 Україна і Молдова домовляються про безкоштовний роумінг, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску.
"Більш практичні питання будуть передані нашим колегам, наприклад, такі питання, як узгодження вільного безкоштовного роумінгу для громадян України і Молдови з виходом на таку ж саму ідею в Європейському Союзі", - зазначив Пристайко.
За його словами, питання роумінгу обговорюватиметься ще з профільними міністрами обох країн.
Крім того, міністр зауважив, що з молдовським колегою говорили про можливість перезапуску міжурядової комісії та інших "робочих органів".
"Нам треба уважно подивитися на певне падіння товарообігу. Тут є робота для наших міністерств економіки, енергетики, транспорту", - додав Пристайко.
Міністр підкреслив, що є між Україною і Молдовою "безліч" проєктів, які стосуються, зокрема, транзиту, використання спільних ресурсів, енергетичних потреб обох країн.
Это будет сильно! Молдовапром - это звучит громко! Продвинут, я не сомневаюсь. Это ж молдаване. Они даже умудрились, будучи оккупированы, создать партизанские отряды. Я слышал, что в этих отрядах, были аж 6(шесть) молдаван. Потому- продвинут!
Потом все пошло на убыль.
В день отъезда был штиль.
Видимо, пивка накатил и потянуло на ... цензор?
И все продажные ЗЕбилы уроды при власти с этим согласились или может этот кацапский вылупок дадон поменял свою точку зрения о преступной оккупации украинского полуострова.?