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 Політика України
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Все про:ВР (5615) Геращенко Ірина (928) політв'язні (1029)

 Парламент має борг перед заручниками: досі не ухвалено закон про статус політв'язнів і військовополонених, - Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко заявляє, що законопроєкт про статус політв'язнів і заручників, прийнятий за основу Радою 8-го скликання, має бути невідкладно розглянутий парламентом у другому читанні.

"У мене є пропозиція зробити так, як ми робили це в попередні роки. Як тільки заручники трохи пройдуть психологічну адаптацію, запросити їх із сім'ями в парламент, щоб тут подякувати і привітати від українського парламенту", - сказала вона на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас є наш борг - парламенту перед заручниками. Досі не ухвалено закон про статус політв'язнів, військовополонених і заручників. Я вважаю, що цей закон, який був ухвалений у першому читанні попередньою Верховною Радою як перехідний №0936, має стояти як один з невідкладних у нашому порядку денному", - заявила Геращенко.

Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" вважає, що гуманітарний крок зі звільнення 35 українських заручників допоможе розблокувати звільнення заручників з окупованих територій Донбасу, кримських татар у Криму, а також інших заручників у РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147257
 
 
 Топ коментарі
 
Ирке ж некода было долги раздавать - порохоботила как дурная! Пять лет рассказывали сказки, а потом, как студенту - одной ночи не хватило!
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Ирка дура проснулась!
6 лет война, а оказывается закон не принят!
А освобожденных кто то спрашивал - оно это им надо стоять на трибуне и слушать, как за их счет жирные депутаты пиарятся и поют дифирамбы своим заслугам!
Может лучше деньгами? Или оплатой лечения и отдыха в местах, где ирка дура и ее коллеги любят лечится и отдыхать? Или это им слишком жирно будет (по мнению ирки)?
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Ваше шакаладное кодло под этот закон всёравно не попадает.У вас другой закон -уголовный.
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Ирке ж некода было долги раздавать - порохоботила как дурная! Пять лет рассказывали сказки, а потом, как студенту - одной ночи не хватило!
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Зник з екранів та Інтернету Шляшко, залишилася Шляшківна.
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забийте болт! шоу вдалося, процент жиров в маслі росте, усі Вови задоволені
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Отменно! Кратко и доступно. Даже болтать не о чем.
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деже не вериться, петины реавлюционеры гидности забыли, некогда было при дележе бабок.
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Ирка дура проснулась!
6 лет война, а оказывается закон не принят!
А освобожденных кто то спрашивал - оно это им надо стоять на трибуне и слушать, как за их счет жирные депутаты пиарятся и поют дифирамбы своим заслугам!
Может лучше деньгами? Или оплатой лечения и отдыха в местах, где ирка дура и ее коллеги любят лечится и отдыхать? Или это им слишком жирно будет (по мнению ирки)?
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Ваше шакаладное кодло под этот закон всёравно не попадает.У вас другой закон -уголовный.
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За час своєї каденціїї ця "дєятєльніца" дуже посилено працювала в цьому напрямку, що аж часу не вистачило.
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"Аж руки тряслись": украинцам показали, чем занималась Геращенко в Раде, пока депутаты валили Зеленского
..Геращенко опозорилась в Верховной Раде..

.У парламента есть долг перед заложниками: до сих пор не принят закон о статусе политзаключенных и военнопленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8332
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На то чтобы снести Пороха и его команду, потрачены миллиарды долларов - вложены в телепомойки типа Интер, Г+Г, Ньюсвонь и проч.
И что нарыли ? Ничего. Оказалось что Роттердам+ самый выгодный для Украины. Оказалось что Свинарчуки вообще не при деле и ни в чём не виноваты. А самое страшное преступление Ирины - это примерка браслетика.

Нова народна влада имеет поведенческую структуру гопников. Если лицо влады - это Богдан, то страшно вообще представить - что из себя остальные представляют.
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Эта геращенко,теперь будет песни нужные петь. А когда была при власти,так молчала как мочало. - Шот ее однофамильца жирного не слыхать.
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Ещё услышим. Это- гарантия. Непотопляемый и необходимый, *****.
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Интересно, какой ето долг парламента перед етими политзаключенными? Кто их на Рашку посылал? Может им еще усиленные пенсии и льготы выдать? Они хоть одного врага уничтожили?
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А у парламента которым Петя 5 лет заправля не было долга? Падла оборзевшая
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Ох і не привязана.Петро звільнив тисячі,а може скоро скажуть десятки тисяч полонених і в них не було часу прийняти закон,тепер вилізло цебеніти,а потім коли приймуть закон,скаже,це її заслуга.Як цих лицемірів земля носить,та ще хтось ім вірить та підтримує,загадка
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Ирка скоро будет Пете в тюрягу носить передачи. Кормить падлу исключительно только Рошеном!
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Между камерами ходить нельзя! Да и где ей на зоне передачи брать?
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Не будет носить. Это у "них" не принято. Будет в другой партии бороться за "счастье" украинцев.
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хм, дійсно, а чому ж Іринко не прийняли? При Ющенко, при Януковичі чи навіть при Петрі. Адже всі ці роки ти була при владі . так чому?
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до кого апелює петеращенко ? мабуть забула, що 5 років петіна банда була при владі і мала всі шанси прийняти все що заманеться
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И что эта напомаженная мудам может рассказать о бранцях из 51 бригады?Я ведь не забыл,как их ПОП с Матиосом мурыжили.
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ирке, шоб ей должок зачли надоть еще раз сто лихо прокатиться на коленках. и будет ей респект и уважуха
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Читая хамские выхлопы лахтинского отребья, очевиден интеллектуальный уровень заказчика. У парламента есть долг перед заложниками: до сих пор не принят закон о статусе политзаключенных и военнопленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 352
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Ирка Шалава и тут СН упрекнуть решила
соевое недоразумение дурака как включило 5 лет назад, так и едет!
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Кстати да, какого хера за 5 лет не приняли, бесполезные ???
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так чого не прийняли?що заважало? 5 останніх років...порохоірка
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До сих пор удивляет, как за эту брехливую свору могли проголосовать целых 8% избирателей.
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Это ВАШ, барыжный, пятилетний "борг"! 5 лет гребли народные бабки себе в карманы, а сейчас ВДРУГ "вспомнили" про "політв'язнів та військовополонених" для пиару??? Какие же вы лицемерные будочные мрази! Парламент має борг перед заручниками: досі не ухвалено закон про статус політв'язнів і військовополонених, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3655
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