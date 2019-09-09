EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2247  23
Все про:СБУ (4698) реформи (1654) Голос партія (66)

 "Голос" пропонує ліквідувати департаменти "К" і захисту економіки, а також скоротити штат СБУ

Партія "Голос" презентувала своє бачення реформи Служби безпеки України, яка, серед іншого, передбачає ліквідацію департаменту "К" і захисту економіки, а також скорочення чисельності співробітників спецслужби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На пресконференції в понеділок народний депутат Олександра Устінова (фракція "Голос") зазначила, що реформа СБУ була прописана в коаліційній угоді парламенту минулого скликання, але жодних кроків у цьому напрямку не було зроблено.

"СБУ – єдиний орган, який не зазнав жодних реформ... Два департаменти – з боротьби із корупцією та оргзлочинністю і контррозвідка в економіці займалися справами, які по суті не підслідні Службі безпеки", – зазначила вона.

Депутат повідомила, що фракція "Голос" пропонує свій законопроєкт щодо реформування спецслужби.

"Той законопроєкт, який пропонуємо ми, є тільки початком реформи в СБУ. Цей орган необхідно реформувати комплексно. Цим законопроєктом наразі пропонується ліквідувати фактично два управління ... а також заборонити оперативним підрозділам здійснювати оперативний супровід з економічних і корупційних злочинів", – пояснила Устінова.

За її словами, також проєкт закону передбачає зменшення кількості співробітників СБУ з 31 тис. до 28 тис. у воєнний час, і з 27 тис. до 24 тис. – в мирний час.

Зі свого боку народний депутат Роман Костенко (фракція "Голос") зазначив, що мета пропонованої реформи полягає в чіткому розподілі повноважень, очищенні СБУ від корупційних підрозділів та підвищенні ефективності роботи на всіх напрямках.

Читайте також: "Голос" пропонує альтернативний законопроєкт щодо відповідальності за незаконне збагачення

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147253
 
   
 Топ коментарі
 
Именно эти подразделения вывели нас на первое место в Европе по уровню коррупции и на последнее место по ВВП на душу населения. Будем продолжать?
 показати весь коментар
 
они управляют ею - как воры в законе - у синих
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я за нього голосував. А тепер бачу групу чистоплюїв, євроімпотентів!!!!
 показати весь коментар
 
 
В чём именно? Я кроме "ускорение" и "перестройка" ничего не услышал...
 показати весь коментар
 
Пане ВКЛ , дякую за інформацію ( за націоналістів ) . Мій здоровий глузд переміг , прислухалася до вашої поради , і не тількі я . Проголосували за ЕС )
 показати весь коментар
 
 
Именно эти подразделения вывели нас на первое место в Европе по уровню коррупции и на последнее место по ВВП на душу населения. Будем продолжать?
 показати весь коментар
 
 
Странно, чем им отделы по борьбе с коррупцией то не угодили.
 показати весь коментар
 
 
они управляют ею - как воры в законе - у синих
 показати весь коментар
 
 
А когда это же Зеленский предлагал, ты кричал про зраду.
 показати весь коментар
 
а он заход солнца в ручную не предлагал случаем? я то же против - но солнце таки в зайдет и без него)))
 показати весь коментар
 
Тем шо эти органы коррупцию возглавили
 показати весь коментар
 
 
только так - а иначе сбу и дальше, будет руководить и управлять, организованной коррупцией, в Украине
 показати весь коментар
 
 
ну так це була одна із передвиборчих обіцянок Зе. але обіцянка цяцянка. тай хто закриє такий хлібний відділ?
 показати весь коментар
 
Голос-статистическая погрешность в масштабах всей Украины.Привид Голоса роздывляться и- в топку.Участь всех люзеров.Возможно что-то и учтут .Луччий из Эльзы не первый раз воВРУ.И он не дотягивает даже до скотиняки з вилами по активности.Умения организатора и системного анализа у него,увы нет.Пасти задних и плюватись..Всё.
 показати весь коментар
 
 
ГОлос в Коаліцію не захотів (частково розділити Відповідальність),-ТОМУ тепер у нього доля ПУСТОГО БАРАБАНУ..

"Голос" пропонує ліквідувати департаменти "К" і захисту економіки, а також скоротити штат СБУ - Цензор.НЕТ 600
 показати весь коментар
 
А если сократить тюремных работников, то и преступников меньше станет! Молодец Слава.
 показати весь коментар
 
 
Не подобається багато в чому позиція Вакарчука, але тут правильно: СБУ має не бізнес кошмарити, а ловити кацапських шпигунів, сєпарів і терористів!Якби ще терористів суди після цього не відпускали...

Яким боком економічні злочини до державної безпеки???
 показати весь коментар
 
попахивает нарциссизмом, видать шо хочеца заявить о том, щобы сократить весь аппарат службы бряхни украйни сократить, но духу не хватает "Голос" пропонує ліквідувати департаменти "К" і захисту економіки, а також скоротити штат СБУ - Цензор.НЕТ 3361
 показати весь коментар
 
Вместо наказания за неправомерные действия гоструктур, предлагают переименовать структуру. и переподчинить . Где то это уже было. А милиция в полицию .
 показати весь коментар
 
СБУ не сокращать а ликвидировать нужно? Для чего оно? О нападении на Крым, Донбасс оно не знало, контрабанды на границе не видит, в каждой области крупных оптовиков торгующих левым спиртом и сигаретами крышует! Для чего оно существует вообще?
 показати весь коментар
 
Дивно, економічні злочини є, а органів по боротьби з ними не має. Злочинність аплодує рішенням по ліквідації органів. Нинішня влада, як і опозиція - це злочинці, які хочуть безкарно грабувати Україну.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору