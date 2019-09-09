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Все про:корупція (2536) кримінальна справа (370) Рябошапка Руслан (94)

 Убивство журналіста Шеремета та злочини, скоєні "елітою", є пріоритетними, - Рябошапка

Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета і злочини, вчинені "елітою", є пріоритетними.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Відповідаючи на запитання журналіста, які справи для Рябошапки є пріоритетними і на які справи звертає увагу міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков, генпрокурор відповів: "Є дві справи, про які ми говорили з Арсеном Борисовичем. Одна стосується дуже відомого журналіста Павла Шеремета. Інша пов'язана з Одесою. Не розкриватиму деталей, але вона теж резонансна і на слуху".

Рябошапка зазначає, що можна виділити кілька категорій резонансних справ.

"Справи, пов'язані з розслідуванням злочинів, скоєних на Майдані, і ті, що були після Майдану. Очевидно, що це справи, пов'язані з національною безпекою і обороною. Країна фактично в стані війни, водночас існувала ситуація з "Укроборонпромом".

"Я для себе ставлю в пріоритет також злочини, скоєні "елітою", зокрема корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів. Це банки, які грабувалися і активи з яких виводилися. Це державні підприємства, які грабувалися останнім часом. У цих справах не просто особа має бути засуджена, але також гроші мусять бути знайдені і повернені", - підкреслив Рябошапка.

Раніше Рябошапка анонсував передачу низки "цікавих матеріалів" до антикорупційного суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка про майбутнє військової прокуратури: Співробітники пройдуть переатестацію і займатимуться саме військовими злочинами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147238
 
   
 Топ коментарі
 
Фуфло лохам на уши! Прокуратура сама по себе как зритель на футболе, крику много, толку мало, всю работу тянут рядовые опера, а их уровень и компетентность сегодня стремительно приближается к нулю. Поступают в ВУЗы точно как этот гусь-за бабло, учатся за бабло, защищают диссертации за бабло, идут на должность за бабло.... Перечислить прочитанные книги за жизнь, этому перцу хватит пальцев одной руки!
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Посадки порохоскотов являются приоритетом.
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А для чого йому зараз рейтинг?
До виборів далеко... Дивимось за розвитком подій... Приводів для істерики поки, що обмаль...
Піаряться, обіцяють... Так за слова по кінцевому рахунку спитають... Або виконають, що наобіцяли, або повторять долю свинки пепи.
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Что-то мнго сегодян новостей от рябокепки. Даже коментировать это не интересно. Давайте что-то про Зе!.
Зеленский сейчас пошел по пути пуйла, а именно - подымает себе рейтинг любой ценой. Но цену эту платить нам с вами. Их то любая больница Израиль примет. А Вас, уважаемые?
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А для чого йому зараз рейтинг?
До виборів далеко... Дивимось за розвитком подій... Приводів для істерики поки, що обмаль...
Піаряться, обіцяють... Так за слова по кінцевому рахунку спитають... Або виконають, що наобіцяли, або повторять долю свинки пепи.
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Рейтингу багато не буває. Також зебіли слуги наріду хочуть перемогти на місцевих виборах. Коротше кажучи перемогти на всіх фронтах. Безглузда передача Цемаха, але тріумфальне звільнення наших полонених в очах зебілів взвінтили рейтинг президента до небес. От побачите, заради рейтингу він щей Порошенка посадить за вигаданою справою Убийство журналиста Шеремета и преступления, совершенные "элитой", являются приоритетными, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6633
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Посадить Порошенко, как хороший шампунь купить - два в одном.
И рейтинг ввысь и личное моральное удовлетворение будет
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Я наприклад (зебіл) принаймні так мене обзивають на цензорі...
І звільнення бранців тріумфом не вважаю, моя лумка слід було декілька днів почекати і подивитись як виконується рішення морського трибуналу ...
Цемах громадянин України... Видавати його згідно ст 25 конституції України не можна.

