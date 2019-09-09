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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2671) США (5367) Трамп (1952)

 Зеленський не хоче втягувати Україну в передвиборчу кампанію США, - ЗМІ

Американські ЗМІ відкрито пишуть, що в боротьбу за владу Трамп намагається втягнути Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише capital.ua із посиланням на американські ЗМІ.

"Надійні джерела нам повідомили, що президент має інший і більш "шкурний" інтерес: він намагається змусити Зеленського втрутитися у вибори в президентську кампанію США в 2020 році, запустивши розслідування проти головного кандидата від демократів Джо Байдена. Трамп не просто вимагає від України допомоги в президентській кампанії, він використовує американську військову допомогу, якої країна конче потребує, для шантажу", - пише Washington Post.

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У передвиборчі перегони американці намагаються втягти не тільки Україну, а й нового президента Зеленського. Останній поки успішно і дипломатично уникає прямих коментарів і стримано реагує на спроби втягнути його офіс у внутрішнє американське протистояння, не бажаючи приймати сторону якогось одного кандидата. Політологи вже висловилися, що позиції двох головних кандидатів американської кампанії-2020 дуже сильні, а вибори можуть стати одними з найбрудніших в історії США. Тому Україні важливо не просто зберегти обличчя, але й максимально обійти американські вибори без політичних і економічних втрат. Джо Байден вже заявив, що вибори 2020 року - це значно більше ніж політика.

Зеленський не віддає козирі Трампу, за що вже поплатився погрозою американського лідера заблокувати військову допомогу Україні на $250 млн. Проте така позиція українського президента викликала схвалення і повагу американських сенаторів – до того ж як з боку республіканців, так і з боку демократів. "Це точно не наша війна. Ми маємо триматися подалі від цього, наскільки можливо", - заявив радник ОП, наближений до Зеленського, на умовах анонімності. За його словами, Зеленський відкидає використання політичного тиску на правоохоронні органи України для досягнення будь-яких цілей Білого дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хоче змусити Зеленського допомогти йому на виборах, - Washington Post

Сенатори США від обох партій вже закликали Трампа не відмовлятися від надання військової допомоги Україні, звернувшись з відповідним листом до Білого дому.

Документ підписали республіканець від штату Огайо Роб Портман, демократ від штату Нью-Гемпшир Джин Шахін, демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін, демократ від штату Коннектикут Річард Блюментал і республіканець від штату Вісконсін Рон Джонсон. Усі вони входять до Senate Ukraine Caucus (об'єднання законодавців з питань інтересів України).

На початку літа Роб Портман уже зустрічався з Володимиром Зеленським та неодноразово ділився позитивними підсумками зустрічі з надією на майбутню співпрацю. "Я повернувся з поїздки в Україну зі сподіванням. Сподіванням на те, що Україна готова написати нову главу у своїй історії і це буде глава свободи, де уряд і суспільство діють в інтересах усіх громадян. США мають продовжувати бути хорошим другом і союзником на цьому шляху", - підкреслив Роб Портман. Минулого тижня Україну відвідали Рон Джонсон і Кріс Мерфі, які підтвердили готовність допомагати і підтримувати Україну. За даними джерел, близьких до переговорів і зустрічей, сенатори і від демократичної, і від республіканської партій настійно радили не втягуватися Володимиру Зеленському в американську передвиборчу історію і витримувати нейтралітет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147299
 
   
 Топ коментарі
 
Что Сережа Лещенко скоро дастанит из-за пазухи амбарную книгу Порошенка?
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Предоставив компромат на Байдена. Зеленский отказывается и правильно делает.
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Что Сережа Лещенко скоро дастанит из-за пазухи амбарную книгу Порошенка?
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Это выборы американского народа и украинцам там делать нечего! МЫ НЕ КАЦАПЫ
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Не хочет, но прейдется. так и вижу заголовки таблоидов: "Trump - servant of the people"
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странное желание, ведь тогда пындосские шестерки начнут лизать штиблеты своего украинского хозяина
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Предоставив компромат на Байдена. Зеленский отказывается и правильно делает.
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Американское издание The New York Times на днях сообщило, что личный адвокат президента Трампа Рудольф Джулиани вновь требует от новых украинских властей компрометирующие данные на Байдена.
"В последние несколько недель Джулиани беседовал по телефону и провел личную встречу в Мадриде с высокопоставленным представителем нового президента Украины", - сообщает NYT.Украинскому президенту придется выбирать, на кого ставить перед президентскими выборами в США.выбирать США

