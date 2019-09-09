EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  663  10
Все про:закон (733) металургія (118)

 Закони, пропоновані для гірничо-металургійного комплексу, можуть його поховати, - нардеп

Законопроєкт №1210 порушує дотримання принципу стабільності.

Шквал критики отримали законопроєкти №1209 та №1210, які пропонують зміни до Податкового кодексу. Як передає "5 канал", документи створюють низку ризиків, що є неприйнятними ані для простих громадян, ані для компаній, ані для держави.

Приміром, як заявив народний депутат Муса Магомедов, у законах, які пропонуються для ГМК, – відсутня логіка, вони можуть поховати галузь: "У ході обговорення, фахівці зазначили що вказані законопроєкти "суттєво посилюють податковий тягар для громадян та підприємств".

Зазначається, що законопроєкт №1210 порушує дотримання принципу стабільності.

Податковій повернуться повноваження для здійснення оціночних суджень, вважає адвокат Олександр Шмяткін: "Приміром, 3-4-разове збільшення рентної плати викине вітчизняний ГМК за межу рентабельності. Його місце на світових ринках дістанеться росіянам. Фахівці застерігають, ГМК забезпечує третину експортного потенціалу України. Недонадходження валюти призведе, своєю чергою, до знецінення гривні".

Нагадаємо, сьогодні Україна залишається країною з найбільшою інфляцією в Європі із показником на рівні 9%. А будь-яка антиінфляційна політика має спрямування на підйом економічного виробництва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147245
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Україна аграрна держава у смартфоні. Нафіг ті заводи, тільки екологію засирають. Будемо працювати в полі на богом даній землі!!! Тим паче у нас найкращі чорноземи на планеті!!! Особливо післятого як відкриють ринок землі Законы, предлагаемые для горно-металлургического комплекса, могут его похоронить, - нардеп - Цензор.НЕТ 3802
 показати весь коментар
 
 
Украина в 10 стран по выплавке стали обогнав развитые страны ,а деньги где?
 показати весь коментар
 
 
Шавки Ахметова взвыли из-за увеличения налогов и уменьшения прибыли их хозяина.
 показати весь коментар
 
 
Сверх прибыли - цены на металл мировые, а рента на руду, зарплата.и экологические отчисления ниже мировых в несколько раз.
 показати весь коментар
 
 
зеля, вперед! у меня в планах было купить 2 квартиры - хочу четыре.

страну просрали, зато хоть бабла заработаем.
 показати весь коментар
 
Все что не приносить Ахметову 100% прибыли в год его хоронит)) а как в Австралии за 40% прибыли работать не пробовали, а 60% государству отдать, ведь его же недра эксплуатируете...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору