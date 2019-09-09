 Убивство журналіста Шеремета та злочини, скоєні "елітою", є пріоритетними, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "РБК-Україна".
Відповідаючи на запитання журналіста, які справи для Рябошапки є пріоритетними і на які справи звертає увагу міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков, генпрокурор відповів: "Є дві справи, про які ми говорили з Арсеном Борисовичем. Одна стосується дуже відомого журналіста Павла Шеремета. Інша пов'язана з Одесою. Не розкриватиму деталей, але вона теж резонансна і на слуху".
Рябошапка зазначає, що можна виділити кілька категорій резонансних справ.
"Справи, пов'язані з розслідуванням злочинів, скоєних на Майдані, і ті, що були після Майдану. Очевидно, що це справи, пов'язані з національною безпекою і обороною. Країна фактично в стані війни, водночас існувала ситуація з "Укроборонпромом".
"Я для себе ставлю в пріоритет також злочини, скоєні "елітою", зокрема корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів. Це банки, які грабувалися і активи з яких виводилися. Це державні підприємства, які грабувалися останнім часом. У цих справах не просто особа має бути засуджена, але також гроші мусять бути знайдені і повернені", - підкреслив Рябошапка.
Раніше Рябошапка анонсував передачу низки "цікавих матеріалів" до антикорупційного суду.
Зеленский сейчас пошел по пути пуйла, а именно - подымает себе рейтинг любой ценой. Но цену эту платить нам с вами. Их то
любая больницаИзраиль примет. А Вас, уважаемые?
До виборів далеко... Дивимось за розвитком подій... Приводів для істерики поки, що обмаль...
Піаряться, обіцяють... Так за слова по кінцевому рахунку спитають... Або виконають, що наобіцяли, або повторять долю свинки пепи.
зебілислуги наріду хочуть перемогти на місцевих виборах. Коротше кажучи перемогти на всіх фронтах. Безглузда передача Цемаха, але тріумфальне звільнення наших полонених в очах зебілів взвінтили рейтинг президента до небес. От побачите, заради рейтингу він щей Порошенка посадить за вигаданою справою
И рейтинг ввысь и личное моральное удовлетворение будет
І звільнення бранців тріумфом не вважаю, моя лумка слід було декілька днів почекати і подивитись як виконується рішення морського трибуналу ...
Цемах громадянин України... Видавати його згідно ст 25 конституції України не можна.
Я бачу втрату рейтингу, а не набуття... З іншої сторони 35 людей вдома... Надія на звільнення продовжує жити...
Порошенка за вигаданими справами? Да ну на... я б розстріляв (тільки порошенка - щоб наступники боялись) за державну зраду, без суду і слідства.
Не вы же, парнокопытные и лапотные, элита.
Обидно. Понимаю. Но смирись и живи с этим. Только намордник не снимай.
Говно меняет только оттенки, но устойчивый пролетарско-популистский запах у вас одинаковый.
Но все к лучшему. Зато теперь реально все намного проще стало - как раньше.
Можно вас вобще не замечать больше. Хоть гори заживо, а помогать тебе и тратить на тебя свое время смысла больше нет.
Ну будут платить не Ахметову, а Коломойскому.
Одного сонцелікого хлєбала та дурнуватих кривлянь їх Божественного Зеленого Шмаркача достатньо, щоб мозок у їхніх черепушках переставав функціонувати повністю.
Я з нетерпінням чекаю, коли доберуться до їхніх гаманців й будуть через комуналку і податки тягти гроші у 'бюджет' це навісніше, ніж кривава хунта бариги-мародера. Ото буде прегарне видовисько...
С другой стороны, если ЗЕлюпа четко пойдет по сценарию *****, то наши 73% зебилов, так же, как 86% кацапов на Роисе, будут только тихо скулить на кухнях, заливая горе подешевевшей водярой.
Чудес от быдла ждать бесполезно.
патєрпєтьпадаждать...
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу незаконного збагачення.
СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.
СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ
Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.
(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?
У пары трое детейи все они ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
Генпрокуратура, ГБР, НАБУ, САП, кто из них чем занимается?
Друг у друга вырывают дела поскандальней?