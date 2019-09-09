 Командування ЗС РФ змінило спрямованість бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Зокрема, з початку вересня ц.р. з РФ залізничним транспортом на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено понад чотири тисячі тон пального.
Також зросла інтенсивність постачання з території Росії матеріально-технічних засобів та майна військового призначення автомобільним транспортом через неконтрольовані ділянки кордону, у т.ч. в об’їзд пунктів пропуску.
"Потреба окупантів у додаткових ресурсах обумовлена зміною спрямованості заходів бойової підготовки російських окупаційних військ. Так, одним з пріоритетних завдань для командування з’єднань і частин противника під час навчань, які проводяться на тимчасово окупованій території, визначено відпрацювання питань ведення активних, у т.ч. наступальних бойових дій мотострілецькими, танковими та артилерійськими підрозділами, із розгортанням пунктів управління у нових районах", - йдеться в повідомленні.
Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в т.ч. в объезд пунктов пропуска. Источник: https://censor.net.ua/n3147281
Україна переможе!
Заради чого інші країни повинні палити свою агентуру і технічні засоби?
Не треба так обмежувати себе.
ЧИТАЙТЕ:
« СММ ОБСЕ обнаружила на территории ОРДЛО российский комплекс РЭБ "Торн" .
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в ходе полета над оккупированной российско-террористическими войсками территорией Донбасса обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" возле жилого дома в населенном пункте Новогригоровка, сообщается в опубликованном во вторник, 11 июня, отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала российские системы РЭБ на территории Донбасса. Считается, что с помощью этих систем РФ неоднократно мешала БПЛА миссии мониторить ситуацию на линии разграничения.
Кроме того, наличие этих систем только подтверждает участие российской армии в конфликте, что правительство РФ постоянно отрицает.
https://zn.ua/WORLD/smm-obse-obnaruzhila-na-territorii-ordlo-rossiyskiy-kompleks-reb-torn-320502_.html
Попросіть, щоб Вам прочитали, і переказали понятними словами:
«У жовтні 2018 року в ОБСЄ все ж озвучували докази присутності військ Росії на Донбасі. Спостерігачам місії навіть самі кадрові російські військові зізнавалися, що приїжджали на Донбас за ротацією.»
Це текс звідси: «Река Днепр
Не только уважаемый.. не только.. https://ukr.segodnya.ua/politics/v-obse-snova-ne-podtverzhdayut-prisutstvie-rossiyskih-voysk-na-donbasse-1220802.html»
Насколько я знаю, к лету 2014 года над Донбассом, на геостационарной орбите, уже болтались два американских спутника, в том числе и телевизионной разведки.
Козыри никто, сразу, на стол не выкидывает.
У нас, значит, есть 100%е пруфы, но мы вам их не покажем. Хотя пообещаем показать. Но не покажем.
Вместо этого 5 лет будем наблюдать, как одни ведут расследование на основании соцсетей и слухов, а вторые отбиваются с "ваши доказательства - не доказательства". И санкции введём, и истерию в СМИ раздуем... и будем ждать, пока история не забудется сама собой.
Вот тут-то мы и появимся с пруфами. Только всем уже будет плевать за давностью лет.
Дикие отсталые люди. Они совершенно не в курсе миролюбивых инициатив президента Владимира Александровича. Ну там перемирия всякие, разведение войск. Скорее всего им доходят только новости о ремонте Украиной моста. Ну как тут не вдохновиться отработкой наступательных действий?
у тебя инсайд из гш рф?