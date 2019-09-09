 "Голос" анонсував реєстрацію законопроєкту про кримінальну відповідальність за самовільні переговори з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час погоджувальної ради.

"Депутатами фракції "Голос" вже доопрацьовано і найближчим часом буде зареєстровано законопроєкт про криміналізацію несанкціонованих переговорів із представниками країни-агресора", - сказав Рахманін.

Рахманін сподівається, що це питання буде включено до порядку денного сесії і розглянуто депутатами.

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