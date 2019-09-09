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Все про:Міноборони (2770) розвідка (1453) Донбас (12933)

 Командування ЗС РФ змінило спрямованість бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Командування ЗС РФ збільшує обсяги постачання матеріально-технічних засобів для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з початку вересня ц.р. з РФ залізничним транспортом на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено понад чотири тисячі тон пального.

Також зросла інтенсивність постачання з території Росії матеріально-технічних засобів та майна військового призначення автомобільним транспортом через неконтрольовані ділянки кордону, у т.ч. в об’їзд пунктів пропуску.

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"Потреба окупантів у додаткових ресурсах обумовлена зміною спрямованості заходів бойової підготовки російських окупаційних військ. Так, одним з пріоритетних завдань для командування з’єднань і частин противника під час навчань, які проводяться на тимчасово окупованій території, визначено відпрацювання питань ведення активних, у т.ч. наступальних бойових дій мотострілецькими, танковими та артилерійськими підрозділами, із розгортанням пунктів управління у нових районах", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147281
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, они готовятся к окончанию ремонта моста, который Зеля затеял...
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Потому что Мир не хочет видеть, им так удобно, словно страус, зарывший голову в песок. Все всё знают, но не хотят озвучивать. Причины разные, от элементарной трусости до материальной. Для того чтобы такого не было, нормальные страны подписывают нормальные договоры, а не никчемные меморандумы, вооружаются, а не разоружаться, создают атомное и ядерное оружие, а не отдают его просто так, чтобы понравиться, развивают свои экономики, а не разворовывают и выводят десятки и сотни миллиардов из страны.... За то, что происходит сейчас, должны предстать перед судом все, кто "керував" со дня референдума о независимости.
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Этот сброд учить,только деньги на ветер или вероятней в себе карман.. Командование ВС РФ изменило направленность боевой подготовки оккупационных войск на Донбассе, - разведка - Цензор.НЕТ 5408
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В частности, с начала сентября с.г. из РФ железнодорожным транспортом на временно оккупированную территорию в Донецкую и Луганскую области завезено более четырех тысяч тонн горючего.
Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в т.ч. в объезд пунктов пропуска. Источник: https://censor.net.ua/n3147281
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Русские готовят сухопутный проход к Крыму, пока тупин заливает Зеле что-то по телефону, а тот из себя пацифиста корчит. Украине надо срочно укреплять этот район своими войсками, а не армию "оптимизировать".
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Ну, они готовятся к окончанию ремонта моста, который Зеля затеял...
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Я одного понять не могу ... Украина уже пять лет бегает мир убедить не может в присутствии РФ на Донбассе в 21м веке когда со спутника можно кузнечика в травке заснять..? Если разведка это все фиксирует почему нельзя это все заснять? Это не иголка в стоге сена это с их слов эшелоны БК, горючки и тд.. а то и что по-круче..
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Це ОСОБИСТА справа України.
Заради чого інші країни повинні палити свою агентуру і технічні засоби?
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Ради того что миссия ОБСЕ на Донбассе не фиксирует присутствия армии РФ уже больше 5 лет и только за последний месяц премьер-министр Великобритании и какой то видный венгерский политик назвали войну на Донбассе *внутренним конфликтом* .. А знаменитый комбат Семен Семенченко вообще однажды опозорился во время своего визита в США когда он на просьбу американцев предьявить доказательство присутствия войск РФ на Донбассе показал им видео которое позже как выяснилось было снято не на Донбассе а в Осетии в 2008 году. https://www.obozrevatel.com/crime/38295-v-ssha-razgorelsya-skandal-iz-za-falshivyih-foto-s-donbassa-pokazannyih-v-senate.htm
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А Ви, інформацію черпаєте тільки з відеопомийниці Шарія?
Не треба так обмежувати себе.
ЧИТАЙТЕ:
« СММ ОБСЕ обнаружила на территории ОРДЛО российский комплекс РЭБ "Торн" .
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в ходе полета над оккупированной российско-террористическими войсками территорией Донбасса обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" возле жилого дома в населенном пункте Новогригоровка, сообщается в опубликованном во вторник, 11 июня, отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала российские системы РЭБ на территории Донбасса. Считается, что с помощью этих систем РФ неоднократно мешала БПЛА миссии мониторить ситуацию на линии разграничения.
Кроме того, наличие этих систем только подтверждает участие российской армии в конфликте, что правительство РФ постоянно отрицает.
https://zn.ua/WORLD/smm-obse-obnaruzhila-na-territorii-ordlo-rossiyskiy-kompleks-reb-torn-320502_.html
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А Ви самі читаєте самі, тести Ваших посилань? Чи дивитесь на них, як .....на відео Шарія?
Попросіть, щоб Вам прочитали, і переказали понятними словами:
«У жовтні 2018 року в ОБСЄ все ж озвучували докази присутності військ Росії на Донбасі. Спостерігачам місії навіть самі кадрові російські військові зізнавалися, що приїжджали на Донбас за ротацією.»


