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 Політика України
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Все про:Попеску (3) екстрадиція (235) Пристайко (130) Чаус (91)

 Екстрадиція судді-втікача Чауса затягується через реформу судової системи в Молдові, - Попеску

Через реформу судової системи в Молдові екстрадиція втікача судді Миколи Чауса затягується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні на пресконференції в Києві заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

За його словами, питання видачі втікача судді обговорювалося в липні, під час попереднього візиту до Києва.

Попеску підкреслив, що зараз Молдова проходить через реформу судової системи. "У нас перехідний період від старої судової системи, яка була значно схильна до впливу політиків, до більш незалежної судової системи", - додав він.

"На сьогодні немає такого результату, який би був остаточним або я міг би вам щось пообіцяти. Але я запевняю вас, що ми зробимо все можливе, щоб працювати разом з Україною для вирішення цього та інших питань", - сказав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і прем'єр Молдови Санду обговорили економічне співробітництво та екстрадицію судді-втікача Чауса

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко додав, що Україна на всіх рівнях - і президента, і прем'єр-міністра - нагадує Молдові про суддю Чауса. "Якщо нашим молдавським колегам потрібен певний час для реформування і підходу до цього питання, ми почекаємо. Але сподіваємося, що цей момент настане досить швидко", - зазначив він.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $ 150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пане Чаусе, на якому етапі ваша справа? - журналісти в Кишиневі зловили на вулиці суддю-втікача з Києва. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147277
 
 
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Особистий суддя порошенка, якому порошенко давав вказівки які рішення приймати! Закопував гроші в банках в землю, як дебіл! В принципі який власник такий і слуга!
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Помре Чаус у своєму палаці, власною смертю в 100 років і поховають його в Кишеневі.
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я так бачу у вас найчесніше джерело від семена насіння, борьцуна с барігамі міхо, і все то підтвердженно документальним розслідування найчеснішого журналіста каналу Г+Г дубинського Экстрадиция судьи-беглеца Чауса затягивается из-за реформы судебной системы в Молдове, - Попеску - Цензор.НЕТ 9017
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"Ігорок", у тебе чергове "загострення"? Галоперідольчику підкинуть? Що ти знову "молотиш"? Ти цього "особистого суддю порошенка", знав? Тобі достеменно відомо, "чиї", і "які" вказівки, він виконував? От же ж, "ходяча діарея"!!!... "Балабаниш", з будь-якого приводу... Я Колю Чауса знав ще тоді, коли він учився і працював судовим виконавцем, у військовому суді, в Чернігові, знаю людей, які з ним спілкувались, коли він став працювать суддею, тому мені відомо набагато більше, ніж тобі... Але ж я не "чешу язиком, що попало", як ти... Козьма Прутков говорив, колись, стосовно таких, як ти - "Если у тебя есть фонтан, заткни его... Дай отдохнуть и фонтану...".
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ух от марадьора нєгдє покоя нєт вєздє успєваєт Экстрадиция судьи-беглеца Чауса затягивается, из-за реформы судебной системы в Молдове, - Попеску - Цензор.НЕТ 3042
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Суддю Чауса нелегально вивезла в Молдову особиста охорона Порошенко - колишній голова Нацполіції Вінниці
https://ua1.com.ua/politics/suddyu-chausa-nelegalno-vivezla-v-moldovu-osobista-ohorona-poroshenko-kolishniy-golova-nacpoliciji-vinnici-58149.html
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А где тот парняга, который в Одессе во время 2 мая рулил и оказался замешанным с сепарнёй?Он или в Молдове или в Приднестровье, почему не возвращают?
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Если бы в Молдове выдали раньше Зеленский бы отдал его Путину при обмене.
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