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 Політика України
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Все про:ВР (5615) держбюджет (201) Разумков Дмитро (183)

 Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков

Верховна Рада на пленарному тижні із 17 по 20 вересня планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час погоджувальної ради заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

Народні депутати планують працювати в сесійному режимі 2 тижні поспіль.

"На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема - про Державний бюджет України на 2020 рік... Нагадую ще раз, що до 15 вересня Кабінет міністрів України має внести до Верховної Ради України проєкт бюджету на наступний 2020 рік", - зазначив Разумков.

За словами спікера, це стане великим викликом як для нового Кабінету міністрів України, так і для Верховної Ради, а тому він висловив сподівання на те, що "це буде плідна ефективна спільна робота".

"Прошу комітети так організувати свою роботу, щоб були пов'язані розгляди всіх альтернативних законопроєктів, які подані відповідно до Регламенту", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 15 вересня 2019 внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада місяць не проводитиме годину запитань до уряду через підготовку бюджету, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147262
 
   
 Топ коментарі
 
тиснути на кнопку "зе", вибачте "за" Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 3099
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Что вы говорите?так это Парубий виноват что Рада работать не хотела,а он мерзавец заставлял, предатель ,однозначно! В нынешнем составе и правда Рада никогда не работала ,чтобы там заседали Медвейчук и ко ,это надо основательно окацапиться.
Только работы еще никто не видел ,но у нас же проголосовали за цирк , так чего обижаться?
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Можете ваще не заседать. Нам дела нужны. Быстро. Пять лет коту под хвост...
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Под хвост, за пять років пішло 1/3 Дамбасса і Крим.
А 90% України врятували.
А от що кинуть ***** под хвост у наступні пять років...
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Та они ж там опухнут без сна и еды, если будут работать по кардинальскому графику, pauvres enfants verts
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А який сенс читати те, в чому ти не розбираєшся? Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 2994
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Папір скасували, почитати можна тільки на е-диску у форматі pdf після голосування. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 5669
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е-диск це там де поруч яндекс-диск та держава в смартфоне?
Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 1382
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А чому ж тоді навчали цирульників в Трускавці?
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В Трускавці формували умовня рефлекси залежні від кольору кнопок з використанням фістул. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков - Цензор.НЕТ 3465
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Не всі витримають - треба після кожної робочої години стрибати на одній нозі. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 8494
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Ну не перегібайте так. Тоха Геращенко лизав тарілки в ресторані. Не думаю що в столовці Верховної Ради так смачно пригощають, що можна так захопитися і вилізать тарілку Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков - Цензор.НЕТ 753
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Не залишайте його в колуарах голодним, бо почнеться скорочення кількості депутатів ще до рішення КСУ. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков - Цензор.НЕТ 373
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1053 в том виде, что есть, принимать нельзя.
Там заложена дыра, позволяющая "прятать" обороты. И это будет повсеместной практикой.
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А ты думаешь эта дыра там случайно появилась??? Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль - Цензор.НЕТ 5112
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А бюджет это будет действительно интересно.... я еще попкорну прикупил...боюсь того что есть не хватит...
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шо ти робиш,це геноцид,люди звикли тільки у четвер ходити і то не завжди.Узурпатори,хіба так можна здівацця
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Было сказано для лохтората, им же подавай хлеба и зрелищ.
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красавцы. так рада еще никогда не работала. а то приучили соевые к полупустому залу и истреичным крикам парубия "панове, сбеліться. голосуємо. панове, сбеліться сє лаз, голосів не вистачає"
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Что вы говорите?так это Парубий виноват что Рада работать не хотела,а он мерзавец заставлял, предатель ,однозначно! В нынешнем составе и правда Рада никогда не работала ,чтобы там заседали Медвейчук и ко ,это надо основательно окацапиться.
Только работы еще никто не видел ,но у нас же проголосовали за цирк , так чего обижаться?
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при чем тут парубий? вы суть поста поняли, или абы пукнуть?
"работы никто не видел"...
дамочка, прежде чем открывать рот, зайдите на сайт вр и посмотрите сколько они приняли решений за два пленнарных заседания, и сколько еще планируют рассмотреть на следующих.
а по поводу медведчука вообще смешно. он прошел в списке партии, за которую проголосовали. к слуге народу отношения не имеет. предыдущая власть почему то к нему претензий не имела, а мародер даже в засос целовался. какие еще вопросы?
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Мы говорим о составе Рады ,дамочка, вашу восторженную одержимость зеленским еще никто не обсуждал. " Причем тут парубий"- я у вас тоже спросить хотела ,когда вы так талантливо его перекривливали.Еще раз про " много решений на сайте вр и сколько планируют рассмотреть" - вот именно это я и называю цирком для лохов, потому что стране не стало легче ,все решения пустая говорильня ,не несущая ни сути , ни содержания ,ни реализации.Я понимаю , такие как вы ,любят ушами , но кое кто еще может думать за что любить, и чего стоят пустые обещания и бравада на зрителя.
Считаю ,в таком составе Рада ,где могут серьезно обсуждать "амнистию для лднр " , ничего хорошего Украине не принесет,союз безграмотных популистов (зекоманда) и предателей (Партия Медвечука) что в данный момент есть основой Рады ,это - трагедия Украины.
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"Я понимаю , такие как вы ,любят ушами , но кое кто еще может думать за что любить, и чего стоят пустые обещания и бравада на зрителя."

