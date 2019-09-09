 Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Так, сьогодні, рівно об 11:00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій у районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський.

У відповідь наші військовослужбовці застосували гранатомети, аби змусити противника припинити вогонь", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ЗС РФ змінило спрямованість бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Також повідомляється, що станом на цю мить ситуація залишається цілком контрольованою українськими захисниками.

"Втрат від початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає", - додали в Міноборони.