Я бачу втрату рейтингу, а не набуття... З іншої сторони 35 людей вдома... Надія на звільнення продовжує жити...

Порошенка за вигаданими справами? Да ну на... я б розстріляв (тільки порошенка - щоб наступники боялись) за державну зраду, без суду і слідства.
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Зебобик сейчас занят...бегает-ищет бабки что бы в Днепр на строительство аэропорта отдать....
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Посадки порохоскотов являются приоритетом.
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Ну, это уже не пороховате решать, с кого начинать. )))
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кому то дали право решать кого сажать, а кого нет? а заявляли, что перед законом все равны и все будет по закону
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Доктор, вам что, халат сегодня не достался?
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Представители Ылиты на форуме Цензора пришли в сильное волнение.
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Фуфло лохам на уши! Прокуратура сама по себе как зритель на футболе, крику много, толку мало, всю работу тянут рядовые опера, а их уровень и компетентность сегодня стремительно приближается к нулю. Поступают в ВУЗы точно как этот гусь-за бабло, учатся за бабло, защищают диссертации за бабло, идут на должность за бабло.... Перечислить прочитанные книги за жизнь, этому перцу хватит пальцев одной руки!
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Ну да, вы же опытный в этом деле, лохов на наперстках кидать. Вы, образец пороховатника - криминальное прошлое, и бизнес в России в настоящем. )))
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Кацапка, ты скучала? В наперстки никто не кидает, кидают, это когда тебя сознательно готовят и затягивают. В наперстки сами лезут таки лохи как ты, отталкивают друг друга, в надежде победить. Фол последней надежды, выдергивают золотую фиксу, играют на нее. Чем тебе не нравится бизнес на твоей рашке (запомни, чучело, украинцы не пишут Россия никогда) Или именно ватники совковые.
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))) И сколько порохоскота лайкнуло коммент пороховатника наперсточника. ))) Социально близкий элемент для Порошенко и свиноваты - преступники всех мастей, да еще имеющие бизнес в Рашке. (((
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Исправляешься, гавняшка. Еще раз тебя спрашиваю, чем тебе не нравится бизнес на рашке? Продал туда товар-валюта в страну, импорт-НДС и пошлина на всю сумму! А потом тебе чмошнику за мою работу платят пенсию. Давай все как один сядем и будем выть про "душу и тило", но главное подальше от передовой, и что бы котлета с макаронами переваривалась в утробе.
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Конченная ты мразь, уголовная! Скоро и у твоего пахана ходка будет. )))
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Украинцы - это не криминал подзаборный, запомни, падаль!
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Чувствую мощный тандем у Рябокепки с "Арсеном Борисычем" получится..
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Вы отпустили убийцу начальника контрразведки Хараберюша. Какое нах. могут быть вообще расследования про других убийствах. Ведь теперь понятно что в етом убийстве замешаны сегодняшние действующие украинские чиновники работающие на кремль

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Теперь наших военных убивать будут в открытую - убил на улице, поднял руки, сдался полиции, отдохнул в СИЗО и потом домой в Россию по обмену. Зачем тратится на дорогие спец. операции.
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Скорее наоборот. Убил украинца, показал корочку *автономии ДНР* и поехал себе спокойно дальше. Иначе путеннападэ и скажет что Украина притесняет жителей автономной республики.
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Вой пороховаты на Цензоре заглушает вой собаки Баскервилей на болотах. )))
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Не вой? А... Точно!!! Я спутал разрыв пороховатных анусов с воем. Спасибо, что поправил.
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Коломойский является "элитой" или просто мимо проходил, когда занимался шантажом, рейдерством, убийствами, запугиваниями и отмыванием денег?
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Тупо, как и все, что изрыгают жопоблоковцы и зебилы.

