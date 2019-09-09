 До Конституційного суду надійшли звернення Ради щодо семи президентських законопроєктів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КС.
Зазначається, що звернення до суду надійшли 6 вересня. Конституційний суд просять надати висновок про проєкти законів:
- про внесення змін до Конституції про скасування адвокатської монополії (№1013);
- до ст. 106 Конституції про закріплення повноважень президента затверджувати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посаду та звільняти директорів НАБУ і ДБР (№1014);
- до ст.93 щодо законодавчих ініціатив народу (№1015);
- до ст.85 і 101 про повноваження Верховної Ради (№1016);
- до ст. 76 і 77 про зменшення конституційного складу Ради і закріплення пропорційної виборчої системи (№ 1017);
- до ст. 81 про додаткові підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата України (№1027);
- до ст. 85 Конституції про консультативно-дорадчі органи Ради (№ 1028).
Нагадаємо, 3 вересня Рада направила до Конституційного суду 7 законопроєктів про внесення змін до Конституції України: №1013 про скасування адвокатської монополії, №1014 про повноваження президента створювати регуляторні органи, призначати і звільняти директорів НАБУ і ДБР, №1015 про законодавчу ініціативу народу, №1016 про парламентських уповноважених у різних сферах, №1017 про зменшення кількості нардепів до 300 і закріплення пропорційної виборчої системи, №1027 про позбавлення нардепів повноважень за неперсональне голосування і прогули та №1028 про право парламенту створювати консультативні та дорадчі органи.
Второе, так уйди отсюда вообще тогда, ранимая душа.😀
2. Розширяться повноваження Президента у частині призначення деяких керівників. Результат буде видно потім. Результати діючого порядку призначення бачимо зараз.
3. Громадяни зможуть без посередників вносити законопроекти. Тільки плюс.
4. Вводиться посада Уповноваженого Ради за додержанням Конституції. Тільки плюс.
5. Пропорційна виборча система вноситься в Конституцію, щоб потім не було зазіхань. Це плюс, як на мене, бо неодноразово було, що на виборах перемагали демократичні сили, а більшість в Раді за рахунок купленої мажоритарки формували риги.
Скорочується кількість нардепів, бо населення скоротилось. Логічно.
6. Звільнення нардепа за кнопкодавство і прогули. Тільки плюс, а папірєднікам як кістка в горлі, бо у них усі закони протягнуті через кнопкодавство, коли замість роботи в раді риги і бариги мутили свої мутки із вичищення держбюджету.
7. Рада може собі створювати різні дорадчі і консультативні органи. Не Президент, а Рада сама собі. Її право: хоче створює, хоче ні.
Ну, а так, звичайно, "зрада!" і "зебіли!", як верещать парашні шалави.
- в ст. 106 Конституции о закреплении полномочий президента утверждать независимые регуляторные органы, НАБУ, назначать на должность и увольнять директоров НАБУ ГБР (№1014);
высказала примерно следующее - в странах с недоразвитой демократией это путь к диктатуре...