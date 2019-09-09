 Звільнення Цемаха не означає, що пошук справедливості буде припинено, - представник уряду ФРН Зайберт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні.

"Що стосується розслідування збиття літака МН17, то абсолютно ясно, звільнення однієї людини не може бути знаком того, що пошук справедливості буде припинено, що не будуть продовжені зусилля чітко назвати винних", - сказав Зайберт.

Загалом, за його словами, варто сконцентруватися на українцях, які були звільнені завдяки цьому обміну та змогли повернутися додому.

Такий розвиток у підсумку дає певне сподівання, що цей обмін надасть позитивний імпульс для інших важливих заходів виконання Мінських угод, зазначив представник Меркель.

Чи вплине обмін на строки проведення саміту нормандської четвірки, Зайберт напряму не відповів.

"Я не можу назвати дату саміту. Тільки можу сказати, що підготовка до такої зустрічі на вищому рівні в "нормандському форматі" продовжується, федеральний уряд бере в ній участь", - сказав речник уряду ФРН.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.