 Командування ЗС РФ змінило спрямованість бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, з початку вересня ц.р. з РФ залізничним транспортом на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено понад чотири тисячі тон пального.

Також зросла інтенсивність постачання з території Росії матеріально-технічних засобів та майна військового призначення автомобільним транспортом через неконтрольовані ділянки кордону, у т.ч. в об’їзд пунктів пропуску.

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"Потреба окупантів у додаткових ресурсах обумовлена зміною спрямованості заходів бойової підготовки російських окупаційних військ. Так, одним з пріоритетних завдань для командування з’єднань і частин противника під час навчань, які проводяться на тимчасово окупованій території, визначено відпрацювання питань ведення активних, у т.ч. наступальних бойових дій мотострілецькими, танковими та артилерійськими підрозділами, із розгортанням пунктів управління у нових районах", - йдеться в повідомленні.