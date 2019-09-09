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Все про:бюджет (652) Кабмін (3101) Разумков Дмитро (183)

 Рада місяць не проводитиме годину запитань до уряду через підготовку бюджету, - Разумков

Верховна Рада вирішила провести годину запитань до уряду 11 жовтня через роботу міністрів над підготовкою проєкту бюджету-2020.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це під час погоджувальної ради заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Давайте трошки зачекаємо для того, щоб наші колеги, з одного боку, змогли запропонувати і подати на розгляд Верховної Ради України ефективну програму діяльності уряду, а з іншого боку, - зараз вони працюють фактично в цілодобовому режимі, готуючись до того, щоб подати нам якомога якісніше підготовлений проєкт бюджету на 2020 рік", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що у зв'язку з цим доцільно дати Кабінету Міністрів України можливість підготувати всі ці документи.

"Тому Верховною Радою ухвалено рішення провести годину запитань до уряду в п'ятницю, 11 жовтня", - сказав Разумков.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147255
 
 
 Топ коментарі
 
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета.(с)
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Ну теперь осталось дождаться проекта бюджета и сравнить все ли там так как Вы расписали. Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 1942
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Опять соевые ставят палки в колеса быстрым прикольным реформам! Владимир Александрович Зе ещё неделю назад дал срок две недели на подготовку бюджета.
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Ох и разумный этот Разумков аж страшно ... Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 7744
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Аяка взагалі користь від цього часу вопросів? Щоб депутани попіарились? Гройша проводив, що змінилося.
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А крім ГРойши ніхто не проводив? Відкрию секрет: проводили ВСІ уряди!
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А чи проводитиме взагалі "час вопросов"? Щось мало віриться в це.
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Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета.(с)
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Ну теперь осталось дождаться проекта бюджета и сравнить все ли там так как Вы расписали. Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 1942
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следующим утром после принятия посмотришь Рада месяц не будет проводить час вопросов к правительству из-за подготовки бюджета, - Разумков - Цензор.НЕТ 283
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и шо же лучше - сачала бюджет, а потом вопросы или сначала вопросы, а потом буджет?
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им есть шо делать в отличие от тебя -бюджет за две недели, 500 законов до нового года, тебе такая интенсивность умственного труда и не снилась Рада місяць не проводитиме годину запитань до уряду через підготовку бюджету, - Разумков - Цензор.НЕТ 6567
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Ну вот пусть и занимаются делом раз есть что делать. Вопросы можно позже задать и относительно бюджета к примеру когда проект готов будет.
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обсуждать нужно стратегию правительства: какие задачи оно ставит и какими метода собирается их выполнять.
Или "что там обсуждать, 73% доверили, пусть работают"?
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После недели работы правительства ИМХО еще обсуждать нечего.
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а когда правильно обсуждать стратегию работы правительства? Разве не до начала его работы?
Утвердив бюджет, ничего нельзя будет изменить. Какой смысл обсуждать что-то потом?
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Сначала по-моему стратегию правительство должно выработать.
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да ладно, не напрягайтесь, я и так понял вашу логику.
Ничего оно не должно. Выбрали, теперь "х#й вам в ж#пу"(с).
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Какие вы интересные вообще-то люди. Вас пять лет абсолютно не интересовало правительство Гройсмана и его стратегия. Пришло другое правительство. Недели толком не отработало и поехало-понеслось вопросы, ответы, стратегия и т.д. Вот и попросило правительство отработать проект бюджета и пожалуйста задавайте свои вопросы. В проекте бюджета уже можно будет увидеть стратегию действий правительства. Не? Так ведь не в этом вопрос. Всем на ту стратегию похер. Главное заклевать.
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и шо же лучше - сачала бюджет, а потом вопросы или сначала вопросы, а потом буджет?А кого то теперь будут спрашивать?
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вас, т.е. народ, ему ж теперь можно подавать законопроекты
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Небыло бы так смешно, если бы небыло так грустно...
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Опять соевые ставят палки в колеса быстрым прикольным реформам! Владимир Александрович Зе ещё неделю назад дал срок две недели на подготовку бюджета.
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Палку порохнявые могут вставить себе разве в задницу.
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