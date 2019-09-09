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 Політика України
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 До кінця жовтня ми можемо вийти на новий регламент Ради, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Новий регламент Верховної Ради України може запрацювати вже в жовтні поточного року.

Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.

"Зараз спеціально створена робоча група готує, фактично, проєкт оновленого регламенту. Чи нового регламенту. Відповідно, по процедурі він буде прийматися. Тобто, потрібен певний час, щоб за старою процедурою прийняти новий регламент, в якому будуть нові процедури", – сказав він.

Корнієнко пояснив, що зміни в регламенті Ради стосуватимуться, зокрема, "зменшення процедур, які ускладнюють схвалення законів, які ставлять якісь перепони… боротьба із законодавчим спамом".

"Фактично, я думаю, що в середині жовтня… треба за процедурою це уточнити. Але середина жовтня – кінець жовтня ми можемо вийти на новий регламент, за яким будемо далі працювати", – підсумував він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147247
 
 
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Я тоже считаю что конституционный суд, эти дармоеды в мантиях, не должны проверять текст закона на ошибки. Просто слуги народа очень грамотные, после курсов в Трускавце, и это не имеет смысла
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Первый и единственный пункт в новом регламенте...
"Парламент не место для дискуссий"(с)....что из офиса презЕдента передали за то и голосуйте...мовчкЫ... К концу октября мы можем выйти на новый регламент Рады, - замглавы фракции СН Корниенко - Цензор.НЕТ 9115
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Действительно зачем эти процедуры? Обсуждать,вносить поправки. Можно даже текст не писать.Внести только название закона и монобольшинство единогласно примет!)
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правильно буде назвати зміни в регламенті - срааать, шо хатім то і дєлаєм
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Давно пора прекратить этот бред, когда рассмотрение закона нужно голосовать только полсе заключеня профильного коммитета, который не может собраться из-за отсутствия коворума, потомоу что один идиот не хочет прийти, все время бухает или собатирует за взятки. Нашли себе кормушку нифига не делать.
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