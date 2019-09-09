 Озброєні зловмисники напали на інкасаторів у Житомирі, поранено поліцейського. У регіоні введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області
"Близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про озброєний напад невідомих на поліцейських охорони на одній з вулиць обласного центру. Попередньо встановлено, що під час переміщення грошей з магазина до спеціального автомобіля на одного з поліцейських групи фізичної охорони Управління поліції охорони у Волинській області було вчинено напад невідомих із застосуванням вогнепальної зброї.
Поліцейський встиг убезпечити сумку із щойно отриманими грошима, закинувши її у салон броньованого автомобіля. Одразу ж потому інший поліцейський заблокував машину із середини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вчиненої стрілянини поліцейський групи фізичної охорони зазнав поранення в ногу. Нині його доставлено до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
Нападники з місця події зникли на автомобілі.
На місце події виїхали і працюють слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського відділу поліції. З’ясування усіх обставин триває. На території області введено оперативні заходи для встановлення та затримання небезпечних нападників.
евротолерастия, мля..
новый тренд так сказать..
помнишь, как в начале 2000, мобильный телефон демонстративно выкладывали на стол в кафешках?
я хочу, чтобы меня как честно платящего налоги державе, защищала именно держава, а не мне с собой пулемет носить!
почему я постоянно должен бояться,оглядываться?
нанимать охрану для квартиры, ставить сигнализации в авто и т.д.?
нужно, чтобы бандиты боялись!!! и гнили на рудниках, где им и место.
Конечно они с удовольствием возьмут с тебя налоги, и чем больше тем лучше, но когда дело дойдет до защиты, то будешь выгребать сам. А может быть и еще хуже, сама держава станет опасностью хуже любой банды. И кто тебя тогда защитит?
що це за держава буде коли всі з самопалами будуть ходити?
німці і Києві за неділю навели порядок від мародерів, коли Червоні відійшли ..
вон, их и сейчас ловят, а потом отпускают..
а они снова воруют..
как цыганва на Киевском вокзале..
ипучая реформа УК, УПК и Админ.кодекса в середине 90-х, вот и вся причина..