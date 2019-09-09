 Євросоюз не визнає "місцевих виборів" в окупованому Криму, - Могеріні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві офіційного представника Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, поширеній у понеділок у Брюсселі.

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - йдеться в заяві.

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У ЄС також констатували, що "будь-який обраний на Кримському півострові, який стверджує, що "представляє" населення Криму і Севастополя, не буде визнаний представниками тих територій, які є українськими". Європейський Союз залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - підсумували в ЄС.

Нагадаємо, раніше МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму

Пізніше Міністерства закордонних справ Грузії та Естонії поширили заяви про підтримку територіальної цілісності України та невизнання так званих виборів, проведених окупантами в Криму 8 вересня