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 Політика України, Суспільство
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Все про:прокуратура (1863) державна зрада (243) Вишинський (138)

 Обмін не вплинув на юридичний статус Вишинського. Він, як і раніше, підозрюється в зраді, - прокуратура АРК

Процесуальний статус керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в кримінальному провадженні, що розслідується українськими органами прокуратури, залишається колишнім - він підозрюється в державній зраді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" в понеділок повідомили в прокуратурі АРК.

"Юридичний статус Вишинського в кримінальному провадженні не змінився. Обмін не вплинув на це. Також щодо Вишинського діє й обраний йому раніше запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що прокурори і надалі підтримуватимуть обвинувачення в цій справі в суді, однак важко спрогнозувати перебіг розгляду з урахуванням усіх обставин і ймовірної відсутності Вишинського на засіданнях.

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Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня.Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

28 серпня суд у Києві звільнив Вишинського з-під варти. Тоді речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що звільнення відбулося в межах процесу обміну утримуваними особами. Сарган також оприлюднила фотокопію заяви Вишинського, в якій він дає добровільну згоду на участь у "взаємному звільненні осіб" і підтверджує готовність виїхати за межі України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147275
 
 
 Топ коментарі
 
Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7540 А как?? Это значит что и зебобик совершил государственную измену.... потому что отпустил чувака который подозревается в государственной измене...??

Нарушение Конституции....гос измена...хороший букет...для будущего суда....
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За Зе не волнуйся. Пока его посадят, Петя уже будет 5 лет на нарах баланду хлебать и жопу подставлять сокамерникам за рошенку.
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Так и я о том же...ты о Порошенко думаешь-думаешь...думаешь-думаешь.... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1700..и богатеешь-богатеешь....богатеешь-богатеешь.. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1700
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А как?? Это значит что и зебобик совершил государственную измену.... потому что отпустил чувака который подозревается в государственной измене...??

Нарушение Конституции....гос измена...хороший букет...для будущего суда....
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За Зе не волнуйся. Пока его посадят, Петя уже будет 5 лет на нарах баланду хлебать и жопу подставлять сокамерникам за рошенку.
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Если есть за что...то бога ради..пусть хлебает... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2788 а то что зебобик будет хлебать..это уже почти гарантия....
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От Закона...или ты думаешь что зебобик будет вечно править...как ***** в паРаше??
Там букет уже хороший...а концу его каденции будет еще лучше...
И все фиксируется...вот тут...https://ze.live/
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Аааа... Ну давай-давай. Дурень думкою багатіє. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6151
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Так и я о том же...ты о Порошенко думаешь-думаешь...думаешь-думаешь.... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1700..и богатеешь-богатеешь....богатеешь-богатеешь.. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1700
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По всем признакам постоянно о нём думаешь именно ты. Круглосуточно на Цензоре за него корячишься. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5762
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Да ты шо?? Круглосуточно?? Сколько ж суток ты бедолашный не спал...что бы это отследить..?? Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3361
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Да как не зайду - ты тут. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5892 Других дел у тебя по ходу не бывает. Методичку про политические репрессии выучил? Скоро пригодится. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5892
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Выходит что и ты тут круглосуточно....так ведь...?? Ты как по зову сердца..или по разнарядке от офиса презЕдента??? Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 109
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У вас там все такие тупые? Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5773 Если я раз в несколько дней зайду и почитаю старые темы и комменты к ним - это не значит, что захожу постоянно. Понимаешь или нет?
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А воспаленный мозг зебобика не может осознать...что и другие люди делают точно так же..?? И то что время их посещения форума совпадает с временем посещения форума зебобика...совсем не означает что человек находится на форуме круглосуточно???
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Не в курсе. Спроси у зебобика. Обмін не вплинув на юридичний статус Вишинського. Він, як і раніше, підозрюється в зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7150 Может тебе зебобик объяснит, что время поста очень даже хорошо видно.
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Вот я и спрашиваю у тебя...зебобика....в какое время он видел мои посты... Обмін не вплинув на юридичний статус Вишинського. Він, як і раніше, підозрюється в зраді, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6162...и может ли он привести примеры моих постов....за какие нить сут в разрезе к примеру за каждый час суток хотя бы по одному....
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Что до пригодится...то я на этом форуме четырех Президентов пережил..одного исполняющего обязанности Президента...и одного янукодлу....переживу и презЕдента.... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1407
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О, это оказывается повод для гордости? Ну давай-давай.
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Дурик, Петя неприкасаем. А вот твоя срака, если ещё нетронутая, в чем я очень сомневаюсь- пострадает.
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А тем временем в гонки за Вовиным скальпом включились Нидерланды начавшие мониторинг банковских счетов Зеленского и К. Нас ждут интересные события....


Правовой нигилизм режима Зеленского начинает уже всерьез угрожать основоположным конституционным правам украинских граждан. Мы уже говорили о деле Цемаха, которого незаконно захватили и передали чужому государству вне судебно правовой обусловленности. с нарушением его прямых конституционных прав и свобод.
Вот теперь еще один - Вышинский. Можно говорить что угодно и относится к нему как угодно (мы относимся плохо), но - он гражданин Украины и неуважение к его гражданским правам есть неуважение к Украине как стране.
Не успел "обмененный" Вышинский прилететь в Россию, как тут же торжественно заявил, что никакого согласия на передачу в РФ не просил, ничего не подписывал и желает оправдать свое имя в украинском суде. Кроме того он готов вернуться в Украину для участия в очередном судебном заседании по его делу, как только будет понятна дата.

И что мы имеем в остатке? Два гражданина Украины
ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ, с нарушением прямых требования Конституции и законности переданы иностранному государству, без всяких юридических оснований, по желанию высшего руководства Украины.

Статьи в УК Украины выбирайте сами - государственная измена, превышение служебных полномочий, похищение человека...

Лизоблюды всех мастей уже завели песню о том, что "Зеленский показал, что жизнь и свобода гражданина для него - высшая ценность" Мы не спорим. Мы даже можем назвать этого гражданина - это он сам. Именно во имя своих собственных интересов и политических и личных, Зеленский готов торговать украинскими гражданами как скотом на базаре, игнорируя и Закон и Конституцию. Вопрос только в том что еще он успеет продать или обменять до того как украинский народ вспомнит, что такое честь и достоинство.
Впрочем - это не скоро...

Молчат наши великие европейские демократы, молчат украинские патриоты, негодующие на наш русский, молчат "независимые" СМИ, молчит страна, глядя как стайка выученных на европейские деньги нуворишей, превращает в ничто само понятие "законность и Конституция".

Запомните все - есть только одна Конституция, которую нельзя переписать - это человеческая совесть.
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Абсурд. Тотальнейший абсурд. Даже не смогли обставить всю эту срань нормально. Я об обмене, если шо. Но... ничего. Всё быстро забудется. И родится ещё один абсурд, даже более неуклюжий. Иначе быть не может. Нам ведь надо шо-то хавать.
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смотрел я интервью этого товарища. там как всегда ....спасибо путину за..... я ничего не нарушал...... и тд. удивительный товарищ во всем прав но доказывать свою правоту улетел в россию.
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Ну, тогда добавьте и подозрение в побеге. Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1163
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И соучастнику...вернее организатору побега.... Обмен не повлиял на юридический статус Вышинского. Он по-прежнему подозревается в госизмене, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7198
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Цікаво було б невдовзі побачити суд над Вишинським вже на росії:

"Вот он - этот элемент! Вот он - шпион и изменник, лазутчик и разведчик бандеровских и американских спецслужб, "Правого Сектора", СБУ, Госдепа, Майдана и полка "Азов" в нашей стране, вот он - зловонная куча человеческих отбросов, русофоб в человеческом обличье, который хотел отнять у нас самую главную нашу скрепу - президента В.В. П***на! Игра разоблачена! Маска предательства с его облика, с его лица сорвана - и сорвана раз и навсегда! Требует руССкий народ одного - всю эту продавшуюся за печеньки банду, подсунутую нам на обмен киевской хунтой - расстрелять как бешеных псов! Раздавить проклятую гадину!"
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Мне вот интересно, как скоро мы услышим такую риторику в реале?! Похоже- вот-вот.
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аркашку бабченку то ж классно усыпили, щож поделаешь, раз кругом развелись агенты мирового алкоголизма
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Вот якщо би викрали Путла з самого кремля і до Україні вот це б була би перемога
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Надюха в стороне вспоминает и саркастически улыбается.
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Страшную тайну открою Вышинский вообще не был обменян. Он на стадии подготовки заявлял публично, что меняться не собирается и будет доказывать свою невиновность, а реально «сесть в самолёт» на обмен его уговорили.
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тогда какого хера отпускали!? что бы опять начать обвинения придумывать! суки продажные!
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тогда какого хера отпускали!? что бы опять начать обвинения придумывать! суки продажные!
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Как не крути...а получается что зебобик организовал побег чуваку...который обвиняется в государственной измене.....
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А в чем заключается госизмена Вышинского? Так и не накопали? Ну теперь занимайтесь рассылкой приглашений на допрос. Еще лет на 50 работы. До смерти подозреваемого. (Денюжки, 200 штук зелени, уже распределили между собой, и пистолетик, если не деактивированный, или подарили, или толкнули кому. Ну, как обычно).
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