 Ексдепутат "Відродження" Святаш застерігає Зеленського від повторення шляху Порошенка

Про це політик заявив в інтерв'ю Українським Новинам.
За його словами, сьогодні в Україні для Зеленського склалася "ідеальна картинка", оскільки у нього в руках сконцентровані всі важелі влади, і від того, як він буде використовувати владу, багато в чому залежатиме, чи виправдає він очікування людей.
"Якщо сьогодні новий генпрокурор, Офіс Президента і сам Президент підуть шляхом використання правоохоронної системи для вирішення всіх своїх проблем, то він просто стане Порошенком, але трохи нижче і з іншим тембром голосу. А Рябошапка стане на місце Луценка. Ось такий посил є" , - вважає Святаш.
За його словами Офіс Президента не має бути "тіньовим Кабміном", як це було за попередньої влади, оскільки запит у суспільстві був на те, щоб суди не використовувалися для політичної розправи, щоб СБУ не використовувалася як орган політичного розшуку.
"За попередні 5 років були створені такі державні інститути, які, фактично, узаконили схеми рейдерства, які видавалися ще років 10 тому просто немислимими ... Наприклад, такий орган, як АРМА (Нацагентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів). Жодне рейдерське захоплення неможливе без участі судів, прокуратури, СБУ або Нацполіції", - сказав Святаш.
Водночас політик переконаний, що якщо суспільство побачить, що в опозиції бути безпечно, то з'являтиметься самосвідомість і альтернативна точка зору, а розвиток суспільства - це завжди конкуренція ідей: "Опозиція - не ворог суспільству. Ставлення до іншої точки зору - це показник. І тільки на виборах можна зрозуміти, яка з різних точок зору буде домінувати", - підсумував політик.
ШО ЦЕЙ ДЯДЬКО КУРИТЬ ?
Хай відсипле Богдану.
Що вкрав Порошенко.
Тут не практична конференція слідчих і прокурорів, тому з дурними питаннями лізти сюди не треба.
І сходи до окуліста.
Питання було не до тебе.
З усих подань Портнова на Порошенка, Порошенко там проходить лише як свідок.
Ви заперечуєте?
пустое место
Так, всіх посадити, і головне - забрати майно. І у Порошенка, і у порохоботів, звичайно.04:04 - 9 сент. 2019 г.
====================================================================
Предварительный вброс сделан, теперь как только его возьмут, сразу вспомнит о том, шо сказал.
А спросить у этого друга Гепы и Допы, есть о чем.
Хотя, куда и зачем тебе бежать - ты же не в Украине?
Ти, бот лахтинський, хіба не знав цього?
Mikhail Golub
@golub
·41 мин
Вот и сказочке конец. Децентрализация - всё.
Ну-ну.
А аваков, чью задницу целовал в последние несколько лет?))) А почему зеБЕнин телепузик, его оставил на месте?)) А чьи нацжены, бегали и преследовали Порошенко? Почему-то за медведчуком, бойко, гепой, рабиновичем не бегали и не бегают!
Зебилы, почему зеБЕнин телепузик оставил рюкзаковича?
Хороше питання...
он непотопляем, как был непотопляем Микоян
Мерзота ещё та!
ЭКС-РЕГИОНАЛ ДМИТРИЙ СВЯТАШ УЛИЧЁН В СЕПАРАТИЗМЕ И ПОПЫТКАХ РАСКОЛА СТРАНЫ
Петя его не посадил
а "патриот" Зе!ро посадит?
Зе!ро грозил посадить Пороха и даже Беню (!!!)
прошло 3,5 месяца - не посажен НИКТО, даже клерк на таможне в Полтаве