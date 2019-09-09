 Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час погоджувальної ради заявив голова парламенту Дмитро Разумков.
Народні депутати планують працювати в сесійному режимі 2 тижні поспіль.
"На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема - про Державний бюджет України на 2020 рік... Нагадую ще раз, що до 15 вересня Кабінет міністрів України має внести до Верховної Ради України проєкт бюджету на наступний 2020 рік", - зазначив Разумков.
За словами спікера, це стане великим викликом як для нового Кабінету міністрів України, так і для Верховної Ради, а тому він висловив сподівання на те, що "це буде плідна ефективна спільна робота".
"Прошу комітети так організувати свою роботу, щоб були пов'язані розгляди всіх альтернативних законопроєктів, які подані відповідно до Регламенту", - додав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 15 вересня 2019 внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.
А 90% України врятували.
А от що кинуть ***** под хвост у наступні пять років...
Там заложена дыра, позволяющая "прятать" обороты. И это будет повсеместной практикой.
Только работы еще никто не видел ,но у нас же проголосовали за цирк , так чего обижаться?
"работы никто не видел"...
дамочка, прежде чем открывать рот, зайдите на сайт вр и посмотрите сколько они приняли решений за два пленнарных заседания, и сколько еще планируют рассмотреть на следующих.
а по поводу медведчука вообще смешно. он прошел в списке партии, за которую проголосовали. к слуге народу отношения не имеет. предыдущая власть почему то к нему претензий не имела, а мародер даже в засос целовался. какие еще вопросы?
Считаю ,в таком составе Рада ,где могут серьезно обсуждать "амнистию для лднр " , ничего хорошего Украине не принесет,союз безграмотных популистов (зекоманда) и предателей (Партия Медвечука) что в данный момент есть основой Рады ,это - трагедия Украины.
прежде чем ******* о том, кто думает ушами и мозгами, предлагаю вам рассказать сколько законопроэктов вы прочитали ЛИЧНО, и что вам там кажется популизмом и отсутствием содержания, а оптом расскажу я какие законопроэкты прочитал и свое мнение по ним
читатель, твое общение на уровне подворотни,пропстим мимо ушей, учитывая контингент зеленского.,я уже послушала зелю перед выборами, и увидела ,что -все в чем он обвинял Пороха можно предъявить самому зеле. Тарифы ,конечно он не успел понизить лохторату, не было времени, но предприятиям коломойского - понизил,успел ,ура!,Поэтому вот эти " сказки 95 квартала " будешь читать ты , мечтательница.
тут тебе ликбез??
ты про это знаешь, но продолжаешь пудрить мозги про успешную работу зебильных слуг..
что еще обсуждать?? твое мозгое..тво?? не интересно
запиши слив..)))
Вот и все. После этого пошел вопрос с обменом заложниками, поскольку Москва теперь уверена, что свои интересы она продавит легко и без вариантов. Теперь можно отдавать заложников и сделать это надо было так, чтобы одновременно были сданы украинские интересы, но чтобы думающая часть публики положила на чаши весов эти интересы и заложников (что в принципе недопустимо) и сделала вывод о том, что заложники - важнее. Теперь можно не ждать акций протеста, сопротивления и прочего, когда начнет сливаться интерес Украины уже полным ходом. Ведь заложников же опустили? Можно давать воду в Крым, кстати - забыть о Крыме, можно давать УБД Моторолле и так далее, заложники же дома, а это - главное.
https://defence-line.org/…/boevaya-propaganda-operaciya-pe…/
https://defence-line.org/…/boevaya-propaganda-operaciya-pe…/
Депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що в одному з комітетів Верховної Ради нардепи від президентської фракції "Слуга народу" проголосували за те, щоб виключити українських продюсерів із числа тих, хто може отримати держпідтримку при виробництві кінофільмів.