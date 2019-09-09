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 Політика України
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Все про:Зеленський (2671) перемовини (1374) нормандська четвірка (554) Пристайко (130)

 Зеленський готовий брати участь у зустрічі в "нормандському форматі" вже у вересні, - Пристайко

Президент України Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у вересні, заявляє український міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

"Ми плануємо найближчим часом провести зустріч у "нормандському форматі". Щонайменше, президент Зеленський готовий це зробити навіть не до грудня, а цього місяця", - сказав він на спільній пресконференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пристайко зазначив, що є домовленість "майже з усіма" учасниками "нормандського формату".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН, - Пристайко

"Ми спробуємо посприяти цьому і проведемо ще одну розмову, можливо, телефоном, з усіма радниками глав держав і урядів, для того, щоб вийти (на конкретну дату. - Ред.) максимально швидко", - додав глава українського МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147276
 
   
 Топ коментарі
 
неа, подпишут совместную декларацию о запрете пользователю "5 копійок" разводить зрадоньку на Цензоре)
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Поїде підписувати капітуляцію?
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Ти знаєшь до мене прийшла класна ідєя. Не треба до соєвих так критично ставитись. Вони і дісно можуть допомогти Україні перемогти рашку. Беремо їх устраїваємо в Зелений іхтамнет України і засилаємо робити соєвий майдан в рашкє проти путла.
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Между Украиной и страной-агрессором Россией готовится подписание некого большого договора о перемирии.
Об этом заявил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью каналу Ukrlife.TV.
Также он рассказал о хрониках этого «перемирия» и перспективах договора между Украиной и РФ, акцентируя внимание на том, что Зеленский и его команда пошли на всевозможные уступки, чтобы получить личную встречу с Путиным и подписать меморандум о мире.
Об этом уже говорят в кулуарах: и в Минске, и западные дипломаты, и американские эксперты, и российские. О том, что впервые прозвучала идея большого договора. Формат этого договора (на сколько я понимаю в российской интерпритации) - это не договор между Украиной и Россией, это договор Украины с Донецком и Луганском. Но Россия выступает гарантом той стороны. С нашей стороны выступает Германия и Франция. Они ко-спонсоры урегулирования конфликта», - рассказал Кулик.
Кроме того, он подчеркнул, что договор будет эффективным, если не будет базироваться на Минских соглашениях:
Как только мы вступаем в эту логику, идем на такие шаги, мы исходим из того, что Минские соглашения становятся фундаментом будущего большого договора. А минский процесс - это ручной процесс, который зависит от политической воли РФ. Это конъюнктура. Минские соглашения сами по себе не создают новых условий. Мы это видим по ассиметричности выполнения условий Россией. Поэтому любые соглашения возможны, но не на базе Минских договоренностей».
Также директор Центра исследований проблем гражданского общества поделился, что субъектом переговоров не должны быть представители «ЛНР», «ДНР»:
Это будет новое соглашение, с новыми игроками и с новыми правилами. Минский формат - это тактический формат для достижения гуманитарных вопросов. Политические и глобальные вопросы, вопросы безопасности - после другого формата, даже не нормандского. Но там не может быть субъекта переговоров в виде оккупационных администраций, так называемых «ЛНР», «ДНР».
По словам Кулика, этого не может быть, потому что существует нормативная база в Украине, которая квалифицрует «ЛНР», «ДНР» как сепаратистские оккупационные администрации страны-агрессора и Россия также квалифирована как страна-агрессор. Зеленский может пойти на отмену этих нормативных документов. Но это может вызвать бешенное сопротивление народа.https://hvylya.net/bez-rubriki/gotovitsja-podpisanie-bolshogo-dogovora-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej-kulik.html
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При отказе от Минских соглашений исчезает правовое основание для санкций по Минским соглашениям
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слухи про то ходять давно. що раша впихує нам лднр на своїх правах, а європа оплачує відбудову. бо наші найчесніші бізнесмени бєня та пінчук не проти відхопити від цього пирога, бо суми озвучуються в пару десятків мільярдів євро
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кулик виталий.... любые идеи показательного прекращения подачи электроэнергии газа воды пенсий и зарплат бюджетникам и военнослужащим в Крыму являются абсолютно не приемлемыми с точки зрения стратегии сохранения полуострова в составе Украины..... все что ты написал этот эксперт молотил на 112 канале медведчука. жги еще.
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сорі, але 112 не дивлюся. а також Г+Г- бо знаєте шлак він і африці шлак
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так товарищ это говорил на канале 112. а вы как бы не смотрите ? понимаете то что вы тут написали он говорил на 112. 112 канал медведчука. получается вы повторяете пропаганду товарища который открыто заявил .... а я не люблю украинцев ну и что.
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не понимаешь ? или делаешь вид что не понимаешь? понимаешь хорошо понимаешь что ты тут и для чего написал. только вот не прошло. не получилось облить дерьмом а так хотелось.
