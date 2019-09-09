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 Політика України
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Все про:Зеленський (2671) Святаш (10)

 Ексдепутат "Відродження" Святаш застерігає Зеленського від повторення шляху Порошенка

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Святаш вважає, що якщо президент Володимир Зеленський почне використовувати правоохоронну систему у своїх інтересах, то він перетвориться на експрезидента Петра Порошенка.

Про це політик заявив в інтерв'ю Українським Новинам.

За його словами, сьогодні в Україні для Зеленського склалася "ідеальна картинка", оскільки у нього в руках сконцентровані всі важелі влади, і від того, як він буде використовувати владу, багато в чому залежатиме, чи виправдає він очікування людей.

"Якщо сьогодні новий генпрокурор, Офіс Президента і сам Президент підуть шляхом використання правоохоронної системи для вирішення всіх своїх проблем, то він просто стане Порошенком, але трохи нижче і з іншим тембром голосу. А Рябошапка стане на місце Луценка. Ось такий посил є" , - вважає Святаш.

За його словами Офіс Президента не має бути "тіньовим Кабміном", як це було за попередньої влади, оскільки запит у суспільстві був на те, щоб суди не використовувалися для політичної розправи, щоб СБУ не використовувалася як орган політичного розшуку.

"За попередні 5 років були створені такі державні інститути, які, фактично, узаконили схеми рейдерства, які видавалися ще років 10 тому просто немислимими ... Наприклад, такий орган, як АРМА (Нацагентство з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів). Жодне рейдерське захоплення неможливе без участі судів, прокуратури, СБУ або Нацполіції", - сказав Святаш.

Водночас політик переконаний, що якщо суспільство побачить, що в опозиції бути безпечно, то з'являтиметься самосвідомість і альтернативна точка зору, а розвиток суспільства - це завжди конкуренція ідей: "Опозиція - не ворог суспільству. Ставлення до іншої точки зору - це показник. І тільки на виборах можна зрозуміти, яка з різних точок зору буде домінувати", - підсумував політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147295
 
   
 Топ коментарі
 
Он Порошенко никогда не станет не та шахматная фигура,он станет Януковичем 2.0
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Чтобы быть как порошенко,нужно больше двадцати лет сидеть при любой власти...Нежно вылизывая зады и ждать своего часа,для компенсации морального ущерба,тотальным грабежом всего.
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Ватный лахтинский пропаГандон,что за хрень ************ ты несешь, трите друзья этого шныря-подонка запоребрика
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Навозная муха зе-зе Порохом не может стать априори .
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Шо, Святаш, всрались? Сатрел Шустера и удивлялся полнейшему отсутствию патентованных пистунов, брызгающих, ранее, слюною на всех телешоу. Прижухли, сцуки, в ожидании пистюлины. Один алкаш Бойко мягенько так оппонировал Слугам народа, выбирая самые светские выражения.
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Це Порошенко користувався силовиками? Аваківцями?
ШО ЦЕЙ ДЯДЬКО КУРИТЬ ?
Хай відсипле Богдану.

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Дякули путіна,а колір то який знайомий,совпадєніє
Если Зеленский начнет использовать правоохранительную систему в своих интересах, он станет Порошенко, - Святаш - Цензор.НЕТ 4737
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Чтобы быть как порошенко,нужно больше двадцати лет сидеть при любой власти...Нежно вылизывая зады и ждать своего часа,для компенсации морального ущерба,тотальным грабежом всего.
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завязывай с наркотой.
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ЗЕ все это время у них же на корпоративах голышом плясал.
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Да хоть подметал после корпоративов. Это работа.Честный труд.Не воровство.Он тогда и понятия не имел кем вскоре станет.
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Добре, не будемо про бізнеси Зеленського.
Що вкрав Порошенко.
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Ти про це Порошенка запитай, або його кума.
Тут не практична конференція слідчих і прокурорів, тому з дурними питаннями лізти сюди не треба.
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Бро не ********.
І сходи до окуліста.
Питання було не до тебе.
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Тут відкрита дискусія і на питання можуть відповідати всі, хто забажає.
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Добре.
З усих подань Портнова на Порошенка, Порошенко там проходить лише як свідок.
Ви заперечуєте?
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а я уже и забыл про эту гниду. а оно ещё интервью раздаёт!
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хз кому может быть интересно, что там думает святаш?
пустое место
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Вовчик, пользуйся правоохранительной системой налево и направо. Мы тебя и выбрали для того, чтобы ты всех ворюг за решетку упрятал. Народ ждет торжества справедливости.
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Ты сказал всех ворюг? Э, родимый, так и народу не останется...
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Ну ты-то останешься? Вот и будешь ипашить, на благо Родины...
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В смысле тебе рукавицы шить? Не дождешься...
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выходит тебе святошу при порохе плохо жилось? Если Зеленский начнет использовать правоохранительную систему в своих интересах, он станет Порошенко, - Святаш - Цензор.НЕТ 8213
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та шо жє ета такое марадьор і барига нє дайот никаму пакоя такоє впєчатлєніє шо он продолжаєт управлять страной Если Зеленский начнет использовать правоохранительную систему в своих интересах, он станет Порошенко, - Святаш - Цензор.НЕТ 5607
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Управлять не управляет, а вонять продолжает. Одних только ботов содержит целую армию, на списженные у нас деньги. Ну ничего, скоро свина оденут в лагерный клифт.
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Да-да, а потом будет раздача слонов и таллонов на повидло...
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Лучше пусть оденут деревянный макинтош ...😜
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Святаш, не тупи, в чьих же еще интересах он будет ее использовать
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Если Зеленский начнет использовать правоохранительную систему в своих интересах, он станет Порошенко, - Святаш - Цензор.НЕТ 1728dtishche‏ @dtishcheВ ответ @riprv @NataBelova
Так, всіх посадити, і головне - забрати майно. І у Порошенка, і у порохоботів, звичайно.04:04 - 9 сент. 2019 г.
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та ні. мададим януковичем він стане! ба навіть в дечому переплюне своє божество
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Садити корупціонерів це не особисті інтереси, а державні, пан Святош трішки переплутав праведне і грішне
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Гєповський Святош конфліктує з Аваковим і його радником Черьомухіним. Ось він і очкує.
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Если Зеленский начнет использовать правоохранительную систему в своих интересах, он станет Порошенко, - Святаш

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Предварительный вброс сделан, теперь как только его возьмут, сразу вспомнит о том, шо сказал.

А спросить у этого друга Гепы и Допы, есть о чем.
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путь святого неповторим и недостижим, на этом пути зеля будет всего лишь непутевым эпигоном блаженного
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ему порошенковский путь не светит...ему светит янучарский,если повезет...ну или путь чаушеску.кстати жену чацшеску тоже кажись елена звали
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Да зеленой шмарклей, жена управляет, а она не любит украинскую историю и тд. А убегать со страны они будут, только не сейчас, еще будем терпеть их три года.
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Ты, пока, сам готовься к бегству, любитель украинской истории.
Хотя, куда и зачем тебе бежать - ты же не в Украине?
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Я з Галичини пишу. Все життя тут прожив. У Франції не був ніколи, ні в Японії.
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Ну так пиши під українським прапором,чи ти його соромишся,галичанин домбасятьський?
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Да он такой галичанин, как я папа римский!
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Всі українські прапори тролеферма зарезервувала.
Ти, бот лахтинський, хіба не знав цього?
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А чего под прокси сидишь, *галичанин*)))
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Начинается дойка по типу "мышишбратьев". Зелебаны-готовьте свои дырявые карманы.
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Если использовать правоохранительную систему,чтобы посадить эту рыговскую гниду святаша,создавшую в Харькове банду "оплот",то почему бы и нет. Видно учуяла что-то тварь,вот и заныла.
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І ніхто не хоче нічого говорити по темі інфи? а саме про те, що Порох для ригів був найнеприйнятнішим демократом?
Ну-ну.
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Меняй методичку! И там где дякую, нужно на зеленом фоне и не просто дякую, а дуже дякую! Учи матчасть, КРЕМЛЕБОТИНА!
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Дуже смішно. Як Порошенко "використовував правоохоронну систему у своїх інтересах" добре видко на переслідуванні тітушнею з шевронами "нацдружин" на його передвиборній компанії: без усіляких перепон їздили по маршруту поїздок Порошенко, влаштовували провокації і старались зірвати дозволені законодавством передвиборні виступи.
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Какой бред, ну не могут всякие зебилы и любители *****, без Порошенко!
А аваков, чью задницу целовал в последние несколько лет?))) А почему зеБЕнин телепузик, его оставил на месте?)) А чьи нацжены, бегали и преследовали Порошенко? Почему-то за медведчуком, бойко, гепой, рабиновичем не бегали и не бегают!
Зебилы, почему зеБЕнин телепузик оставил рюкзаковича?
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"А чьи нацжены, бегали и преследовали Порошенко? Почему-то за медведчуком, бойко, гепой, рабиновичем не бегали и не бегают!"
Хороше питання...
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Вопрос не ко мне,вопрос к Билецкому..НК неоднократно пытался гепу на вилы поднять.Бойко своё крал при Януковоще ,я по Бойко не в курсах.
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Кокаинист не может быть самостоятельной фигурой. Зелеными пейсами крутят все кто угодно - от Бурята Богдана до мордвы )(уйла.
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Порох проиграл в том числе именно потому, что Аваков его предал, дурак ты.
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Это да. К большому сожалению и у Порошенко, и у Тимошенко именно кадровая составляющая привела их к разгрому.
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Авяков никогда не ходил в шестёрках у падлы мальдивского,уголовника.
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Аваков - член армянского тайного кагала
он непотопляем, как был непотопляем Микоян
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Святаш очкует? Это правильно, это нужно!
Мерзота ещё та! Ексдепутат "Відродження" Святаш застерігає Зеленського від повторення шляху Порошенка - Цензор.НЕТ 2943
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Святаш -афганец,барыга, неоднократный депутат ВРУ от партии Януковоща,,заказчик убийств,кидала и мошенник.Святаш святые слова говорит.
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сам нашёл
ЭКС-РЕГИОНАЛ ДМИТРИЙ СВЯТАШ УЛИЧЁН В СЕПАРАТИЗМЕ И ПОПЫТКАХ РАСКОЛА СТРАНЫ
Петя его не посадил
а "патриот" Зе!ро посадит?
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Да каким Порошенко он станет?)) Пусть скажет спасибо, что благодаря Пороху с ним пока еще кто-то встречается и как-то разговаривает (хотя многие украинские вопросы уже обсуждают и без информирования Зели). Но скорее всего, с Зелей в обозримом будущем будет общаться исключительно его старший друг - уйло.
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Скорее всего, твой бред из-за отсутстаия финансирования, скоро прекратится и твои работодатели в Украине окажутся на нарах, а те, что за ее пределами, придут к выводу о бессмысленности продолжения твоей работы.
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А твои работодатели в Украине тоже окажутся на нарах?
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Номерной, не синтезируй такие глубокие мысли - можешь умом повредиться.
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БОТан, ты хоть прокси не меняй так оперативно в одной теме)))
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Продолжай принимать галоперидол, болезный зЕлик, возможно со временем он таки даст позитивную динамику к твоему протрезвлению. Хотя шансов конечно, увы немного...
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это реально дно(( - давать слово святашу. микрофон не забудьте выкинуть.
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И эта рыговская гнида Святаш ещё не в тюрьме?
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Що, не бачиш, що теорії жене - "відродитися" хоче.
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У Святоша і Авакова складні відносини. От він і очкує.
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а вообще-то, где посадки?
Зе!ро грозил посадить Пороха и даже Беню (!!!)
прошло 3,5 месяца - не посажен НИКТО, даже клерк на таможне в Полтаве
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вам шо, повилазило? А 245 в верховной раде, а в одменистрацию, тьху охвис перзедента ??? Ексдепутат "Відродження" Святаш застерігає Зеленського від повторення шляху Порошенка - Цензор.НЕТ 9193
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Посадити - це тобі не під картате покривало покласти і на каталці по засіданнях суду возити.
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