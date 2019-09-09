 Озброєні зловмисники напали на інкасаторів у Житомирі, поранено поліцейського. У регіоні введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області

"Близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про озброєний напад невідомих на поліцейських охорони на одній з вулиць обласного центру. Попередньо встановлено, що під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області було вчинено напад невідомих із застосуванням вогнепальної зброї.

Поліцейський встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля. Одразу ж потому інший поліцейський заблокував машину із середини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вчиненої стрілянини поліцейський групи фізичної охорони зазнав поранення в ногу. Нині його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

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Нападники з місця події зникли на автомобілі.

На місце події виїхали і працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського відділу поліції. З’ясування усіх обставин триває. На території області введено оперативні заходи для встановлення та затримання небезпечних нападників.



Фото: пресслужба Нацполіції