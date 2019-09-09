EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  983  41
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5495) Донбас (12933) операція Об'єднаних сил (1553)

 Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони

Станом на 12:00 сьогодні, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один факт порушення російсько-окупаційними військами режиму перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Так, сьогодні, рівно об 11:00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій у районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський.

У відповідь наші військовослужбовці застосували гранатомети, аби змусити противника припинити вогонь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ змінило спрямованість бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Також повідомляється, що станом на цю мить ситуація залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

"Втрат від початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає", - додали в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147285
 
 
 Топ коментарі
 
Дальность минометного расчета больше, чем дальность полета гранаты. Там артой крыть орков надо было, а не скобликами из рогатки отстреливаться...
 показати весь коментар
 
последние 5 лет, при Порошенко, к пуйлу на 9е марта приезжал назарбаев и пара афроамериканских лидеров. Даже Лукашенко не было.
А теперь мировые лидеры европейских стран ломанутся на 75ю годовщину ВОВ и это при Зе!
 показати весь коментар
 
ну так зеленский же запретил в ответ убивать дончан. Они же повстанцы, а никакие не терористы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хорошо разрешили а не с рогаток миру мир какой ценой
 показати весь коментар
 
Дальность минометного расчета больше, чем дальность полета гранаты. Там артой крыть орков надо было, а не скобликами из рогатки отстреливаться...
 показати весь коментар
 
 
Ну отож я з казав миру мир тільки ціна дуже велика
 показати весь коментар
 
 
Зе а ты так не ответил поедеш или нет молчание значит согласие?Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
 показати весь коментар
 
последние 5 лет, при Порошенко, к пуйлу на 9е марта приезжал назарбаев и пара афроамериканских лидеров. Даже Лукашенко не было.
А теперь мировые лидеры европейских стран ломанутся на 75ю годовщину ВОВ и это при Зе!
 показати весь коментар
 
 
ну так зеленский же запретил в ответ убивать дончан. Они же повстанцы, а никакие не терористы
 показати весь коментар
 
 
82 міномет стріляє до 4,5 км,але це мало змінює розклад.
 показати весь коментар
 
 
Я уверен что там и 120-е применяли только нам стесняются об етом сказать
 показати весь коментар
 
 
ну во первых "эксперт". расстояние между зайцево и нп гольмовской 5 ть км . теперь читай внимательно огонь с района зайцево со стороны нп гольмовской . ну и дальность стрельбы гранатомета 2200-2500. там понимаешь "эксперт" разные и расстояния и разные гранатометы. прежде чем писаниной заниматься почитай и разберись для начала. .
 показати весь коментар
 
Ыксперт, расскажи, как из гранатомета поразить расчет миномета в закрытой огневой позиции?
 показати весь коментар
 
в армии надо было служить а не штаны протирать в пту. и какая оборудованная позиция? восемь мин при скорострельности 15 в минуту . там время на секунды кто для этого будет что то там оборудовать.
 показати весь коментар
 
Расчет миномета будет сидеть на обратном скате в балке/за леском/в застройке/да просто в окопе в 2-3 км от тебя и свой станковой гранатомет можно всунуть в... если бы ты хоть где-то служил, кроме в диванных войск, то сам бы знал, куда.
 показати весь коментар
 
какой окоп вася . граната не самопал . она чуток другая . там много чего и площадь поражения . почитай и разберись.
 показати весь коментар
 
Зачем мне читать, если я видел. Расскажи, как достать станковым гранатометом расчет миномета в описанных мной ситуациях.
И не надо мне рассказывать: "Если применили гранатометы, то значит ими подавляли миномет," - уверен, и огонь из прочего стрелкового оружия они открыли, будешь теперь мне рассказывать, мамкин эксперт, о возможности уничтожить расчет миномет огнем ручных пулеметов и автоматов?
 показати весь коментар
 
а какое отношение имеют описанные тобой ситуации к тому что произошло в зайцево? если бы ты видел то не писал бы глупости. скорострельность 82 от 15 выстрелов в минуту. ответь почему выстрелов было всего восемь а не больше ? раз им никто не мешал стрелять ? 8 выстрелов ну это около минуты полноценной работы расчета. раз они в окопе на расстоянии до 3 км что им помешало выстрелить девятый раз? мины кончились? или перерыв на обед? видел он?
 показати весь коментар
 
Иди учить уроки, а то точно окажешься в армии, эксперт.
 показати весь коментар
 
Какой гранатомет имеет дальность 2,2-2.5 км??
 показати весь коментар
 
Надо полагать, что он где-то про станковые слышал, но на тех дальностях они наводятся по системе "На-кого-Бог-пошлет".
 показати весь коментар
 
Станковый 2.1 км.... и да....куда летит неведомо никому....
 показати весь коментар
 
 
Что открыть то надо болезный?? Где посмотреть??
 показати весь коментар
 
ладно лично для парня с приветом. открой тактико технические характеристики миномета 82 и гранатомета . почитай . не торопись . подумай .
 показати весь коментар
 
Очередной зебобик...в очередной раз среагировал на мой ник как собака Павлова на лампочку...и это радует...

