 Закони, пропоновані для гірничо-металургійного комплексу, можуть його поховати, - нардеп

Шквал критики отримали законопроєкти №1209 та №1210, які пропонують зміни до Податкового кодексу. Як передає "5 канал", документи створюють низку ризиків, що є неприйнятними ані для простих громадян, ані для компаній, ані для держави.

Приміром, як заявив народний депутат Муса Магомедов, у законах, які пропонуються для ГМК, – відсутня логіка, вони можуть поховати галузь: "У ході обговорення, фахівці зазначили що вказані законопроєкти "суттєво посилюють податковий тягар для громадян та підприємств".

Зазначається, що законопроєкт №1210 порушує дотримання принципу стабільності.

Податковій повернуться повноваження для здійснення оціночних суджень, вважає адвокат Олександр Шмяткін: "Приміром, 3-4-разове збільшення рентної плати викине вітчизняний ГМК за межу рентабельності. Його місце на світових ринках дістанеться росіянам. Фахівці застерігають, ГМК забезпечує третину експортного потенціалу України. Недонадходження валюти призведе, своєю чергою, до знецінення гривні".

Нагадаємо, сьогодні Україна залишається країною з найбільшою інфляцією в Європі із показником на рівні 9%. А будь-яка антиінфляційна політика має спрямування на підйом економічного виробництва.