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 Уряд направить у Раду 6 законопроєктів про міжурядові угоди, - Верещук

Кабінет Міністрів направить до Верховної Ради 6 законопроєктів про міжурядові угоди щодо оподаткування.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час погоджувальної ради розповіла постійний представник президента в Кабінеті Міністрів Ірина Верещук.

"Це шість законопроєктів про ратифікацію міжурядових угод у рамках міжнародного співробітництва у сфері оподаткування", - розповіла Верещук.

Верещук зазначила, що законопроєкти стосуються угод про оподаткування між урядом України і США, Кіпру, Великої Британії та Північної Ірландії, Малайзії, Турецької республіки і Швейцарською федеральною радою.

За словами Верещук, ці 6 законопроєктів вносяться в Раду без голосування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147268
 
 
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а с мальдивами такого соглашения нет, це явный саботаж
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Главное что с Кипром есть...там у зебобка логово...все бабки в кипрских офшорах....
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ну, какое там логово, так, лежка, он же еще щенок, а логово у пети в испании
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иногда там отдыхают прачки
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там у них запасной командный пункт
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Ну вот, полный список стран где Зекоманда свои бабки заначила.
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Бурштинова Мафия Ирина Верещук!!! Вот Зе-дебилы это ваш депутат!!!
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