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 Політика України
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Все про:ГПУ (3204) прокуратура (1863) реформи (1654) Рябошапка Руслан (94)

 "Два роки - це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури", - Рябошапка

Переатестації співробітників прокуратури Генпрокурор Руслан Рябошапка відводить два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю РБК-Україна.

"Два роки - це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури. Тому що переатестація – це тільки перший етап, після цього має бути донабір нових людей. Після цього ми маємо відновити роботу Ради прокурорів і КДКП", - сказав він.

Він зазначив, що очищення прокуратури відбуватиметься каскадом, зверху вниз, і буде створено кілька комісій: "Ми говорили з нашими колегами з громадських організацій, з американськими прокурорами та експертами, ми залучимо зовнішніх учасників у ці комісії. Хотілося б з максимальною користю застосувати досвід під час створення патрульної поліції. Ми розуміємо, які там були проблеми і помилки. І ми будемо намагатися уникнути повторення цих помилок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Касько збирається зайнятися реформою прокуратури

"Ми домовилися з нашими колегами з НАБУ, що вони нам допоможуть у перевірці доброчесності, як вони допомагали під час відбору в судові органи. Це комплекс заходів дасть нам можливість оновити прокуратуру і відібрати найкращих, і вони вже виберуть найкращих у раду прокурорів та КДКП. Ми обов'язково врахуємо цей досвід. Прокурорів набагато менше, ніж міліціонерів, і обсяг роботи буде набагато менше. Ми створимо частину комісій, вже зараз ведеться робота над розробкою комплексного процесу, методів і критеріїв оцінювання для переатестації кандидатів: які складові процесу, як оцінювати професійний рівень і доброчесність кандидатів", - сказав він, додавши, що в поліції тоді таких матеріалів не було.

Також Генпрокурор обіцяє врахувати досвід невдалої, на його думку, спроби реформи прокуратури 2015-2016 років.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147239
 
   
 Топ коментарі
 
запомните нам нада 2 года. А патом нас нистанет. сбежим. Кто в Тамбов, кто в Ростов
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"Высшее образование получил по специальности правоведение в несуществующем частном украинско-израильском Международном Соломоновом Университете в Киеве."
"Пара воспитывает трех сыновей: Тимура, Луку и Марка, все они имеют гражданство Франции и живут с матерью на территории ЕС."
У тюбетейки мало времени, по сценарию-главное вовремя смыться.
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два года неуважаемый страна с вами не протянет
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Булоб бажання,можно за два тиждні очистити.
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запомните нам нада 2 года. А патом нас нистанет. сбежим. Кто в Тамбов, кто в Ростов
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"Высшее образование получил по специальности правоведение в несуществующем частном украинско-израильском Международном Соломоновом Университете в Киеве."
"Пара воспитывает трех сыновей: Тимура, Луку и Марка, все они имеют гражданство Франции и живут с матерью на территории ЕС."
У тюбетейки мало времени, по сценарию-главное вовремя смыться.
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если они и правда затеют реальную очистку от прошлого, то у них не только этих двух лет нет. тогда точно и до зимы не дотянут из за старогвардейцев )
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Та и хер бы с ними. Плохо иное: мы тоже дотянем не все. Эти гниды нас лбами точняк- столкнут. Это уже видно невооруженным глазом, без лупы.
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это да. есть и такие виды на будущее ((
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Уже после этой зимы, им будет туго - тарифы останутся прежними.
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а вот новому антикоррупционному ЗЕ-суду надо "не менее 50-70 лет" для победы над коррупционерами...
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обновить прокуратуру и отобрать самых лучших, и они уже выберут самых лучших Источник: https://censor.net.ua/n3147239
Шоп вы все провалились, нафуй. Включая тебя и самых лучших. Вижу ещё одно чмо тупое, на наши головы... Мля, никаких шансов, полный Звиздейшн...
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Розстріляти "лучших",а потім тіх хто прийде на похорон,ось так буде дієво,а це повна муйня.
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Два года быстро пролетят. Посмотрим что вы запоете про свою реформированную прокуратуру в сентябре 2021 года.
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У них подход простой, как ваЗелин. Управленцы с новыми лицами(рылами). Продать всю оставшуюся госсобственность, землю, ж/д, порты, дороги, АЭС, и лежать на диване с деЖидализацией. Так и прокуратуру, СБУ, налоговую, распустить, и всего делов!
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Не знаю как у шута с деджитализацией дела пойдут, а вот с дебилизацией дела шикарно пошли
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два года неуважаемый страна с вами не протянет
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Два года это много, максимум полгода, весной уже будет все понятно кто вы и как вы будите рулить!!
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Шляпа, шо ты чешеш? Нянечки и фотографы за пару недель обучаются нужным кунштюкам...
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Рассказывал приближенный к прокуратуре человек, что начальство оставляют то же и "чистят" карманы рядовых работников прокуратуры. Цель "реформы" срубить бабла за должности.
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потом еще два года на разбор полетов и аттестацию тех, кто аттестовал, а там и ишак здохнет.
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через Трускавец пропустить (две недели) прокуроров и все дела, а то..два года, два года... "Два роки - це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9979
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Луценко півтора просив...
чому я не вірю?!)
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Яких два роки? Богдан сказав до Нового года,значить до Нового года.
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так он же не сказал до какого "нового года"... "Два роки - це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7929
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А чому злочини прорасійської наволочі не приоритет??? Такої як медвечук, шухріч, бойко та іньші?!
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А шо ж так 2роки ,а не 2дні?В каламойскава нєхватка кадров?
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В зоопарку також є непогані кадри у вольєрі мавп.
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ДВА года????????????
Зрада проокралась в зелеряды!!!
Это Адский Порошенко трындел про года, а мы требуем - за неделю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Мрійник Рябошапко , а чи будеш ти при владі через два роки, ?
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