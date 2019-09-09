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 Газові переговори Україна-Росія-ЄС відбудуться 19 вересня, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

Тристоронні консультації України, Росії та Єврокомісії щодо газу відбудуться в Брюсселі 19 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович.

"Радий повідомити, що 19 вересня я прийму наступний раунд тристоронніх переговорів щодо газу. Я переконаний, що прогрес стане сильним позитивним сигналом для ринку, а також споживачів напередодні зимового сезону", - написав Марош Шефчович.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Останній нині не веде активних переговорів щодо підписання нового контракту на транзит через Україну і посилено просуває проєкти "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Варіант припинення російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну у 2020 році в "Нафтогазі" вважають основним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегація України готова до тристоронніх газових переговорів уже у вересні, - Оржель

Газові переговори Україна-Росія-ЄС відбудуться 19 вересня, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147274
 
 
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До цього часу потрібно провести газові переговори з Туркменістаном, Узбекістаном та Казакстаном по питанню поставок середньоазійського газу в Україну та в ЄС! путіна потрібно примусити відновити поставки середньоазійського газу в Україну транзитом через території росії! Це ключ до перемоги над путіним!
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Ага, примусити))). Як? В орди свій газ є з надлишком, скажуть - потужності не дозволяють і йдіть лісом.
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"потужності не дозволяють"

віртуальний транзит? ні, не чули Газові переговори Україна-Росія-ЄС відбудуться 19 вересня, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 5594
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"Це ключ до перемоги над путіним!"

Якої "перемоги"? Такі переговори можна вести з адекватними державами, а це "ключ" до збереження (навіть збільшення) залежності від путєна.
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