Что до ТТХ...то у 82-го миномета ПРИЦЕЛЬНАЯ дальность 3 км...а у гранатомета...2.1 км...это уже куда бог пошлет.... Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони - Цензор.НЕТ 566...
 показати весь коментар
 
Так что говорить о каком то адекватном ответе...не приходится....
 показати весь коментар
 
опять про собаку? читай статью любитель экспериментов павлова. стрельба с района зайцево с направления нп гольмовской. ты от куда знаешь с какого расстояния велась стрельба с миномета? расстояние между зайцево и гольмовской 5 километров при этом не пишут что стреляли с гольмовской пишут с района зайцево. ты это прекращай экспериментировать с приветом своим.
 показати весь коментар
 
ну и вася . ты что думаешь . наши ребята там просто чаи гоняют? там вася вся территория под контролем там вася каждый метр под контролем. поэтому вася и выстрелов 8 . а не по пол часа . понимаешь вася . быстро приехали быстро выстрелили. быстро и получили ответ. а ты павлов да павлов . академик лауреат . собака друг человека .
 показати весь коментар
 
В ответ наши военнослужащие применили гранатометы, чтобы заставить противника прекратить огонь"Наемники РФ почти час били по позициям ОС в районе Зайцево из 82-мм минометов. В ответ ВСУ применили гранатометы, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6156
Наверное тот кто писал ету статью никогда не служил в армии. Да и с логикой у него проблемы. То что гранатометами не удалось заставить врага прекратить обстрел говорит о том что враг целый час сравнивал с землей минометами наши позиции. Пока видимо мины не закончились и поехали на обед.
 показати весь коментар
 
 
Прям как в анекдоте, муж из под дивана кричит в ответ жене что не вылезет, мол он в доме хозяин. Так и здесь ситуацию контролируют аж никак не наши ВСУ, а скорее противник. Потому как когда хочет начинает обстрел когда хочет заканчивает.
 показати весь коментар
 
 
еще товарищ так переживающий за ситуацию из далека. скорость стрельбы гранатомета 100 выстрелов в минуту. теперь смотрим скорость стрельбы 82 мил. миномета до 15 выстрелов в минуту . а выстрелов всего восемь. теперь ты понимаешь что ты вася.
 показати весь коментар
 
О, понял, расчет миномета боевиков имел явные суицидальные наклонности и разместился в прямой видимости расчета гранатомета, верно?
 показати весь коментар
 
 
тут не про наклонности разговор . тут разговор о том могли ли дать нормальный ответ на обстрел боевиков . я говорю что могли раз стреляли . ты нет . вот и все. что там у тебя и боевиков в голове мне ...
 показати весь коментар
 
Це всеодно що пуляти з рогатки у відповідь показуючи дулі.
 показати весь коментар
 
Т.е. бойцы ответили хоть чем-то самостоятельно, а все руководство от уровня роты и выше соблюдало Зелечкено перемирие.
 показати весь коментар
 
 
Какие гранатометы были применены источник не сообщил....
 показати весь коментар
 
Одни эксперты в комментах,даже немного стесняюсь писать комментарии!
 показати весь коментар
 
ПреЗедент не простит тех кто пытается нарушить хрупкий мир и стреляет в мышибратьев!

"Счастье" самообороны всех украинских военных не стоит одной слезинки невинного повстанца Домбаса! Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1224
 показати весь коментар
 
Наемники РФ ... из 82-мм минометов. В ответ ВСУ применили гранатометы.

А из рогатки не пробовали отвечать?
Гранатомет - дальность до 300 метров.
Миномет 82 - дальность до 3 км.
 показати весь коментар
 
Цілком згідний з попереднім дописувачем, дальність максимальна 82 міномету 3040 м, радянських гранатометів 400 метрів , деякий американських 2000 м. Питання - хто кого ****.е, якими гранатометами відповідали наші хлопці, про щор пиз.ить міноборони, у ніх жє пєрєрміріє.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору