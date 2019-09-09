 "Голос" анонсував реєстрацію законопроєкту про кримінальну відповідальність за самовільні переговори з РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив під час погоджувальної ради.
"Депутатами фракції "Голос" вже доопрацьовано і найближчим часом буде зареєстровано законопроєкт про криміналізацію несанкціонованих переговорів із представниками країни-агресора", - сказав Рахманін.
Рахманін сподівається, що це питання буде включено до порядку денного сесії і розглянуто депутатами.
І хто ж має видавати цю "санкцію"?
Андрію Йосиповичу сподобається, 100%.
То есть кто попало, самовольно, переговаривается с кем попало с той стороны... Это и есть болтовня на кухне. Встретились два алкаша, один русский второй украинец и поговорили.. Их теперь в тюрьму?
"Депутатами фракции "Голос" уже доработан и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора"Источник: https://censor.net.ua/n3147265"
Є факт незаконних переговорів - будь-ласка, в тюрму.
Але є сумніви, що цей закон приймуть. Або приймуть, зробивши вихолощеним, по якому нікого не можна буде притягнути до відповідальності.
Якщо ж у законопроекті буде написано про "перемовини" - це дійно буде ні про що.
Але потрібно не лише ложити болт, а і садити в тюрму, для чого і покликаний данй законопроект.
Только трудно будет доказать, что это были именно переговоры, а не визит вежливости.