Соединенные Штаты Америки будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит Зеленський не хоче втягувати Україну в передвиборчу кампанію США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6361
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Кримінальною справою на сина Байдена. Погугліть.
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Сытник пусть еще что то опубликует..это не сложно
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сми обясняют чего хочет и чего не хочет зеленский
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Абсолютно вірне рішення. Хай вони вже якось без нас.
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Не, я всяко слышал, в этой своей жизни... я монологи таких(!) боцманов слышал, которые по три срока отмотали. Там точно уши вяли, даже у экспертов. Но! Я никогда не слышал вот такого: "пытается заставить Зеленского вмешаться в выборы в президентскую кампанию США в 2020 году", Источник: https://censor.net.ua/n3147299

Я начинаю переполняться гордостью. Говорят, что Франклин Рузвельт тоже пытался использовать почитателей Гитлера. Но... Зеленский??? Наверное, надо выпить водки. Для наводки резкости.
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Откуда вы знаете??? Правда, эти две бутылки я уже уложил. И ещё одна правда: они были латвийского разлива.
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Вам нужно перечитать новость и всё станет понятно. Лучше до выпивки
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Я вам честно говорю: в последнее время- мне стало хватать заголовков. Я вовсе не открываю новости, бо хороших не вижу. Исключение единственное: Цензор. Тут я читаю. Эту- тоже прочитал. Вот например, вот это: Зеленский не отдает козыри Трампу Источник: https://censor.net.ua/n3147299
Врать не стану... после этого- читать не смог.
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Израильский премьер Нетаньху приезжал в Киев чтобы помочь главному союзнику Израиля Трампа победить на выборах.. Никогда еще не было такого президента, который бы признал Голанны и Иерусалим. На зеленого дурака всем глубоко наплевать..
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Ну і де мораль? Що пан пропонує? Всратись і не жити?
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Якщо пан ідіот і не може зрозуміти, то тре читати книжки, - іноді вони сіють розумноє, доброє, бєчноє..
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Може я і ідіот, але не поливаю брудом свого президента тільки за те, що він не втручається у внутрішні справи сусідніх держав
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так, - ви дійсно ідіот, - моє шанування!
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Зеленский не хочет втягивать Украину в предвыборную кампанию Трампа и *****.
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Думаю, Бєня може торгуватися - компромат на Байдена в обмін на припинення розслідування американцями його діяльності...
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Порошенко оставил после себя кучу дерьма, которое страна будет еще долго разгребать: Минская капитуляция, отжатие Приватбанка, Роттердам+, вмешательство в выборы президента США, банкопад, ОВГЗ себе любимому под 18% и т.д. Моряков Зеленский уже вернул
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И правильно делает. Украине от американских разборок нужно держаться как можно дальше.
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Дуже розумне рішення. Ніякі тимчасові тактичні вигоди не принесуть стратегічних рішень. Відносини з Америкою - одне, а внутрішні справи Америки - зовсім інше втручатись буде помилкою.
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А Трамп обідчивий, якщо він виграє, то допомогати не буде.
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* ТРОЛИ И УМНИКИ ДОЛБАННЫЕ! вот как быть в таком случае которую задачу на президента хотят возложить!? не поддержи он не даст санкций раше. оружия и денег на оборону и будет жопа нам.... поддержи так он проиграет новый президент сша обидется и так же не даст помощи. так что завалите свои ***** и не умничайте политики диванные.. становитесь президентом и будете решать как быть умники...(( советчики *** диванные... Зеленський не хоче втягувати Україну в передвиборчу кампанію США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9830
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