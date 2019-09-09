EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  3219  41
Все про:Вінниця (178) Нацполіція (8162) самогубство (287)

 Підозрюваний у розповсюдженні дитячого порно повісився на простирадлі в СІЗО Вінниці, - Нацполіція

У Вінниці 32-річний підозрюваний у катуваннях дітей та розповсюдженні дитячої порнографії вчинив самогубство, повісившись на простирадлі в одиночній камері ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

Зазначається, що 7 вересня Вінницький міський суд взяв під варту 32-річного вінничанина, підозрюваного у розповсюдженні дитячої порнографії та катуванні своїх малолітніх дітей. Після повернення з суду в ізолятор тимчасового тримання в одиночній камері підозрюваний вчинив самогубство – повісився на простирадлі.

"Працівники ізолятора надали арештованому першу домедичну допомогу, викликали швидку допомогу, але врятувати його не вдалося. Поліцією ініційовано перевірку Державним бюро розслідувань законності дій працівників ізолятора тимчасового тримання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 вересня у Вінниці працівники Управління з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Вінницькій області, затримали 32-річного вінничанина, який підозрюється в катуваннях своїх дітей і поширенні порнографічних матеріалів з неповнолітніми. Для затримання правопорушника залучалися бійці КОРДу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столичні правоохоронці затримали водія, який намагався вирішити дорожній конфлікт стріляниною. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147231
 
   
 Топ коментарі
 
Возможно, это первый и последний правильный поступок в его жизни. Но лучше бы он сделал его раньше, до того, как занялся своим грязным делом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
повесили!!!!! так точнее..... такие на зоне и ШИЗО долго не живут....и всегда повесился, убился с высоты собственного роста, порезался бритвой через всю горлянку, удушился в перьевой подушке или котлетой по- Киевски...
 показати весь коментар
 
 
Мені подобаються автомобілі, дівки та смачне, холодне пиво. На відміну від найманого працівника - президента України. Він повинен відповідати моїм особистим критеріям. Останні роки мені імпонують націоналісти, але не влаштовують на 100%. Голос віддав за Кошулинського.
 показати весь коментар
 
Могучая у кренделя совесть оказалась. Как Илья Муровец: спала себе тридцать лет и два года, а тут проспалась, кренделю звездюлей вкачала и простыней удавила.
Радует только одно: такая совесть - дело совсем не обычное, а то от нас из тридцати миллионов осталось бы тыщ триста.
 показати весь коментар
 
плохо что накажут тех, кто недоглядел, выводных там или как они зовутся в этой структуре.
 показати весь коментар
 
За что "наказывать"? Для того, чтобы человек умер, после удушения, достаточно нескольких минут, даже если он повесился "коротким удушением". (В английской судебной терминологии 18 века, имеются понятия "короткое" повешение, и "длинное"... При "коротком" выбивается стул, и человек умирает от удушья, за длительный период времени, а при "длинном" он падает в люк эшафота, и от рывка у него разрывается позвоночник, в шейном отделе. Смерть необратима, и наступает быстро...). Но даже для "короткого" достаточно нескольких минут. А контролёр не обязан постоянно наблюдать за всеми - он это неспособен сделать физически, у него не одна камера, под контролем, а десяток, минимум... А если ещё добавить время на вызов помощи (одному, из петли, при её затягивании, вытащить, повешенного, практически, невозможно), на открывание камеры, то время оказания помощи катастрофически, уменьшается... (Да и сомневаюсь я, что контролёрам разрешается иметь при себе, на дежурстве, режущие предметы - имеется опасность завладения ими, заключёнными...). И, если "сложить всё вместе", то и вины никакой, не будет...
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаю курйозний випадок, коли черговий почав тягнути самогубцю за ноги в надії зірвати його з петлі. Зрозуміло що нічого в нього не вийшло, але язика мусив тримати за зубами аби зеки не звинуватили його в вбивстві сокамерника. Інакше йому світив вже їхній "приговор"
 показати весь коментар
 
 
да я ж только за, не надо экскурсов в историю и анатомию просто с армии остался рефлекс - если "чп", обязательно должен быть "виноватый". если его нет, назначают.
 показати весь коментар
 
 
Из мухи сделал слона и так всегда.
Тебе, что платят за количество строк???
Ну удавился, ну на одного подонка меньше стало. Две строки по иные достаточно, но повесть писать, это уже слишком.
 показати весь коментар
 
РАНЬШЕ НАДО ДУМАТЬ! КОГДА СНИМАЛ ПРОН С ДЕТЬМИ!
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего несчастный случай, хотя может и суицид.....
 показати весь коментар
 
Возможно, это первый и последний правильный поступок в его жизни. Но лучше бы он сделал его раньше, до того, как занялся своим грязным делом.
 показати весь коментар
 
 
та помогли ему. Для него смерть это осознание того, что он больше никогда не сможет заниматься любимым делом...
 показати весь коментар
 
Не думаю, що йому "допомогли". Але те, що "люди" йому пояснили, ЩО його чекає в загальній камері - це однозначно
 показати весь коментар
 
 
Все, как обычно. В общих камерах на простынях не вешаются, только в одиночках
Приговор приведен в исполнение ...
 показати весь коментар
 
 
Зе не захотел его кастрировать, вот он взял и повесился)) А Зе нам говорит о ценности жизни)) Підозрюваний у розповсюдженні дитячого порно повісився на простирадлі в СІЗО Вінниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3873
 показати весь коментар
 
Прекрасный почин. Если бы подобные персонажи почаще заканчивали так свою жизнь,поуменьшилось бы на свободе количество их мерзких деяний.
 показати весь коментар
 
походу тут в коментах смотрю одни "сидельцы" и "умные" люди, а ещё и ***** "правильные" интересно было бы посмотреть на вас в сизо, как бы вы там себя вели??? и не смотря на статью......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору