EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1088  34
Матеріали за темою:
Все про:Росія (19716) США (5367) Боїнг-777 Malasia Airli... (387)

 Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США

Посольство США в Україні закликає Росію співпрацювати зі слідством у справі про катастрофу "Боїнга" рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

Про це йдеться в повідомленні посольства у твітері в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми також закликаємо Росію поважати і дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН 2166 і повною мірою співпрацювати зі слідством, щоб забезпечити притягнення до відповідальності осіб, винних за збитий літак рейсу MH17", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія розчарована видачею Росії Цемаха, - МЗС

Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США 01

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147291
 
 
 Топ коментарі
 
Банда по приказу главаря убила 300 чел. А США обращается к главарю банды привлечь к ответственности исполнителей? Как по мне это - идиотизм.
 показати весь коментар
 
Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 9539 Закликати орду - це як закликати вовка не їсти м`яса, не красти вівців. Про що можна говорити з непритомним маніаком ?
 показати весь коментар
 
А ви поробуйте зняти санкції і повернути у вісімку - може допоможе? Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 108
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Закликати орду - це як закликати вовка не їсти м`яса, не красти вівців. Про що можна говорити з непритомним маніаком ?
 показати весь коментар
 
 
даже уже и не смешно от этих "призывов".
это как призывать серийного маньяка шоб сам пришел и сдался - раскрывай камеру пошире Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 5638
 показати весь коментар
 
 
Ті хто збивав вже тю-тю на 2 метри. Черга за Цемахом.
 показати весь коментар
 
 
Цемаху осталось пару дней - несчастные случаи они такие.
 показати весь коментар
 
 
А ви поробуйте зняти санкції і повернути у вісімку - може допоможе?
 показати весь коментар
 
 
Банда по приказу главаря убила 300 чел. А США обращается к главарю банды привлечь к ответственности исполнителей? Как по мне это - идиотизм.
 показати весь коментар
 
 
Призывы. Пять лет назад были.Делом пора брать свое.
 показати весь коментар
 
Крушнніє? Вони розум втратили, чи це наш переклад?
Цензор може зміниш найманих працівників на більш кваліфікованих у мові та языке?
Доречі, яка відмінність міЖ МОВА та ЯЗЫК!!!
 показати весь коментар
 
 
По перше, це не запитання було, по друге, я з вами згоден.
 показати весь коментар
 
 
Недоречності як корова мовою злизала. Мы призываем Россию обеспечить привлечение к ответственности виновных за крушения рейса MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 5246
 показати весь коментар
 
Гугля переклад рулить, мова, то є мова, а язык, то багато цільовий інструмент... декотрі їм вилизують. Я про котів! (Далі не до Вас шановний) А ви, про що подумали 73 та 24?
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то це питання породжує у мене борошна, підлога України, нажаль, користується мовою як органом, розташованим у отворі на особі.
 показати весь коментар
 
А ще у росіянців є гарне слово "речь", чомусь вони його майже ніде не застосовують
 показати весь коментар
 
Дежурная озабоченность прикрывающая цинизм и безразличие
 показати весь коментар
 
Не сочувствуют штаты нидерам..бессердечные
 показати весь коментар
 
Сначала несомненные доказательства, затем привлечение к ответственности.
 показати весь коментар
 
 
Какая может быть ответственность до суда? Сначала пусть начнут суд, который начнет слушать адвокатов, а не только следователей, тогда будет понятней, какая страна и кого должна привлекать к ответственности.
 показати весь коментар
 
Винторогий, расследование проводилось совместно Нидерландами,Австралией,Украиной. Татаромордовия отказалась участвовать в расследовании и даже блокировала в совбезе ООН это международную инициативу. С каких бы это хренов? Вопрос риторический...
 показати весь коментар
 
Негодяй,все результаты расследования есть в свободном доступе ,думаю,что суд уже не за горами
 показати весь коментар
 
Отмазка Путина в Гаге : Бук был украден бандитами в одной из воинских частей МО РФ и я тут не причем... Ми закликаємо Росію забезпечити притягнення до відповідальності винних за катастрофу рейсу MH17, - посольство США - Цензор.НЕТ 989
 показати весь коментар
 
Капітуляція це не тільки військова поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити рус.зуб.пасти "Лесной бальзам" був тільки словак по 32грн., техніки з рашки не бачив. А учора 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів._фр. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. При Пороху такого не було. Арештована ліпецкая цукерня це 0,00 від рашистської промислової техніки яка окуповує Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору