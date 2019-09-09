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 Політика України
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Все про:Лондон (120) сховище (55) Гонтарева (290)

 Якщо Україна буде гнобити, попрошу політичний притулок у Лондоні, - Гонтарева

Ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева має намір просити політичний притулок у Лондоні в разі переслідувань з боку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю LIGA.net.

Гонтарева, відповідаючи на запитання журналіста, чому не приїжджала на допити, сказала: "Мій адвокат поняття не мав, що відбувається. Тиждень тому на ресурсі Портнова Страна.ua з'являється матеріал (офіційно Ігор Гужва - власник і головний редактор інтернет-видання Країна.ua. - Ред.), де він повідомляє, що суд ухвалить рішення про силовий привід Гонтаревої на допит. Адвокат намагається знайти рішення, але марно. Каже, що це дурниця, не звертайте уваги. Через день публікують відповідне рішення суду".

Також ексглава НБУ розповіла, чи намагалися її насильно доставити в Україну.

"Ну, а як мене можна доставити, я живу і працюю в Лондоні, напевно, треба оголошувати в міжнародний розшук. Уся ця буча зчинилася заради того, щоб створити інформаційне свавілля", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде вона просити політичний притулок у Лондоні, Гонтарева сказала: "Поки не бачу сенсу, але якщо доведеться, то звичайно. Якщо наша країна буде гнобити свого ж реформатора - переслідувати політично і фізично, мені нічого не залишиться, як попросити політпритулку".

Також читайте: Ми підтримуємо швидке і неупереджене розслідування інцидентів, пов'язаних з Гонтаревою, - посольство США

Нагадаємо, раніше ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева відмовилася прийти 12 вересня в Генпрокуратуру на допит у справі бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про те, що Гонтареву викликають на допит у прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну та А.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147260
 
 
 Топ коментарі
 
Воровская мразь,верни украденные у украинцев деньги.
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Никто гнобить не будет. Сядешь по закону. Вертайся.
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"Гениальная женщина."
и не говорите..устроить распродажу имущества ухайдоханых банков по бросовым ценам для своих это один из признаков гениальности..
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А это украинское правосудие такое.
И судебная система.
И не только судебная.
В медицине - то же самое.
И не только в Украине такое, в РФ аналогично.
То ли переняли у мышебратьев обычаи, то ли действительно "одиннароТ"
Главное: раскулачить, посадить, или еще лучше - повесить (но с конфискацией имущества).
Слишком много за годы советской власти в Украину понаехало ВОХРы, наплодившей потомков отбросов.
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Кто бы сомневался - наворовала бабла, сдриснула с младшим в Лондон, а теперь нужно там приземлиться до гробовой доски - где ещё можно достойно встретить болезнь Альцгеймера и одуряющий климакс за честно наворованные деньги?
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Шел четвертый месяц, когда Украина без Пети вымерла, без газа по 12,500 замерзла, доллар без Пети и Гонтаревой по 80, а без Ротердам+++ путен напал. Я все правильно перечислил порохоботы? Ах, да, еще евробляхеры очень угрожают Украине и всей економике.Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 99
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Не, не все. А где будка? А коррупция, как спаситель страны от оккупанта? А военный сбор до нового года? А силовое снятие блокады лугандона? А раскачаная лодка? Я вот уже соседа с голодухи доедаю
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судя по обилию комментов троллей и зебилов, Гонтарева все делала правильно.
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Правильно или нет зависит от того сядет она в украинскую тюрьму за намеренный развал экономики страны во время войны или нет.
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Конечно, правильно.
Какие банки "загнобила" "хорошие", сколько через них денег выводилось и на Канары, канарейкам, и на Каймановы острова, кайманам,
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Ну что еще мог написать петесос про подружку пети.
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И где она там в Лондоне работает;прожирает наворованное ,Пеца помог простой бухгалтерше стать мильярдером,не так ли пороходрянь?
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В Макдональдсе проси политическое убежище. Быть может помогут...
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просто мелкая шваль... как, кстати, и парашенко...
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реформатор
нет конечно развалить тоже надо уметь. так чтобы не засыпало руинами.
но конечно нам страшно стало... на рашку треба ехать тебе иначе выдадут как пить дать.
солсбери конечно не будет но привезут как цемаха
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так скоро все пойманные карманники будут просить политического убежища у лондона.
- украл не хороший человек, сейчас мы тебя в суд отведем!
- ой, памагите люди добрые меня Украина гнобит!!! прошу политического убежища!!! Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3071
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Да просить политического убежища в Великобритании (или Вы именно в Лондон-сити убежище собираетесь просить у лорд-мэра , предупреждаю, там очередь стоит из олигархов российских, чтобы на половичке у ворот погреться) могут многие, вот, хоть Вы, например.
Просить то можно, да вот дадут ли?
Гонтаревой то дадут.
Дадут ли Вам?
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не можу знайти в своємо пості, те місце, де я згадував, що маю бажання жити у британській співдружності чи взагалі за кордоном???!!!