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неа, подпишут совместную декларацию о запрете пользователю "5 копійок" разводить зрадоньку на Цензоре)
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та якщо б зрадонька. а тут ціле зелене зрадище, яке дрище. Ти б хоч памперси міняв. чи що
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Ти знаєшь до мене прийшла класна ідєя. Не треба до соєвих так критично ставитись. Вони і дісно можуть допомогти Україні перемогти рашку. Беремо їх устраїваємо в Зелений іхтамнет України і засилаємо робити соєвий майдан в рашкє проти путла.
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Он готов, так как домашнее задание от пуйла выполнил
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До Нового року кловану треба здати Неньку під ключ *****, а то Сватів на рашці заборонять
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Фантомасы разбушевались.Источають смрад.А Зе берёт быка за рога.Удачи!!!
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Дипломатия -великая штука.Рядовым не понять тонкощей.Это США могут позволить себе язык ультиматумов,и то действуют с умом.А нам надо меньше базикать и больше трудиться ,чтобы в кармане была не только вошь на аркане.
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осторожно, а то залижешь нашему харанту дупу, как срать будет?
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Эй, мелкий троль, сказку про соломенного бычка читал?
Зеленский и есть этот самый бычок смолянистый))
Хрен отклеятся от него все "зверушки" в Нормандском формате. И будет все так как нужно Неньке...
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у вас предлог потерялся. "берет У быка за рога", я правильно понял?
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A "Во время телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона президенты обратили внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых на предыдущих встречах на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах. Прежде всего имеется в виду разведение сил на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде «формулы Штайнмайера»".
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т.е соблюдения режима тишины...полнейшего и устойчивого... то так себе - главное отведение сил и выборы
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Дайош !Парашенка в зад ! Уа товаісчі! Уа !
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наш Придурок ко всему и всегда готов - безмозглое несамостоятельное существо
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Ему Мврына иногда подсказывала и ***** приказывало.Так-шо таки да.
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Так усі готові. Чекають - недочекаються прийняти участь у тому сабантуї. Буде що згадати, на стіл поставити, на хліб намазати. Чи пшик буде?
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пора заканчивать с этой войной. каждый день она приносит гибель новых людей. это должно прекратиться
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Війна це завжди погано! Але ж на нас напав путлєр! Мусимо тримать оборону,до перемоги! І поверненя своїх тереторій! І Любой ціной , тіпа капітуляції,то лайно,від лукавого !!!
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Люди пишущие про вернуть территории любой ценой должны быть на передовой
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заканчивать где то посередине твоего дома, ты не против?
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Война заканчивается победой или капитуляцией.
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что это такое???? )))) набор букв-слов? или это хохма???
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А пан Президент помнит про 13 тысяч убитых солдат и офицеров ВСУ, которые погибли под Градами и пулями российской армии и спонсируемой соседом организованной преступной группировки с погонялом "ЛНР/ДНР" ?
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В 1919-м году украинцы отказались воевать.
В 1933-м году они ели своих детей.
В 2019-м они снова отказались воевать.
В 2033-м - спрогнозируйте. История любит ходить по спирали.
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Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает «Интерфакс».
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Газ не пахнет.
У французов уже 5-я республика, но они так ничему и не научились.
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Слуги і служанки однойменної партії вимагають перейменувати її на "Гумор з содомом"
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В понедельник, 9 сентября, в Первомайске полицейские задержали депутата местного городского совета при получении взятки в размере 15 тысяч долларов от предпринимателя https://pervomaisk.city/2019/09/09/v-pervomajske-na-vzyatke-v-15-tysyach-zaderzhali-deputata-gorsoveta-ot-batkivshhini-kotoryj-byl-doverennym-licom-timoshenko-na-vyborax/
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Только вы Зеле сразу пять приглашений присылайте. И чтоб почтальон одет во все гражданское. А то с его рефлексами....
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Вопрос,как за пару недель ему стать умным и патриотом Украины?
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Потрібно піти в учні до педаліка кличка,його інтелекту ,єрудованості ,та ораторських здібностей ,на двох вистачить !😆
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Да как показала практика,напрасно 95 ржали над Кличко. Их руководитель без бумажки вообще только мычит,вернее хрипит
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Зеленский готов участвовать ..

Клоун новую песню разучил?
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