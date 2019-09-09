 До кінця жовтня ми можемо вийти на новий регламент Ради, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua.

"Зараз спеціально створена робоча група готує, фактично, проєкт оновленого регламенту. Чи нового регламенту. Відповідно, по процедурі він буде прийматися. Тобто, потрібен певний час, щоб за старою процедурою прийняти новий регламент, в якому будуть нові процедури", – сказав він.

Корнієнко пояснив, що зміни в регламенті Ради стосуватимуться, зокрема, "зменшення процедур, які ускладнюють схвалення законів, які ставлять якісь перепони… боротьба із законодавчим спамом".

"Фактично, я думаю, що в середині жовтня… треба за процедурою це уточнити. Але середина жовтня – кінець жовтня ми можемо вийти на новий регламент, за яким будемо далі працювати", – підсумував він.

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