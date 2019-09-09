 Якщо Україна буде гнобити, попрошу політичний притулок у Лондоні, - Гонтарева

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю LIGA.net.
Гонтарева, відповідаючи на запитання журналіста, чому не приїжджала на допити, сказала: "Мій адвокат поняття не мав, що відбувається. Тиждень тому на ресурсі Портнова Страна.ua з'являється матеріал (офіційно Ігор Гужва - власник і головний редактор інтернет-видання Країна.ua. - Ред.), де він повідомляє, що суд ухвалить рішення про силовий привід Гонтаревої на допит. Адвокат намагається знайти рішення, але марно. Каже, що це дурниця, не звертайте уваги. Через день публікують відповідне рішення суду".
Також ексглава НБУ розповіла, чи намагалися її насильно доставити в Україну.
"Ну, а як мене можна доставити, я живу і працюю в Лондоні, напевно, треба оголошувати в міжнародний розшук. Уся ця буча зчинилася заради того, щоб створити інформаційне свавілля", - зазначила вона.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде вона просити політичний притулок у Лондоні, Гонтарева сказала: "Поки не бачу сенсу, але якщо доведеться, то звичайно. Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора - переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку".
Нагадаємо, раніше ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева відмовилася прийти 12 вересня в Генпрокуратуру на допит у справі бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
Про те, що Гонтареву викликають на допит у прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.
Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну та А.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.
И судебная система.
И не только судебная.
В медицине - то же самое.
И не только в Украине такое, в РФ аналогично.
То ли переняли у мышебратьев обычаи, то ли действительно "одиннароТ"
Главное: раскулачить, посадить, или еще лучше - повесить (но с конфискацией имущества).
Слишком много за годы советской власти в Украину понаехало ВОХРы, наплодившей
потомковотбросов.
Какие банки "загнобила" "хорошие", сколько через них денег выводилось и на Канары, канарейкам, и на Каймановы острова, кайманам,
нет конечно развалить тоже надо уметь. так чтобы не засыпало руинами.
но конечно нам страшно стало... на рашку треба ехать тебе иначе выдадут как пить дать.
солсбери конечно не будет но привезут как цемаха
- украл не хороший человек, сейчас мы тебя в суд отведем!
- ой, памагите люди добрые меня Украина гнобит!!! прошу политического убежища!!!
Просить то можно, да вот дадут ли?
Гонтаревой то дадут.
Дадут ли Вам?
до австралії точно знаю відправляли найліпшу частину британської спільноти.
Гонтареву судити разм із парашенком за відмивання грошей з бюджету України,
за торгівлю рефінансом для комерційних банків, за грабунок ліквідованих активів УКРАЇНСЬКИХ комерційних банків (,2014 рік 180 банків 2019 - 77) за прикриття виводу валюти
кацапськими банками, за емісію в 400 млрд, обвал гривні втричі !
Отсидел (в американской тюрьме он получил самое надежное убежище) - и вышел на свободу честным человеком, начав жизнь с чистого листа.
Свидетелям "Z" и "B" по Бениному делу в Делавэре все это только предстоит, а на какой срок может сесть сам Беня...
впрочем, Бене уже все равно.
Бажаю і тобі стати таким розумним як він
.............
Потім Гонтарева вбиває живі банки, а вкладникам повертає лише незначну частку. Тобто біля сотні банків було леквідовано на 300 млрд. гр, а в фонд повернення вкладів Гонтарева віддала якісь копійки, решту тупо вкрала.
Третя афера була на Приваті. Ніякої діри у 180 млрд. гр. в Приваті на момент націоналізації не було. Був невеличкий дісбаланс, який легко долавсь рефінансом у 10 млрд. гр, що для банку маштабу Привату був копійчаним. Але Гонтарева краде півтори сотні мільярдів гр., а списує все на Приват і Коломойського. Коли Високий Суд Лондона розлянув позов Порошенка до Коломойського. то він знайшов лише 400млн. дол. трансфер у свою закордонну дочку, що є звичайною технічною трансакцією для банку такого розміру. Тому британці культурно послали Пєцю і Лєру на йух, а їх позов відхилили.
******:
400млрд. гр.
+
300млрд. гр.
+
150 млрд. гр.
+
100млрд. гр. (спекуляція на курсі)
_______________-
= Один Трильон гривень Гонтарева вкрала в Укарїні. Лєрусік! Гроші де?
"Нареформую собі декілька десятків мільйонів - і в Лондон".
От ця Пєтько-Валеркина рихворма такі дійсно була потужна.
- А если не будет?
- Всё равно, попрошу убежища.
и потом - что в "ее светлости" понимании - гнобить??? спрашивать - ...где деньги...зин???(с)...
Лерка - облигация....
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В ЛОНДОНЕ ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖНА ОВЦА ВОРОВСКАЯ
ВМЕСТЕ СО СВОИМ ШЕФОМ ПОРОШЕНКО ПРОСИТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ В РАСЕИ
БУДЕТЕ ТАМ СНОВА СОЕВЫЙ РАШЕН ТУПЫМ КАЦАПАМ ПРОДАВАТЬ.