до австралії точно знаю відправляли найліпшу частину британської спільноти.
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Честным людям в рехформированном рошеновском суде боятся нечего !!!!
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Лазаренко теж сподівався...

Гонтареву судити разм із парашенком за відмивання грошей з бюджету України,
за торгівлю рефінансом для комерційних банків, за грабунок ліквідованих активів УКРАЇНСЬКИХ комерційних банків (,2014 рік 180 банків 2019 - 77) за прикриття виводу валюти
кацапськими банками, за емісію в 400 млрд, обвал гривні втричі !
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Какой умный человек Лазаренко.
Отсидел (в американской тюрьме он получил самое надежное убежище) - и вышел на свободу честным человеком, начав жизнь с чистого листа.
Свидетелям "Z" и "B" по Бениному делу в Делавэре все это только предстоит, а на какой срок может сесть сам Беня...
впрочем, Бене уже все равно.
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Після домашнього арешту значну частину покарання Лазаренко відбував у федеральній тюрмі Federal Correctional Institution[en] міста Дублін (Каліфорнія). А за рік до визволення Павла Лазаренка перевели до в'язниці Federal Correctional Institution[en] в місті Термінал Айленд поблизу Лос-Анжелеса
Бажаю і тобі стати таким розумним як він
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Лєрусік вкрала в Україні майже Трильон гривень(30-40млрд. дол). Під час Дебальцево Гонтарева вкидує в обіг облігацій госзайму на 400млрд. гр. Рефінансує їми свої липові банки, ті скупають долар на міжбанку, виводять його в офшор і щезають. Гривня не витримує такого удару і падає втричі. Кожен українець став втричі біднішим(окрім доларових мільярдерів).
Потім Гонтарева вбиває живі банки, а вкладникам повертає лише незначну частку. Тобто біля сотні банків було леквідовано на 300 млрд. гр, а в фонд повернення вкладів Гонтарева віддала якісь копійки, решту тупо вкрала.
Третя афера була на Приваті. Ніякої діри у 180 млрд. гр. в Приваті на момент націоналізації не було. Був невеличкий дісбаланс, який легко долавсь рефінансом у 10 млрд. гр, що для банку маштабу Привату був копійчаним. Але Гонтарева краде півтори сотні мільярдів гр., а списує все на Приват і Коломойського. Коли Високий Суд Лондона розлянув позов Порошенка до Коломойського. то він знайшов лише 400млн. дол. трансфер у свою закордонну дочку, що є звичайною технічною трансакцією для банку такого розміру. Тому британці культурно послали Пєцю і Лєру на йух, а їх позов відхилили.
******:
400млрд. гр.

+
300млрд. гр.
+
150 млрд. гр.
+
100млрд. гр. (спекуляція на курсі)
_______________-
= Один Трильон гривень Гонтарева вкрала в Укарїні. Лєрусік! Гроші де?
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Нема питань, частку вкраденого можна компенсувати у дякул і порохоботів, конфіскувавши їх майно. Олєшка, Бірюкова, Полтаву, Ірусіка Геращенко, інших дроздових якщо добре потрусити, то можна якусь частку зовнішнього боргу і повернути. Але без Лєрусіка якось все одно сумно. Дуже хочеться її бачити. І не в лондонській лікарні, а в харковській залізнодорожній. Там теж є всі умови
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Хочет носить высокое звание "узник совести". Только вот как-то пазлы складываются не в ее пользу...
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Модернізація старого анекдоту:
"Нареформую собі декілька десятків мільйонів - і в Лондон".