Не вы же, парнокопытные и лапотные, элита.
Обидно. Понимаю. Но смирись и живи с этим. Только намордник не снимай.
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Позвольте уточнить, я не тот, и не другой, я - сторонник Тимошенко. )))
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Суть-есть то же самое.
Говно меняет только оттенки, но устойчивый пролетарско-популистский запах у вас одинаковый.
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Вот так вам не повезло жить в чужой стране с чужими людьми... (((
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Да нормально. На 5 лет слегка показалось, что вы людьми стали...

Но все к лучшему. Зато теперь реально все намного проще стало - как раньше.
Можно вас вобще не замечать больше. Хоть гори заживо, а помогать тебе и тратить на тебя свое время смысла больше нет.
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Да, тебе лучше никого не замечать. А лучше из дома не выходить. )))
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Но п...ть вас, порохоскот, будут все. )))
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боюсь спрасіть а кто ета будєт дєлать пракурори коториє учілєсь і устраєвалісь на работу за хабарі ілі судьі получавшіє мантіі па етай працєдурє Убивство журналіста Шеремета та злочини, скоєні "елітою", є пріоритетними, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8549 такоє впєчатлєніє што у нас дєбіли кто гаваріт ілі тє кто ета слушаєт
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Розправа над політичними опонентами (вибіркове слідство та правосуддя) набирає обертів. Так починав Овощ. Зефанатики, вам саме час верещати та скаженіти від радості - 'крєпкіє хазяйствєннікі' повертаються. Богатирьова вже приїхала, де там Кіля Бімбовіч, Арбуз, Єхануров, Захарченко?.. Вертайте всіх в зад!
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Так им же с этого нифига не обломится.
Ну будут платить не Ахметову, а Коломойскому.
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Так їм уже давно не треба, щоб щось 'обломілось'.
Одного сонцелікого хлєбала та дурнуватих кривлянь їх Божественного Зеленого Шмаркача достатньо, щоб мозок у їхніх черепушках переставав функціонувати повністю.
Я з нетерпінням чекаю, коли доберуться до їхніх гаманців й будуть через комуналку і податки тягти гроші у 'бюджет' це навісніше, ніж кривава хунта бариги-мародера. Ото буде прегарне видовисько...
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Шо да, то да.

С другой стороны, если ЗЕлюпа четко пойдет по сценарию *****, то наши 73% зебилов, так же, как 86% кацапов на Роисе, будут только тихо скулить на кухнях, заливая горе подешевевшей водярой.
Чудес от быдла ждать бесполезно.
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Продается элитный 8%-ый порохобот, дешево. )))
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Порохнявые ещё больше пердаки напрягли этим шнырям уже пол года не до шуток.... А порох сядет!...Бу...
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Ну што ти нє панімаєш, нада просто єщьо нємного патєрпєть падаждать...
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Радник Зеленського Руслан Рябошапка більше року працював в НАЗК, не пройшовши перевірку на люстрацію.
Крімі того, прокуратура міста Києва відкрила кримінальне провадження щодо Рябошапки з приводу незаконного збагачення.

СОГЛАСНО ДЕКЛАРАЦИИ РУСЛАНА ГЕОРГИЕВИЧА, поданной перед увольнением, 22 июня 2017 года, У ДЕКЛАРАНТА НЕТ НЕДВИЖИМОСТИ.

СУПРУГА ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛИЦЕЙ ЖИЛОГО ДОМА площадью 145 кв. м,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ

Дом был приобретен 8 декабря 2016 года.

(Французское законодательство допускает двойное гражданство, в отличие от некоторых стран Евросоюза)
Может его супруга является гражданкой Франции?

У пары трое детейи все они ИМЕЮТ ФРАНЦУЗКОЕ ГРАЖДАНСТВО.
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Прям как у кацапской элиты - у всех дети за границей пристроены.
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Зебыдло поверит и будет ждать. Они всему верят.
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Что-то я совсем запутался....
Генпрокуратура, ГБР, НАБУ, САП, кто из них чем занимается?
Друг у друга вырывают дела поскандальней?
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В данный момент все занимаются ублажением Зеленского и его богоданного друга.
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