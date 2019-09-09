EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2634  12
Все про:ГПУ (3204) Військова прокуратура (567) Рябошапка Руслан (94)

 Рябошапка про майбутнє військової прокуратури: Співробітники пройдуть переатестацію і займатимуться саме військовими злочинами

Існує необхідність у підрозділі прокуратури, який би займався злочинами проти порядку несення військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Закон, який передбачає ліквідацію військової прокуратури, розглядатиметься парламентом наступного тижня: "Буде визначено порядок передачі проваджень, хто що має робити, хто за що відповідає і в які терміни. Це не означає, що всі люди у військовій прокуратурі – негідники, це абсолютно не так, але частина з них муситиме залишити свої посади, це буде відбуватися через процедуру переатестації".

Рябошапка додав, що ті, хто відповідатиме критеріям професіоналізму і доброчесності, і на його думку, там більшість таких людей, "залишаться працювати в прокуратурі, якщо захочуть – саме за направленням військових злочинів".

"Ми бачимо необхідність у підрозділі, який би здійснював процесуальне керівництво у злочинах проти порядку несення військової служби", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи нинішня військова прокуратура ліквідується, щоб знову створити військову прокуратуру, Рябошапка сказав: "Ні. Це не означає, що ці люди будуть розслідувати військові злочини в Житомирі або Львові. Це має бути пов'язано із забезпеченням роботи в районі ООС".

"Є ще цікава ідея створити департамент, який би координував процесуальне керівництво з розслідування військових злочинів, злочинів проти людяності тощо, який би збирав, документував, фіксував усі матеріали, пов'язані з подіями на сході і з окупацією Криму, комунікував з міжнародними органами кримінальної юстиції", - додав Рябошапка.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147234
 
   
 Топ коментарі
 
Wings of Phoenix‏ @wings_phoenix 15 ч.15 часов назад

Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 9871

Охрана, отмена!
Укроборонпром оказалось вполне нормалт#ьный концерн, который не надо расформировывать! Даже больше - его нужно через МО подчинить напрямую президенту. А то понапридумывали Кабмины какие-то.Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 6343
 показати весь коментар
 
Будет прикольная поворка: На вору и рябошапка горит Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 7071
 показати весь коментар
 
Почніть з уклониста узеленського...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
То есть, военной прокуратуры не будет.
 показати весь коментар
 
 
Це вони хочуть "ранг" ВП, "понизить", щоб кожний "піджак", з Генеральної, мав право "носа впхнуть" у роботу ВП... (Коли керівник Управління військових прокуратур був у рангу Заступника Генерального прокурора, то ніхто не мав права "носа впхнуть" у військові справи...). Самий "пиз..ць" буде, якщо відділи ВП увійдуть у структури обласних прокуртур, і ці "піджаки" почнуть "давать вказівки", і "нарізать завдання"... (Вже пару разів, подібне, вже було - в 90-ті, в перші роки Незалежності, і пізніше, в першу декаду 21 століття... Так "піджаки" "таких дров наламали", і стільком людям життя скалічили!... Однокурсники колишні, що пішли працювать у транспортні прокуртури, "сьорбнули" цього доволі, коли їх підкорили "територіалам"... (Специфіки роботи не знають, однак "апломбу" - до неба, і все пнуться довести, що вони - "біленькі", а "залізничники" - "чорна кість"...).
 показати весь коментар
 
Будет прикольная поворка: На вору и рябошапка горит
 показати весь коментар
 
 
Это будет самая мощная позиция защиты Порошенко в суде.
 показати весь коментар
 
смотрите..что б у этих сотрудников тату совы не было)))
 показати весь коментар
 
"военные преступления" или "преступления, совершенные военными"?
 показати весь коментар
 
А ти думаєш, Рябошапка різницю розуміє? Якщо такі, як він, приїздили до КПП в/ч, і вимагали "викликать директора воїнської часті"... (Мені про це розповідав колись, начальник штабу полку, з Чернігова, коли разом лікувалися в шпиталі...).
 показати весь коментар
 
 
Wings of *******‏ @************* 15 ч.15 часов назад

Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 9871

Охрана, отмена!
Укроборонпром оказалось вполне нормалт#ьный концерн, который не надо расформировывать! Даже больше - его нужно через МО подчинить напрямую президенту. А то понапридумывали Кабмины какие-то.Рябошапка о будущем военной прокуратуры: Сотрудники пройдут переаттестацию и будут заниматься именно военными преступлениями - Цензор.НЕТ 6343
 показати весь коментар
 
 
То при "Пороху" "Укроборонпром" був "неправильним", "нерентабельним", і "корумпованим Свинарчуками"... Коли "позеленіє" - стане зразком для наслідування ВПК всього світу... І "Свинарчуки" теж стануть іншими... (за прізвищами...).
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору