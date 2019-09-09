 Обмін не вплинув на юридичний статус Вишинського. Він, як і раніше, підозрюється в зраді, - прокуратура АРК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" в понеділок повідомили в прокуратурі АРК.
"Юридичний статус Вишинського в кримінальному провадженні не змінився. Обмін не вплинув на це. Також щодо Вишинського діє й обраний йому раніше запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві зазначили, що прокурори і надалі підтримуватимуть обвинувачення в цій справі в суді, однак важко спрогнозувати перебіг розгляду з урахуванням усіх обставин і ймовірної відсутності Вишинського на засіданнях.
Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"
17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".
10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.
28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.
Нарушение Конституции....гос измена...хороший букет...для будущего суда....
Там букет уже хороший...а концу его каденции будет еще лучше...
И все фиксируется...вот тут...https://ze.live/
Правовой нигилизм режима Зеленского начинает уже всерьез угрожать основоположным конституционным правам украинских граждан. Мы уже говорили о деле Цемаха, которого незаконно захватили и передали чужому государству вне судебно правовой обусловленности. с нарушением его прямых конституционных прав и свобод.
Вот теперь еще один - Вышинский. Можно говорить что угодно и относится к нему как угодно (мы относимся плохо), но - он гражданин Украины и неуважение к его гражданским правам есть неуважение к Украине как стране.
Не успел "обмененный" Вышинский прилететь в Россию, как тут же торжественно заявил, что никакого согласия на передачу в РФ не просил, ничего не подписывал и желает оправдать свое имя в украинском суде. Кроме того он готов вернуться в Украину для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата.
И что мы имеем в остатке? Два гражданина Украины
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ, с нарушением прямых требования Конституции и законности переданы иностранному государству, без всяких юридических оснований, по желанию высшего руководства Украины.
Статьи в УК Украины выбирайте сами - государственная измена, превышение служебных полномочий, похищение человека...
Лизоблюды всех мастей уже завели песню о том, что "Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность" Мы не спорим. Мы даже можем назвать этого гражданина - это он сам. Именно во имя своих собственных интересов и политических и личных, Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том что еще он успеет продать или обменять до того как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Впрочем - это не скоро...
Молчат наши великие европейские демократы, молчат украинские патриоты, негодующие на наш русский, молчат "независимые" СМИ, молчит страна, глядя как стайка выученных на европейские деньги нуворишей, превращает в ничто само понятие "законность и Конституция".
Запомните все - есть только одна Конституция, которую нельзя переписать - это человеческая совесть.
"Вот он - этот элемент! Вот он - шпион и изменник, лазутчик и разведчик бандеровских и американских спецслужб, "Правого Сектора", СБУ, Госдепа, Майдана и полка "Азов" в нашей стране, вот он - зловонная куча человеческих отбросов, русофоб в человеческом обличье, который хотел отнять у нас самую главную нашу скрепу - президента В.В. П***на! Игра разоблачена! Маска предательства с его облика, с его лица сорвана - и сорвана раз и навсегда! Требует руССкий народ одного - всю эту продавшуюся за печеньки банду, подсунутую нам на обмен киевской хунтой - расстрелять как бешеных псов! Раздавить проклятую гадину!"