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Все про:Зеленський (2671) ООН (1252) Пристайко (130)

 Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН.

"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо в США", - сказав він на спільній пресконференції з главою МЗС Молдови Ніку Попеску в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пристайко також зазначив, що найближчим часом буде озвучено дату візиту Зеленського до Вашингтона, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147272
 
   
 Топ коментарі
 
Успіхів йому...............
Головне - щоб не став маріонеткою, як барига.
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Они прекрасно поняли его настоящую суть:

Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2236
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Успіхів йому...............
Головне - щоб не став маріонеткою, як барига.
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Кацап, чьей марионеткой был "барыга"? Госдепа?
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В отличие от барыги, Владимир Александрович никогда не станет марионеткой США. Он всегда будет верен Владимиру Владимировичу.
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Когда Трамп будет смывать за собой Порошенко.
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Не проблемы, а склонности. Он это и не отрицает.
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Я вижу у Вас с этим делом богатый опыт ВСЕ ВОЗЛЕ ТУАЛЕТА ДЕЖУРИТЕ
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В таком цырке наш клоун еще не выступал.
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Я считаю, что надо требовать Стейнвей и не меньше !!!
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Да где он только не выступал,практически нигде,да и выступлениями эти мычания назвать можно с большой натяжкой
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На Генассамблее ООН лучше всего о "мире" речь толкать, аудитория восприимчивая, особенно в Совбезе.
Владимир Александрович русским "о мире", а те ему - "ты в глаза то смотри"(С как-его-там-звали-знаменитого-российского-дипломате-в-ООН)
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Этот клован только в стране 404 может так себя вести. За рубежом он никто и зовут его никак. Западные лидеры уже это показали.
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Они прекрасно поняли его настоящую суть:

Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2236
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Хрущев, ынтилигент, по трибуне только ботинком стучал! Смотрите и учитесь!
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Сильно ему там сказать не дадут.Параша председательствует
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Не забуваймо,сьогодні 9 вересня.
По версії припорошених,путін повернув заручників,бо злякався рішення морського трибуналу,згідно якого з 6 вересня накладались санкції і арештовувались судна в портах.
Рішення трибуналу також передбачає повернути не тільки заручників,але і захоплені українські кораблі.
Хто небудь чув про санкції та арешти кацапських суден в портах?
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Повернули до початку тижння. А з судами - нові суди.
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Не треба брехати та маніпулювати ,бо на лобі щось виросте,в рішенні і заручники і кораблі
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Коли рішеня виконується частково - треба знов рішеня. Вчись.
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А можна якщо грамотей з подробицями та посиланнями,розгорнуто,ну для неуків ,гляну як ти вивчивсь
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так зеля отозвал иск...))). а вы не знали???? ))))
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во время обмена..))) достигнуто мировое соглашение..))) почитай учебник по процессуальным делишкам ...))) вас, зебенята, опять развели )))))))))
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Так я понял, что официально иск не отозван, правильно? Это только сугубо личное трактование Вами законов. Я правильно понимаю?
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ты дурак, все официально, гуглЬ в помоШТь
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Таланта не хватило нагуглить. Не поможешь ссылкой?
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не не помогу. козлам, вроде тебя не помогаю.. извини.
пусть зеля тебе поможет..)) и пукин..
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О как. Свою неспособность дать информацию завуалировал тупым наездом на собеседника. Ну что ж сказать больше нечего по данному поводу. Зеленський відвідає США 23 вересня для участі в Генасамблеї ООН, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5817
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Це ольгінець під проксі,всі новини про Україну в нього з гугла,в реаліях наших ноль,він просто спровокував вас збрехавши,а ви повелись.Платять їм за відповіді на їхні висери,ніколи не втягуйтесь в суперечки з провокаторами,це їхній заробіток,ігнор або спам
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настоящие ольгинцы с красивыми жовто-блакытными прапорами... например гарсия, виртуальный сранник и прочая... и все на мове чирикают... правда не очень по украински...)))
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Когда моряки подписали обязательства давать показания в росс суде, а Денисова подписала поручительство за них, - де факто Украина признала правомерность этого суда, а значит всякими исками в морском трибунале можно подтереться. В этом и была уловка росии. Мы обменяли наших людей на Керченский пролив и Азовское море
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Загуглил. Все ссілки ведут на статьи типа "Украинские моряки отказались давать показания..."
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По словам адвоката, уполномоченная Верховной рады по правам человека Денисова лично поручилась за то, что моряки после освобождения будут участвовать в следственных действиях, которые будут проводить российские следователи.
"Я не знаю процедуру обмена других заключенных, а что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут принимать участие в следственных действиях российских следственных органов. Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу", - заявил Полозов.
Кроме того, в комментарии РБК-Украина Полозов добавил, что сейчас "отсчет пошел на считанные минуты".
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Так получается, что по факту моряки ничего не подписывали.
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Ну ну. Конечно посетит. ООН все имеют право посетить.
Поймать кого - нибудь в мужском туалете у него шансов больше,чем у Ю.В.Т.
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Поездки в США это хорошо. Там плохому не научат.
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расскажет всему миру как надо становиться на колени и .... ))))
поделится персональным опытом ))))
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а где пукин??
без него не так..))))
и потом, ты не различаешь множественное и единственное число??? коленО и коленИ
ты видать совсем примитивнейший зебильчик
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У діснеевський парк сходить... На карусельках покатається...
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Надеюсь свершиться его детская мечта и он сфоткаться, захавает чисбургер, и посетит Диснейленд.
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хоть на трибуну не выпускайте это позорище - будет нести всякую хрень про чувих и чуваков
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До встречи с Трампом гундявый карапет еще не дорос=)
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Цикаво, а Бодю с собой возьмет? Боде срок коряжиться по деллаверскому делу.
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Тільки говорить йому не давайте,змилуйтесь над перекладачами ООН!
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