От ця Пєтько-Валеркина рихворма такі дійсно була потужна.
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- Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне.

- А если не будет?
- Всё равно, попрошу убежища.
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Не, ну скажет такое - "гнобить". Ну как можно? Она ж живой человек, к тому же - женщина. Так, маненько помутузить черенками от лопат, носками попинать. Ну там сухой горчички в бельма насыпать, перчика красного молотого в ноздри и в грызло набить. И так, трошки бошку обсмалить и зубы повыдирать. Чи й не "гнобить"?
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Ніхто не патрає курку, яка має нанести нам золотих яєць. З цією дівчинкою треба турботливо поводитись.
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ну...честному... "самому лучшему банкиру мира"...бояться нечего...)))))
и потом - что в "ее светлости" понимании - гнобить??? спрашивать - ...где деньги...зин???(с)...
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Морда позорная, какое "политическое убежище"??? Воровка хочет прикрыться политикой??? Надо всем украинцам засыпать письмами миграционную службу Англии и потребовать выдать воровку Украине.
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Попросительница политического прибежища.....
Лерка - облигация....
Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 9585
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я не буду вникать в суть вопроса у меня совсем один вопрос к Гонтаревой как ее будет гнобить Украина согласен власти но никак не Украина Гонтарева еще ко всему же безграмотная на всю голову
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Украина для экстрадации ЛЕРКИ-золотой ручки за помощью должна уже сейчас обращаться к Lisa Osofsky. Эту даму боится даже английское правительство. Она ненавидит коррупционеров. Вот её сайт: https://www.sfo.gov.uk/about-us/biographies/
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Что она о себе возомнила? Реформатор блеать. С таким "реформатором" и врагов не надо.
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С такой мордой и краденными деньгами убежище в Лондоне не дают.
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Відповідати за злочин - це значить "гнобить"? О, як!
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Штаты считают, что против Гонтаревой должно быть быстрое объетивное расследование. Т.е. понимают, что она воровка. А вот четкую юридическую базу, это задание для нового генпрокурора. Кстати, вызовы Порошенко в ГПУ никто на Западе не считает политпреследованиями. Помнит Европа, как европейские газеты выходили с передовицами с искаженным фото Порошенко и надпись - лицо коррупции
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Процедура привлечения к ответственности теперь называется "гнобить", а попытка уйти от ответственности теперь называется "политическое убежище", нужно в законодательство внести изменения. Представляю сводки Прокуратуры: "следователи решили загнобить Иванова (условного) за коррупцию и превышение должностных обязанностей, он просил политическое убежище уже несколько последних лет, пока не был задержан правоохранителями".
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Лерочка Сатановская (девичья фамилия Гонтаревой)...Да мы уже давно вашу поняли схему -- воровство в Украине - - золотая менора - - репатриация...очень надеюсь дожить до того времени, когда j2, принимавшая участие в разворовывании Украины и в сдаче их земель Шльоме-Шеломову не будет находить себе покоя ни в одной стране земного шара, преследуемая украинскими службами, которые будут их рвать бомбами вместе с их паскудными отпрысками...
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Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева

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В ЛОНДОНЕ ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖНА ОВЦА ВОРОВСКАЯ Если Украина будет гнобить, попрошу политическое убежище в Лондоне, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 8674

ВМЕСТЕ СО СВОИМ ШЕФОМ ПОРОШЕНКО ПРОСИТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ В РАСЕИ

БУДЕТЕ ТАМ СНОВА СОЕВЫЙ РАШЕН ТУПЫМ КАЦАПАМ ПРОДАВАТЬ.
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Ей только ногу повредили? По-моему еще и голову...
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Пэцька сам пришлет к ней г-на Инкогнито с ледорубом
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Лерка! Не дрейфь. Никто тебя гнобить не будет. Сидеть будешь в лучшей камере, там где Тимоха чалилась. И питание из лучшего ресторана. Устрицы, черная икра, раком (морским) будут пользовать. Через десять лет в двери не пролезешь.
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А какая "ПОЛИТИКА" в банковском деле (кроме воровства)?!
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Баба Валера! Ну зачем Вам с такой внешностью и столько денег?))
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