туалетного паперу вже виснажились.
И Цемах кстати не с неба на Украину свалился, его захватили на вражеской территории украинский спецназ, рискуя своими жизнями.
Украина обменяла его на своих граждан.
🤑
Що йшла війна, що країнв підписант "Бедепештського меморандуму", стала об"єктом агресії (віфд підписаната).
Тепер трошкі у штанцях мокро?