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 Політика України, За кордоном
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Все про:вибори (4467) Крим (7413) Євросоюз (2602) Могеріні (219)

 Євросоюз не визнає "місцевих виборів" в окупованому Криму, - Могеріні

Європейський Союз не визнає незаконну анексію Росією українського Криму і Севастополя, тому не визнає проведення так званих "місцевих виборів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві офіційного представника Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, поширеній у понеділок у Брюсселі.

"Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права. Тому Європейський Союз не визнає проведення виборів на Кримському півострові", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Мамедов

У ЄС також констатували, що "будь-який обраний на Кримському півострові, який стверджує, що "представляє" населення Криму і Севастополя, не буде визнаний представниками тих територій, які є українськими". Європейський Союз залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - підсумували в ЄС.

Нагадаємо, раніше МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму

Пізніше Міністерства закордонних справ Грузії та Естонії поширили заяви про підтримку територіальної цілісності України та невизнання так званих виборів, проведених окупантами в Криму 8 вересня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147288
 
 
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Рехверендум теж був місцевий, а ***** це пофігу.
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Судя по комментариям, порохоскоту хотелось бы, чтобы ЕС признал эти "выборы".
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Хотелось бы что бы преЗедент что то сказал, а то ЕС не признает, а сы такое ощущение что не против, выборов. Дядя Вова из Москвы запретил?
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Но зато одна из ключевых стран Европы поедет к фашисту убийце-Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
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