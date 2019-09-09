 Підозрюваний у розповсюдженні дитячого порно повісився на простирадлі в СІЗО Вінниці, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.
Зазначається, що 7 вересня Вінницький міський суд взяв під варту 32-річного вінничанина, підозрюваного у розповсюдженні дитячої порнографії та катуванні своїх малолітніх дітей. Після повернення з суду в ізолятор тимчасового тримання в одиночній камері підозрюваний вчинив самогубство – повісився на простирадлі.
"Працівники ізолятора надали арештованому першу домедичну допомогу, викликали швидку допомогу, але врятувати його не вдалося. Поліцією ініційовано перевірку Державним бюро розслідувань законності дій працівників ізолятора тимчасового тримання", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 вересня у Вінниці працівники Управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області, затримали 32-річного вінничанина, який підозрюється в катуваннях своїх дітей і поширенні порнографічних матеріалів з неповнолітніми. Для затримання правопорушника залучалися бійці КОРДу.
Радует только одно: такая совесть - дело совсем не обычное, а то от нас из тридцати миллионов осталось бы тыщ триста.
Тебе, что платят за количество строк???
Ну удавился, ну на одного подонка меньше стало. Две строки по иные достаточно, но повесть писать, это уже слишком.
Приговор приведен в исполнение ...