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 Політика України
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Все про:перемовини (1374) Росія (19716) Рахманін (14) Голос партія (66)

 "Голос" анонсував реєстрацію законопроєкту про кримінальну відповідальність за самовільні переговори з РФ

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін анонсував реєстрацію законопроєкту про криміналізацію несанкціонованих переговорів із представниками країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час погоджувальної ради.

"Депутатами фракції "Голос" вже доопрацьовано і найближчим часом буде зареєстровано законопроєкт про криміналізацію несанкціонованих переговорів із представниками країни-агресора", - сказав Рахманін.

Рахманін сподівається, що це питання буде включено до порядку денного сесії і розглянуто депутатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" пропонує ліквідувати департаменти "К" і захисту економіки, а також скоротити штат СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147265
 
   
 Топ коментарі
 
И у Рабиновича с Бойко очечко сразу сжалось "Голос" анонсировал регистрацию законопроекта об уголовной ответственности за самовольные переговоры с РФ - Цензор.НЕТ 1901
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Не пройдет этот закон...
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А телефонные переговоры зеленского с пуйлом часом не были самовольными?
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Не мыслите как пидлога. С той стороны был таки президент, пускай и Параши, а с нашей так называемый президент но таки Украины.
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Той рідкісний випадок, коли шкодуєш, що закон не має зворотньої сили "Голос" анонсировал регистрацию законопроекта об уголовной ответственности за самовольные переговоры с РФ - Цензор.НЕТ 386
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Несанкционированных - а кто и по какой процедуре будет выдавать санкцию?
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чистой воды популизм
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Наверное, для того закон и хотят принять, чтоб прописать кто будер выдавать.
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а как неофициальное лицо может вести какие либо переговоры? что за бред?
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А «Голосу» аби прокукарєкать....
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Ага................ саме так воно і буде...........
І хто ж має видавати цю "санкцію"?
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Ещё 40 предложений в этом ключе и ВРУ можно хоронить,как бесплодную.Надо страну из болота тянуть,а не статистической погрешностью заниматься.Мертвечук -он и есть Мертвечук.Главное не допускать до гостайны.А базикать- нехай базикае,как бабы на базаре.
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Вакарчук, хай напише законопрект як пісню, і проспівє її в Раді.
Андрію Йосиповичу сподобається, 100%.

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скоро в раде будет новая фракция под названием зеленый медведь
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будут пол года готовить закон. год голосовать, а потом отменят как ненужный!
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Переговоры могут вести только официальные лица с определенными полномочиями. Все остальное - это болтовня на кухне не имеющая никаких последствий. За болтовню на кухне хотят уголовную ответствнность? Да пускай медведчук с путиным в бане хоть про раздел Меркурия договариваются - похрен...
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Где сказано про "обычную болтовню"... Что вы здесь курите в коментах??
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законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора..

То есть кто попало, самовольно, переговаривается с кем попало с той стороны... Это и есть болтовня на кухне. Встретились два алкаша, один русский второй украинец и поговорили.. Их теперь в тюрьму?
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Зебіле, Яременко сказав це учора, що слуги лише планують, а Голос уже розробив. То хто плагіатор?

"Депутатами фракции "Голос" уже доработан и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора"Источник: https://censor.net.ua/n3147265"
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*******.В СН про це говорили після візиту бойка та мертветчука одразу і головне про держзраду,у сявка про це ні слова
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Не, ну я знал что в "Голос"е дебилы, но чтоб до такой степени. Я конечно против россии, но чтобы дебильными законопроектами отнимать время, это уже слишком.
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А при батюшке сралине и жукове - молча бы расстреляли! Причем только за слух о том что подозреваемый только думал об "общении"!
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цирк тай годі. куима пуйла ніхто не троне. он баканов до суркіса на уродини зі всім кварталом їздить. а війна то лише на словах, на ділі вони давно одним бізнесом мазані
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Правильно-Порошенко там навіть промову виголосив Суркісу!
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та полюбасу! і не важливо навіть факт його відсутності там
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Странно ,что для очевидных вещей нужно принимать законы...Нахрен нужно выбросить эту долбанную конституцию и переписать у США или ЕС !
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Краще б закон "Про окуповані території",бо Україна й досі живе за законом 1999-го року,де мер міста і голова держ.адміністрції може бути однією особою,що є чистим сепаратизмом,або квазі-державою у державі.
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Зебобики не проголосуют....марна праця...
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Какую силу имеют переговоры без подписи официального представителя?
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Мова ж іде не про силу цих переговорів, а про їх факт.
Є факт незаконних переговорів - будь-ласка, в тюрму.

Але є сумніви, що цей закон приймуть. Або приймуть, зробивши вихолощеним, по якому нікого не можна буде притягнути до відповідальності.
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А як вони будуть відрізняти перемовини від розмов?
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Як на мене, будь-яка зустріч наших політиків із політиками чи посадовцями країни-агресора повинна бути кримінальним злочином.
Якщо ж у законопроекті буде написано про "перемовини" - це дійно буде ні про що.
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Официальное лицо - любое, будь то сотрудник АП, или депутат Рады - по определению является представителем государства.
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Неужели не за что просто посадить? Там с 90х шлейф такой, что было бы желание.
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Этот закон бред и популизм. В стране существует власть, которая имеет право и обязана положить болт на любые несанкционированные переговоры за ее спиной. Иначе это не власть.
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Ложать болт зараз, і правильно роблять.
Але потрібно не лише ложити болт, а і садити в тюрму, для чого і покликаний данй законопроект.
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Это дело.

Только трудно будет доказать, что это были именно переговоры, а не визит вежливости.
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