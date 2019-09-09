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 Політика України, Економіка
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Все про:Мінекономрозвитку (156) Милованов Тимофій (13) ринок землі (2)

 Мінекономіки має 35 сценаріїв запуску ринку землі, - Милованов

У Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства є 35 "сценаріїв" введення ринку землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов в інтерв’ю "НВ".

"Є 35 сценаріїв, які підготували різноманітні фахівці. Але я думаю, що треба фокусуватися на двох критеріях. Перший — це економічне зростання. Другий — розподіл його між людьми. Нам потрібна та реформа, яка дасть максимальне економічне зростання і поділить його результат між українцями. Зокрема між власниками землі", - повідомив Милованов.

Міністр зазначив, що відомство "встигне все зробити" до 1 грудня, коли реформа ринку землі має набути чинності.

"Звісно, ми встигнемо все зробити. Адже проблема не в тому, що ми не знаємо, що робити, аби запустити реформу, а в тому, що ми не можемо всередині країни, між собою, домовитися, що ми її запускаємо. Кожен тягне ковдру на себе. Люди, які володіють великими компаніями, ті, хто має корупційні позиції, або ті, хто збудував політичну кар'єру на тому, що бореться із ринком землі, наприклад, — вони таки не розвернуться і не відмовляться. Це люди, які не хочуть конкуренції", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземні компанії та фізосіб допустять до ринку землі в Україні, - Гончарук

Милованов додав: "Наші справжні конкуренти — це інші країни. Поки ми бачимо тут одне в одному конкурентів, світ йде вперед. І це помітно за даними. Ми відстаємо. Наша економічна позиція щодо інших країн падає".

Говорячи про відновлення великої приватизації держпідприємств, про що заявив президент Володимир Зеленський, Милованов зазначив: "Я зустрічатимусь з основними гравцями на ринку, зокрема всередині економіки".

"Зараз працює близько 30−40 економістів з України і США над тим, як нам збудувати гарну та стійку структуру", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що земельна реформа, над якою працює уряд, передбачає допуск іноземних компаній і фізосіб до ринку сільськогосподарських земель.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147249
 
 
 Топ коментарі
 
Когда столько сценариев, то весь план - говно
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но пабєдіт тот што сагласован с ігарь валєрічєм У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов - Цензор.НЕТ 9938
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35 вариантов? это прям как у доктора стренджа в мстителях:
У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов - Цензор.НЕТ 2304

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35 вариантов? это прям как у доктора стренджа в мстителях:
У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов - Цензор.НЕТ 2304

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но пабєдіт тот што сагласован с ігарь валєрічєм У Минэкономики есть 35 сценариев запуска рынка земли, - Милованов - Цензор.НЕТ 9938
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Когда столько сценариев, то весь план - говно
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Земля только физическим лицам, и только гражданам Украины.
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В сколько сцєнаріев освобождєнія Дамбаса?
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36 сценарий - повесить тех кто проголосует за отдачу земли новым помещикам с пейсами.
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Не думаю, что те кто погиб за Украину за последние 300 лет будут спокойно наблюдать с Неба за продажей земли, за которую они погибли. У них есть методы влияния на земную жизнь. Проследите за Судьбами тех, кто причастен к продаже украинской земли и судьбами их близких и детей. Им не позавидуеш.
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Ну,и... У всех не меньше 10 квартир,...надцать участков земли,дети за бугром учатся и живу там,3х этажные особняки,машин штук 5.
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Ага.ОРЗ в Израиле лечат.Ушибы и царапины в Германии.
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Та бросьте! Я вам методом от противного доказываю, навскидку: Нестор Махно. Он стоял за Землю Украины- до Конца. Судьба его- печальна, о близких: полегли все, до единого. Потому: не стоит идеализировать простую сделку. Молоток на аукционе, легкий грохот, слово: "Продано!". На этом- всё.
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как то в Киеве уже была молодая команда ,реформаторы) - а по факту? - но все забыли))))
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С нетерпением ждем этого знаменательного дня и держим кулаки за нашего Президента!
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Какого Трампа?Мой Президент- Владимир Александрович Зеленский. Талантливый артист, блестящий оратор, политик с невероятной харизмой, позавчера легко и непринужденно обыгравший Кремль с его многоходовочками.
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Любишь красивые зрелища? Не забывай истину-"Сторона гроба, обращенная к потребителю, не украшена."
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ты **** русская, чего с VPN тут сидишь? Куча аккаунтов?
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Хутіна тобі в ср@ло кацUP а не продаж Української землі!
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Мне жаль, но земля уже можно сказать продана.
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Я бы этих "сценаристов" отправил в заброшенный колхоз, пусть его восстановят за 2 года, покажут рост и свое умение, и только потом допускать к государственным делам!
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Все темные дела в мире делаются молодыми потому, что Природой так устроино - Мудрость приходит с годами и жизненным опытом, а самые дурные поступки делаются в молодости.
В нормальных цивилизованных странах Европы и США к власти допускаются только Мудрые люди.
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Это как-то через чур много сценариев ,продажа земли это шаг который должен быть чрезвычайно осторожным ,продуманным и аккуратным, что мама не горюй а с кондачка можете похоронить и себя и Украину.
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краще би не робити таких глупих заяв! Ви виберіть 2-3 варіанта і скажіть.
А то --- у вас єсть план містер Фікс?, та у мєня - єсть два плана
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Тупые пиндосы почему-то имеют 80 процентов земли в собственности государства(штат, федеральное правительство) . Может, у них сначала рынок зафигачить? Правда, там за такие намёки могут и пристрелить 😔
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В воюющей стране нельзя открывать рынок земли. В РФ уже 5й год выращивают фуражную пшеницу, она с вероятностью 99% скупит земли Украины и война по большому счету будет для РФ выиграна. Наши зелёные долбаебы за деньги сами продадут Украину.
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Логика надо продать землю а то другие страны не не наздоженеш.И повысить экономический рост без продажу земли не можна бо другой прграмы нет.Дядя сорос еще не подогнал. В голве одни сценарии не кадастры не реестры не переробка и село взагали. Где обговорення сценарист погорелого театра?
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35 сценариев значит? Я бы назвал тогда этод метод,метод тыка. Авось какой то план сработает.
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Як що Українці допустять продаж землі - стануть рабами. Не сходите ні в ліс, ні до річки. Залишать стежку між забором щоб з роботи до дому добігли і радійте.
НЕМОЖНА ДОПУСТИТИ ПРОДАЖ ЗЕМЛІ!!!
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"Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения." (с)
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Следим за руками, выбираем "правильный" наперсток Мінекономіки має 35 сценаріїв запуску ринку землі, - Милованов - Цензор.НЕТ 5423 . А если серьезно, то это уже никак не смешно.
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Польща ДАВНО це зробила, і результати - на полицях магазинів всього світу, в кишенях ВСІХ громадян Польщі і в бюджеті ВСІЄЇ країни.
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