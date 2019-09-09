 Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Так, сьогодні, рівно об 11:00 противник відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру, з витратою вісім мін, в бік наших позицій у районі Зайцевого. Цей вогневий наліт, який за часом тривав близько години, окупанти здійснили зі сторони н.п. Гольмівський.
У відповідь наші військовослужбовці застосували гранатомети, аби змусити противника припинити вогонь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на цю мить ситуація залишається цілком контрольованою українськими захисниками.
"Втрат від початку поточної доби у лавах Об’єднаних сил немає", - додали в Міноборони.
А теперь мировые лидеры европейских стран ломанутся на 75ю годовщину ВОВ и это при Зе!
И не надо мне рассказывать: "Если применили гранатометы, то значит ими подавляли миномет," - уверен, и огонь из прочего стрелкового оружия они открыли, будешь теперь мне рассказывать, мамкин эксперт, о возможности уничтожить расчет миномет огнем ручных пулеметов и автоматов?
Что до ТТХ...то у 82-го миномета ПРИЦЕЛЬНАЯ дальность 3 км...а у гранатомета...2.1 км...это уже куда бог пошлет.... ...
Наверное тот кто писал ету статью никогда не служил в армии. Да и с логикой у него проблемы. То что гранатометами не удалось заставить врага прекратить обстрел говорит о том что враг целый час сравнивал с землей минометами наши позиции. Пока видимо мины не закончились и поехали на обед.
"Счастье" самообороны всех украинских военных не стоит одной слезинки невинного повстанца Домбаса!
А из рогатки не пробовали отвечать?
Гранатомет - дальность до 300 метров.
Миномет 82 - дальность до 3 км.