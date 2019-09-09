 Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН, - Пристайко

"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США", - сказав він на спільній пресконференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пристайко також зазначив, що найближчим часом буде озвучено дату візиту Зеленського до Вашингтона, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

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