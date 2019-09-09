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 Політика України
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Все про:обмін (492) політв'язні (1025) Єрмак Андрій (9)

 "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими

Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський поставив чітке завдання щодо нового обміну полоненими.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Президент поставив чітке завдання всім, щоб усе це відбувалося дуже швидко. І може навіть зі ще швидшою динамікою", - відповів він на запитання, чи можна сподіватися на проведення ще одного обміну полоненими до кінця року.

За його словами, в полоні залишаються "кілька сотень людей". Зокрема, серед них кримські татари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним

"Ми щодня над цим (списком полонених. - Ред.) працюємо, безумовно. Це був перший крок. Ви знаєте, що після обміну була ще одна телефонна розмова між президентами, в якій було зафіксовано, що це перший крок, за яким відбуватимуться наступні звільнення. У нас немає багато часу. Ми кожного дня працюємо. Робота триває і в Мінську, і на рівні держав. Тому я сподіваюсь, що це тільки перший крок, і ми не будемо зупинятися навіть на день", - запевнив він.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147230
 
   
 Топ коментарі
 
Главное такими переговорами не стать потом одной страной с мышибратьями "У нас нет много времени", - помощник Зеленского Ермак о возможности еще одного обмена пленными - Цензор.НЕТ 6119
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А что не видно куда идет все? Где все эти зебобики кричавшие про торговлю на крови и визовый режим срашкой? Сейчас будут возобновлять торговлю с сепарами, потом прямой диалог и все как хочет хуйло.
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Нет, не видно. "Видно" только тем, у кого глаза залиты соевой подливой.
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Главное такими переговорами не стать потом одной страной с мышибратьями "У нас нет много времени", - помощник Зеленского Ермак о возможности еще одного обмена пленными - Цензор.НЕТ 6119
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А что не видно куда идет все? Где все эти зебобики кричавшие про торговлю на крови и визовый режим срашкой? Сейчас будут возобновлять торговлю с сепарами, потом прямой диалог и все как хочет *****.
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Нет, не видно. "Видно" только тем, у кого глаза залиты соевой подливой.
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Та с зебилами давно все понятно, вам хоть в глаза все божья роса.
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Или может клоун введет визовый режим срашкой о котором вы так вопили? И что ты загавкаешь зебобик когда возобновят торговлю на крови с ордило?
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Ага, глисты соевые отличились за последние три дня! Вскрылись, гниды, чётко!
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Сейчас у них новые методички: пора прекращать эту бесмысленеую бойню адиннарот парахаботы виноваты
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Та, це ще з 21 травня. Якась троль-дама, інтелігентно: " Мы же с вами умные люди, должны объединиться вокруг молодого презЕ, помочь остановить эту, никому не нужную братоубийственную вону. Надо беречь украинцев, нас так мало." Після питання про повернення Криму, та деокупацію Донбасу та репарації від рашки, зникла
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Моя знайома порохоботка також просила не зачіпати її кумира,але кумир її кинув-привітав полонених з поверненням.Що їй порадити-не знаю-десь щезла-боюся,аби хочь руки на себе не наклала,бо зрада-це щось страшне.От вона ще не знає,що порох на сходці у суркіса промову проголошував-це вже точно- інфаркт.
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Порадьте не спідкуватись з вами, хочаб, поки ви не пройдете обстеження у психіатра. "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими - Цензор.НЕТ 8446
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Сейчас уже и Аваков свой,и закрытия границ не надо
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А Украинец Николай Карпюк, освобожденный 7 сентября из заключения в РФ, рассказал журналистам по прилету в Киев о своем отношении к россиянам.

