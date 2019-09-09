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 Політика України
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 Обмін утримуваними особами може створити умови для реалізації Мінських угод, - Пєсков

У Кремлі заявили, що обмін утримуваними особами між РФ і Україною, який відбувся, дає підставу для обережного оптимізму - і в плані нормалізації двосторонніх відносин, і для виконання Мінських угод.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми позитивно оцінюємо і вітаємо обмін, що відбувся. Безумовно, він дає підстави для обережного оптимізму в плані продовження роботи в руслі пошуку шляхів для нормалізації відносин між Росією і Україною", - сказав він журналістам.

"І звичайно, що головне (надає оптимізму), для забезпечення умов для реалізації Мінських домовленостей", - додав представник Кремля.

Він підкреслив, що списки для обміну він не коментує.

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Пєсков також утримався від пояснень, чому серед прибулих у Росію осіб є громадяни України.

На запитання, чи можна говорити, що це був обмін полоненими, прессекретар президента сказав: "Це був обмін утримуваними особами".

Пєсков не став коментувати, чи будуть і в які терміни опубліковані список раніше утримуваних в Україні осіб, які 7 вересня прилетіли в Росію, а також укази президента Володимира Путіна про помилування українців, повернутих на батьківщину.

"Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую", - сказав Пєсков.

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Він також не став коментувати можливе отримання російського громадянства українцями, які приїхали в Росію після обміну утримуваними особами.

"Я це залишу поки без коментаря. Я не знаю", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147293
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. пока все идет по плану Роиси. Хуйло довольно.
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Т.е. пока все идет по плану Роиси. ***** довольно.
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Клоун поплыл в эйфории что пете утер носа,далее выборы на Донбассе и признание боевиков и вода в Крым,взамен пуйло отдаст заложников
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ФСБ арестовала украинцев на границе с Крымом. Пополнение обменного фонда Кремля началось.
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1959г., наверно, последний год, когда мы могли увидеть настоящего националиста.
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Луганда с автономией в составе Украины, с правом вето законов и русскийм языком на каждом угле? Вы зделали це разом 73%
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Заколебал ты уже со своим осторожным идиотизмом...
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Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии свидетеля обвинения
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Кремляди увидели, что за 200-300 нахапаных крымских туристов легко сделают то, что не смогли сделать с помощью нескольких дивизий военных на Донбассе.
Так почему бы не сделать?!

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"Відведення військ" триває. Цього разу Україна лишає жителів хутора Вольний на милість рашистам. Тільки от рашисти не відведуть свої війська. В районі Станички вже побачили. Так і здамо Донбас. Манкурти срані.
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"Обмен удерживаемыми лицами может создать условия для реализации Минских соглашений"

ага, у Москвы тут же появится больше желания выполнять соглашения, если изменить закон о языке.
Зеленский о необходимости пересмотра закона тоже высказывался.
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Единственное оружие против гитлеровца Путина - это процветающая Украина. Все остальное - дурная секутня и маячня. Проведет Зеленский реальные реформы - пестец России. Ее родная касапня сожрет изнутри.
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Наступне план Штайнмаєра ,відновлення виплат даунбасу,зняття блокади з донбасу,відновлення сполучення з парашою.
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а ведь письков маладчага... своим заявлением он ЕЩЕ РАЗ ПРИЗНАЛ вооруденную агрессию кацапстана против Украины...МА-ЛА-ДЕЦЪ!
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Президент рассказал, что второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе. "Далее мы будем приближаться к освобождению всех наших и продолжать в Минском процессе разведения войск в два этапа: сначала Золотое - Петровское, а затем - разведение по всей территории и прекращения огня в полной мере и прекращения войны", - сказал Зеленский.
Формула Штайнмайера: алгоритм про параллельное выполнение политических пунктов и вопросов безопасности.
Сначала запускается в действие закон о выборах, затем отводятся войска.
Затем проводятся выборы и после их признания ОБСЕ Донбассу предоставляется особый статус.
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Может начать с пункта 9. Параллельно так... "Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта"
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-А скажи ка мне столицу украины-руси?
-кыйив,
-А столицу московии?
-кыйив,
-А столицу британии?
-кыйив.
-А столицу сша?
-кыйив,
-Какой ты у меня умница, Виталя Обмін утримуваними особами може створити умови для реалізації Мінських угод, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1759
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Капітуляція це не тільки військова поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити руского "Лесного бальзама" по 19грн. був тільки словацький по 32грн., техніки з рашки не бачив. А учора 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів._ф. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. При Пороху такого не було. Арештована ліпецкая цукерня це 0,00 від рашистської промислової техніки яка окуповує Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців.
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Слуги народу» позбавили українське кіно держфінансування, - Княжицький
Депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що в одному з комітетів Верховної Ради нардепи від президентської фракції "Слуга народу" проголосували за те, щоб виключити українських продюсерів із числа тих, хто може отримати держпідтримку при виробництві кінофільмів.
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ЗЕбанда здасть Україну "без стрельби" - ***** зробив аудит по українському питанню і побачив, що : "стрєлять не будут, всех амнистируют, лугандон получит статус а Крим воду" (с) і згортає військову складову а висуває економічну. Тепер у нас все буде парашковське - і фільми, і ліки, і хімпродукція і побутова техніка.
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