прежде чем ******* о том, кто думает ушами и мозгами, предлагаю вам рассказать сколько законопроэктов вы прочитали ЛИЧНО, и что вам там кажется популизмом и отсутствием содержания, а оптом расскажу я какие законопроэкты прочитал и свое мнение по ним
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В таком тоне будешь общаться с зелей, это его уровень.
читатель, твое общение на уровне подворотни,пропстим мимо ушей, учитывая контингент зеленского.,я уже послушала зелю перед выборами, и увидела ,что -все в чем он обвинял Пороха можно предъявить самому зеле. Тарифы ,конечно он не успел понизить лохторату, не было времени, но предприятиям коломойского - понизил,успел ,ура!,Поэтому вот эти " сказки 95 квартала " будешь читать ты , мечтательница.
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да... по образцу и подобию бешеного принтера рада еще никогда не работала )))))))
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а как она должна работать? как например ярош? который за пять лет был на десяти заседаниях, но стабильно получал 50000 гривен в месяц? вы на работе тоже один день в месяц работаете?
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поезжай в европу, штаты, сходи посмотри..
тут тебе ликбез??
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ну зачем что-то объяснять дураку, вроде тебя, про голосование за премьера не зная даже его фамилии?.
ты про это знаешь, но продолжаешь пудрить мозги про успешную работу зебильных слуг..
что еще обсуждать?? твое мозгое..тво?? не интересно
запиши слив..)))
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"рада еще никогда не работала" - в раді з"явся новий вид депутатів - біологічні організми, які отримують сигнали по андроїдам і інтерпретують їх у м"язову активність, направлену на активізацію електронного пристрою по звуковому сигналу. Рада в сесійному режимі засідатиме два тижні поспіль, - Разумков - Цензор.НЕТ 59
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а шо я только за - давно надо было все менять - у каждого свой вызов - у Порошенко был остановить войну - с этим и с Томосом - он вошел в историю навсегда - зели легче, нет прямого вторжения, как в августе 2014 - он может себе позволить начать полную перестройку правил игры в экономике Украины - вся власть у него ,любые ,даже конституционные изменения может делать - вопрос один - он может стать диктатором ,а может реформатором - пока идет сосредоточение власти и перетягивание всего под себя - ну посмотрим - для меня,как и для многих здесь - белое останется белым ,а черное черным (зебилизм не пройдет без смеха и не надейтесь))))))) - ну как то так
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И вот за 10 дней начала заседать новая Рада и показала себя таким же штамповочным цехом, как и российская госдума, которая подпишет все, что приходит из Кремля. Кабмин получился такого же свойства и был утвержден практически мгновенно, после чего показал свои первые движения, которые тоже успокоили Путина.
Вот и все. После этого пошел вопрос с обменом заложниками, поскольку Москва теперь уверена, что свои интересы она продавит легко и без вариантов. Теперь можно отдавать заложников и сделать это надо было так, чтобы одновременно были сданы украинские интересы, но чтобы думающая часть публики положила на чаши весов эти интересы и заложников (что в принципе недопустимо) и сделала вывод о том, что заложники - важнее. Теперь можно не ждать акций протеста, сопротивления и прочего, когда начнет сливаться интерес Украины уже полным ходом. Ведь заложников же опустили? Можно давать воду в Крым, кстати - забыть о Крыме, можно давать УБД Моторолле и так далее, заложники же дома, а это - главное.
https://defence-line.org/…/boevaya-propaganda-operaciya-pe…/
https://defence-line.org/…/boevaya-propaganda-operaciya-pe…/
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Та фігня, бюджет і третьокласники можуть скласти, а як неграмотні - просто перексерили з минулорічного, і вйо на старій кобилі по особливій дорозі папередників.
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За 2 тижні вони сотні антинародних законів наштампують. Треба розганяти це кодло.
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Слуги народу» позбавили українське кіно держфінансування, - Княжицький
Депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що в одному з комітетів Верховної Ради нардепи від президентської фракції "Слуга народу" проголосували за те, щоб виключити українських продюсерів із числа тих, хто може отримати держпідтримку при виробництві кінофільмів.
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