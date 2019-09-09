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 Політика України
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Все про:Молдова (480) Попеску (3) роумінг (12) Пристайко (130)

 Україна і Молдова домовляються про безкоштовний роумінг, - Пристайко

Україна і Молдова опрацьовують питання можливого введення безкоштовного роумінгу для громадян з подальшим просуванням цієї ідеї в ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску.

"Більш практичні питання будуть передані нашим колегам, наприклад, такі питання, як узгодження вільного безкоштовного роумінгу для громадян України і Молдови з виходом на таку ж саму ідею в Європейському Союзі", - зазначив Пристайко.

За його словами, питання роумінгу обговорюватиметься ще з профільними міністрами обох країн.

Крім того, міністр зауважив, що з молдовським колегою говорили про можливість перезапуску міжурядової комісії та інших "робочих органів".

"Нам треба уважно подивитися на певне падіння товарообігу. Тут є робота для наших міністерств економіки, енергетики, транспорту", - додав Пристайко.

Міністр підкреслив, що є між Україною і Молдовою "безліч" проєктів, які стосуються, зокрема, транзиту, використання спільних ресурсів, енергетичних потреб обох країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екстрадиція судді-втікача Чауса затягується через реформу судової системи в Молдові, - Попеску

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147282
 
   
 Топ коментарі
 
Для прилеглих районів нормас, там жвавий потік людей в обидві сторони Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3672
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Та хрен зна. Ржавый, жутко. Я бы фотку выложил, но фотики остались дома, все. И шнур от тлф- тоже.
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Спасибо. Всегда мечтал позвонить в Молдавию и ПМР Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2649
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Для прилеглих районів нормас, там жвавий потік людей в обидві сторони Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 3672
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Ну хоть контрабанда теперь подешевеет, ведь в ее стоимость теперь не будут входить расходы на мобильную связь Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5033
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да знаю я, я по этому так и написал, бо не поеду никогда в молдабанию Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7144
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Чого, нормальна країна вина попити і недорого.
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главное не через ПМР ехать, а то можно судьбу Павла Гриба повторить
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Про ПМР мова не йде, я про Молдову, в нас кордона з ПМР нема, в Буковині маю на увазі.
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"с последующим продвижением этой идеи в ЕС". Источник: https://censor.net.ua/n3147282
Это будет сильно! Молдовапром - это звучит громко! Продвинут, я не сомневаюсь. Это ж молдаване. Они даже умудрились, будучи оккупированы, создать партизанские отряды. Я слышал, что в этих отрядах, были аж 6(шесть) молдаван. Потому- продвинут!
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Ты что, до Бердянска не доехал или штормит?
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Доехал. Там невозможно находиться. Просто сносит, с пляжа. Вернулись в Новую Ялту. Тут потише.
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Я был в Примпосаде. 1-ый день штормило и море и нас.
Потом все пошло на убыль.
В день отъезда был штиль.
Видимо, пивка накатил и потянуло на ... цензор? Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5674
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Надо же, какая догадливость! О пивке. Ясный перец- накатил. Вокруг меня- шесть котов. Говорят- мало, должно быть семь. Щас полирну "Абсолютом"... и снова пересчитаю.
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Жена-предатель! Уговорила оставить самокатик дома. Щас- скучаю...
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Не. Я тока на пляж. С минаком. Уже нашел 20 копеек и охрененный гвоздь. Этому гвоздю непонятно скока лет. Сотка, стандартная, но в калибре-чуток менее 2-х сантиметров. Такое вот...
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Та хрен зна. Ржавый, жутко. Я бы фотку выложил, но фотики остались дома, все. И шнур от тлф- тоже.
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Так получается что уже дадон - гандон вразумил нашего экс- клоуна резидента -капитулянта ЗЕбила что временно оккупированный украинский Крым он в составе проклятой ********* паРаши и наш харант - капитулянт с ним любезно согласился ? .
И все продажные ЗЕбилы уроды при власти с этим согласились или может этот кацапский вылупок дадон поменял свою точку зрения о преступной оккупации украинского полуострова.?
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ще один маленький крок до побудови Усегалактичної української імперії Україна і Молдова домовляються про безкоштовний роумінг, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7006
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Давно пора, а то как поедешь на Днестр, вроде бы ты в Украине, а деньги с мобильного улетают непонятно куда за считанные минуты.
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