 Парламент має борг перед заручниками: досі не ухвалено закон про статус політв'язнів і військовополонених, - Ірина Геращенко

"У мене є пропозиція зробити так, як ми робили це в попередні роки. Як тільки заручники трохи пройдуть психологічну адаптацію, запросити їх із сім'ями в парламент, щоб тут подякувати і привітати від українського парламенту", - сказала вона на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас є наш борг - парламенту перед заручниками. Досі не ухвалено закон про статус політв'язнів, військовополонених і заручників. Я вважаю, що цей закон, який був ухвалений у першому читанні попередньою Верховною Радою як перехідний №0936, має стояти як один з невідкладних у нашому порядку денному", - заявила Геращенко.

Вона зазначила, що "Європейська Солідарність" вважає, що гуманітарний крок зі звільнення 35 українських заручників допоможе розблокувати звільнення заручників з окупованих територій Донбасу, кримських татар у Криму, а також інших заручників у РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".