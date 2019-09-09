 Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН, - Пристайко

"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США", - сказав він на спільній пресконференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Пристайко також зазначив, що найближчим часом буде озвучено дату візиту Зеленського до Вашингтона, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
Головне - щоб не став маріонеткою, як барига.
Половые проблемы.
Владимир Александрович русским "о мире", а те ему - "ты в глаза то смотри"(С как-его-там-звали-знаменитого-российского-дипломате-в-ООН)
По версії припорошених,путін повернув заручників,бо злякався рішення морського трибуналу,згідно якого з 6 вересня накладались санкції і арештовувались судна в портах.
Рішення трибуналу також передбачає повернути не тільки заручників,але і захоплені українські кораблі.
Хто небудь чув про санкції та арешти кацапських суден в портах?
пусть зеля тебе поможет..)) и пукин..
"Я не знаю процедуру обмена других заключенных, а что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут принимать участие в следственных действиях российских следственных органов. Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу", - заявил Полозов.
Кроме того, в комментарии РБК-Украина Полозов добавил, что сейчас "отсчет пошел на считанные минуты".
Поймать кого - нибудь в мужском туалете у него шансов больше,чем у Ю.В.Т.
поделится персональным опытом ))))
без него не так..))))
и потом, ты не различаешь множественное и единственное число??? коленО и коленИ
ты видать совсем примитивнейший зебильчик