По его словам, "русские" - это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства. "Это (россияне, - ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный
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ясно, обработали его... про загадочную рускую душу заговорил
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Просто пора перестать стрелять Украине и России. Нужно договариваться. #мыжебратья "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими - Цензор.НЕТ 8559
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не факт, що він гадя№2, бо нема ще "неубієних" фактів. Але: будемпосмотрєть, будемо вираховувати... Ці гаді себе ще обовязково проявлять.
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Що віддасте на цей раз і як це буде виглядати в очах всього світу?
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ти хотів сказати: "В очах пару сотень порохоботів"?
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А що "віддав" в "той" раз?
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А ми не знаємо "що віддав" , бо вовік вважає, що він сцарь... І про що домовляються два куйла - це таємниця, але платити буде вся Україна...
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не знаємо, але звинувачуємо, це так по руські...
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та чо "не знаємо"???
Знаємо... Да, можливо, не віддав на цей раз - але втратив... Ні, точніше так: Україна втратила суб'єктність в міжнародній політиці. Он, уже ***** з макроном домовилися реалізовувати "план штанмайєра"... За спиною України...
І це тільки те, що ми нині знаємо. Бо, цілком вірогідно, - ще щось з елементів української державності зебіл віддав добровільно... Ну, наприклад, дав обіцянку не соватись в Керсєнікальський канал дло проходу суден в Азовське море...
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Це тільки твої хворі фобії. В світі з'являється впевненість, що клоун набагато сильніший політик, ніж клоун. Також пишуть про те, що своїми діями і заявами Зеленський переграє Путіна, як першокласника. Бо: Росія віддала полонених. І цим юридично визнала, що веде війну з Україною. Росія віддала заложників. І цим юридично визнала, що є терористом. Росія була змушена це зробити, бо "корисними" санкціями вже зупинено всі розробки ВПК Росії. Тобто, клоуном виявився Путін. І він іде на поступки. А Зеленський організував для нього западню, яка буде поглиблюватись, бо в Росії зомбовані громадяни переконаються, що а)не Росія, а Україна на вірному шляху б)саме Росія залила цей шлях кров'ю громадян України, і це тяжкий злочин в)Росією керує міжнародний терорист, злочинець г)за злочини платитиме вся Росія, і не одне покоління д) регіони Росії не захочуть платити за злочини Кремля е)настане час і регіони відмежовуватимуться від Кремля, а потім почнуть суверенізовуватись.
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за которым будут следовать следующие увольнения

"У нас нет много времени", - помощник Зеленского Ермак о возможности еще одного обмена пленными - Цензор.НЕТ 2022

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Цензор, Вы что вообще обнаглели. Если Вы берете статью из первоисточника, которая написана на украинском языке, так хоть переводите правильно!
В оригинале "звільнення" - это можно перевести и как увольнение (уволить с работы), так и как освобожнение!
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"У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими - Цензор.НЕТ 2981

Вы знаете, что после обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие увольнения
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Пыньке нужно снятие санкций как можно скорее, трудяца слуги ***** в поте лица.
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До речі. всім які верещать про зраду та про те. що відпустили вбивць, раджу заспокоїтись

