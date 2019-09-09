 "Два роки - це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури", - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю РБК-Україна.

"Два роки - це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури. Тому що переатестація – це тільки перший етап, після цього має бути донабір нових людей. Після цього ми маємо відновити роботу Ради прокурорів і КДКП", - сказав він.

Він зазначив, що очищення прокуратури відбуватиметься каскадом, зверху вниз, і буде створено кілька комісій: "Ми говорили з нашими колегами з громадських організацій, з американськими прокурорами та експертами, ми залучимо зовнішніх учасників у ці комісії. Хотілося б з максимальною користю застосувати досвід під час створення патрульної поліції. Ми розуміємо, які там були проблеми і помилки. І ми будемо намагатися уникнути повторення цих помилок".

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"Ми домовилися з нашими колегами з НАБУ, що вони нам допоможуть у перевірці доброчесності, як вони допомагали під час відбору в судові органи. Це комплекс заходів дасть нам можливість оновити прокуратуру і відібрати найкращих, і вони вже виберуть найкращих у раду прокурорів та КДКП. Ми обов'язково врахуємо цей досвід. Прокурорів набагато менше, ніж міліціонерів, і обсяг роботи буде набагато менше. Ми створимо частину комісій, вже зараз ведеться робота над розробкою комплексного процесу, методів і критеріїв оцінювання для переатестації кандидатів: які складові процесу, як оцінювати професійний рівень і доброчесність кандидатів", - сказав він, додавши, що в поліції тоді таких матеріалів не було.

Також Генпрокурор обіцяє врахувати досвід невдалої, на його думку, спроби реформи прокуратури 2015-2016 років.

Як повідомлялося, 6 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка призначив своїм першим заступником Віталія Каська.