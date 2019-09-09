 Екстрадиція судді-втікача Чауса затягується через реформу судової системи в Молдові, - Попеску

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це сьогодні на пресконференції в Києві заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

За його словами, питання видачі втікача судді обговорювалося в липні, під час попереднього візиту до Києва.

Попеску підкреслив, що зараз Молдова проходить через реформу судової системи. "У нас перехідний період від старої судової системи, яка була значно схильна до впливу політиків, до більш незалежної судової системи", - додав він.

"На сьогодні немає такого результату, який би був остаточним або я міг би вам щось пообіцяти. Але я запевняю вас, що ми зробимо все можливе, щоб працювати разом з Україною для вирішення цього та інших питань", - сказав чиновник.

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко додав, що Україна на всіх рівнях - і президента, і прем'єр-міністра - нагадує Молдові про суддю Чауса. "Якщо нашим молдавським колегам потрібен певний час для реформування і підходу до цього питання, ми почекаємо. Але сподіваємося, що цей момент настане досить швидко", - зазначив він.

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабара в розмірі $ 150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.



4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

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