Це текс звідси: «Река Днепр

Не только уважаемый.. не только.. https://ukr.segodnya.ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html»
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Хм. Взрыв ракеты в Иране сфоткали так, что чуть ли не марки сгоревших машин можно определить, а тут что-то не хотят палиться. Интересно.
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Потому что Мир не хочет видеть, им так удобно, словно страус, зарывший голову в песок. Все всё знают, но не хотят озвучивать. Причины разные, от элементарной трусости до материальной. Для того чтобы такого не было, нормальные страны подписывают нормальные договоры, а не никчемные меморандумы, вооружаются, а не разоружаться, создают атомное и ядерное оружие, а не отдают его просто так, чтобы понравиться, развивают свои экономики, а не разворовывают и выводят десятки и сотни миллиардов из страны.... За то, что происходит сейчас, должны предстать перед судом все, кто "керував" со дня референдума о независимости.
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Во всем нормальном мире, не торгуют со страной агрессором, расправляются с враждебной агентурой и блокируют каналы пропаганды, даже если это "бьет по карману". Я никакого политика не виню, но вопли типа "зачем аднаклассники заблакиравали, мы вне политики разрешите нам" сделали свое дело. Руководство других стран не дураки, и быстро просекли позицию "и на х** сесть и рыбку съесть".
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Я тебе скажу больше: заснят и пуск Бука по МН-17.
Насколько я знаю, к лету 2014 года над Донбассом, на геостационарной орбите, уже болтались два американских спутника, в том числе и телевизионной разведки.
Козыри никто, сразу, на стол не выкидывает.
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Интересный подход.
У нас, значит, есть 100%е пруфы, но мы вам их не покажем. Хотя пообещаем показать. Но не покажем.
Вместо этого 5 лет будем наблюдать, как одни ведут расследование на основании соцсетей и слухов, а вторые отбиваются с "ваши доказательства - не доказательства". И санкции введём, и истерию в СМИ раздуем... и будем ждать, пока история не забудется сама собой.

Вот тут-то мы и появимся с пруфами. Только всем уже будет плевать за давностью лет.
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Так уже давно никто в мире в наличии войск эрефии на ДоМбасе и не сомневается. Кроме самого Укурка.
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отработка вопросов ведения активных, в т.ч. наступательных боевых действийИсточник: https://censor.net.ua/n3147281
Дикие отсталые люди. Они совершенно не в курсе миролюбивых инициатив президента Владимира Александровича. Ну там перемирия всякие, разведение войск. Скорее всего им доходят только новости о ремонте Украиной моста. Ну как тут не вдохновиться отработкой наступательных действий?
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Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
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Ну вот и ответ великому ********** владимирляксандрачу на его инициативу разведения войск на Донбассе. Наши будут отступать, а бибизяны наступать мотопехотой, при поддержке танков, и на захваченных территориях разворачивать штабы и пункты управления. А прикрывать все это будет артиллерия.
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И начнётся это аккурат 21 октября, в день начала форсирования Днепра по Днепру, там где була граница по Днепру.
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готовятся помочь зебенскому договориться по середине
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а ГСМ ,наверное, поступает с завода Медведчука, из Ростова?
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нет, поставщик беня... у него своя нефть
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а причем тут ростов??? ))))
у тебя инсайд из гш рф?
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Стиральная машинка "Донбасс" крутится туды сюды и всё без отжиму ,уже и второй оператор поменялся ,а она всё туды сюды
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И вот я думаю - только Вы и я это видим? А если нет, то объясните простой киевской пенсионерке - почему все в телевизорах и интернета с упоением врут и продолжают этот цирк?? 🤔😠
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давайте определимся в дефинициях: цирк или квартал? Клоунада или шутовство?
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Агресор готується наступати , новообраний заявляє про відступ . Все збігається . Очевидно бути президентом України , то є клопіт а от бути губернатором Новомосковії саме те.
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