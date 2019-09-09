 Рада місяць не проводитиме годину запитань до уряду через підготовку бюджету, - Разумков

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час погоджувальної ради заявив голова парламенту Дмитро Разумков.
"Давайте трошки зачекаємо для того, щоб наші колеги, з одного боку, змогли запропонувати і подати на розгляд Верховної Ради України ефективну програму діяльності уряду, а з іншого боку, - зараз вони працюють фактично в цілодобовому режимі, готуючись до того, щоб подати нам якомога якісніше підготовлений проєкт бюджету на 2020 рік", - зазначив Разумков.
Він зауважив, що у зв'язку з цим доцільно дати Кабінету Міністрів України можливість підготувати всі ці документи.
"Тому Верховною Радою ухвалено рішення провести годину запитань до уряду в п'ятницю, 11 жовтня", - сказав Разумков.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета.(с)
Или "что там обсуждать, 73% доверили, пусть работают"?
Утвердив бюджет, ничего нельзя будет изменить. Какой смысл обсуждать что-то потом?
Ничего оно не должно. Выбрали, теперь "х#й вам в ж#пу"(с).