Російські спецпризначенці ГРУ Євген Єрофеєв та Олександр Александров, яких у 2015 році затримали у зв'язку з війною на Донбасі, а у 2016-у обміняли на Надію Савченко, сьогодні вже мертві.
"У нас нет много времени", - помощник Зеленского Ермак о возможности еще одного обмена пленными - Цензор.НЕТ 1899
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А Цемах в Гаазі потрібен був живим... Втім, як і оці диверсанти.
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Что за фейк в отношении Ерофеева и Александрова? Ссылочку на надёжный источник можно? То что нигде не светятся не значит что мертвы. Кстати год назад россиянские журналюги таки нашли Александрова, он им ничего не сказал, матом покрыл и пообещал прибить
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Та не так вже і багато, як він собі думає...Час біжить швидко та і Новий рік цього разу буде раннім 😕
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Вой, мягко выражаясь,не очень умных людей! Надеюсь,что Зе с командой пошлют их далеко...
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Зовсім скоро-Я була у полоні в пітерських пластичних хірургів
"У нас нет много времени", - помощник Зеленского Ермак о возможности еще одного обмена пленными - Цензор.НЕТ 7435
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Про граматику російської мови … https://youtu.be/fJZpgaVy27A
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Зеленые дураки не решают проблему, а реагируют реактивно на трудности, вызванные проблемой. Проблема, - это оккупация россией Крыма и развязанная с целью запустить дымовую завесу войной на Донбассе. Освободив сотню крымских татар, но решив проблему (оккупация Крыма) команда зеленых дураков ничего не решит, - ничто не помешает путину захватить еще сотню, двести или триста татар.. Проблема, - целеполагание. Если у зеленского задача создать видимость процесса, он это сделает, но проблему не решит, а наплодит еще больше проблем..
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Путинскому куму Медведчуку закрыли бизнес импорта российских нефтепродуктов в Украине, убрали из Нормандского формата, теперь лишают лицензии его телеканал. Все эти бонусы открытый враг Украины получил при Порошенко.
Но шмаркля и путинский прихвостень, конечно, Зеленский
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Как закрыли? Петя открыл, а карлик закрыл, типа закрутил вентиль? 1. Если бы ты не был голожопый зкбожил, и ты мог бы заниматься импортом. Изменили законодательство еще весной. 2. Для ЗЕбилов-нормандский формат, это встреча 4х президентов (теперь 3х+**********), а Витя был в минском. 3. Про лицензии было очень смешно, когда Шуфрич на все экраны рассказал,"как вам не стыдно, год назад договорились все вместе валить Пороха, без нас не получилось бы, а теперь вы нас прокидываете!")))
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...так ...головне щоб КАЗЛИ не опамяталися ... і по бистрячку с3,14здити ЗЕМЛЮ ...шахраї
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Що ще здасте зелені? Крим? Визнаєте що це Україна "збила" Боїнг? Тільки коли військові будуть вас до стінки ставити - не галасуйте "за что?"
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Слово "здасте" в майбутньому роді. Це питання на які ще вони поступки згідні.
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Одних украинцев будут менять на других.
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А можэ хватит об этом? Надоело. Зеленскому добавили очков, в глазах его лохтората. Ничего более. Надоела лапша на ушах, надоели зрады и пэрэмоги, которые трактуются инетными ботами так, как это подходит с точки зрения настоящего момента. Меня интересует: когда можно будет ехать про дорогам спокойно, без риска влететь в яму, которую я вчера чудом миновал. Не поленился, остановился и убедился: при моей скорости в 120 км/ч это был бы первый и последний влёт. И всё остальное, для меня- просто перестало бы существовать, навсегда.
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Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
1782-07-09-2019

Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений.

Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично Президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.

Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».

Исходим из того, что человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр.

Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре ВНУТРИУКРАИНСКОГО конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит.

Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.

Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным шагам, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля.

Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.
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Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.

Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным шагам, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля.

Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.
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Да, времени нет ,очень скоро кацапы поймут ,что Зеленский ни пяди не уступит и заголосят про хунту и бендеровцев ... "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими - Цензор.НЕТ 4993
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"бендеровцев"(с). Какай-то бот пошел, тупее- не сыскать. Для твоего сведения: Бендеры- место Славы русского оружия, а потому- они о нем всегда голосили и будут голосить. Кстати, имеют Полное Право.
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Ну я не знаю куда ты там пошёл ,но понимать ,что это слово написано мной именно потому что вата кричит именно бЕндеровцы а не бАндеравцы оно мной так и было написано ,но видимо тупее тебя таки не сыскать ... "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими - Цензор.НЕТ 1517
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Дебіл козлорожий, Бендери це місто в Молдові. Відповідно його мешканці - бендерівці. Мля... які кацапи все ж такі тупі 😁😁😁😁😁
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Кацапы они конечно тупые, "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими - Цензор.НЕТ 5782но ты похоже их перещеголял в этом вопросе если твои ограниченные умственные возможности не позволили усмотреть элементарный стёб в написанном мной тексте "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими - Цензор.НЕТ 5782пословица .Если человек дурак то это надолго, как правила навсегда, похоже именно про тебя .. "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими - Цензор.НЕТ 9768
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А тем временем в гонки за Вовиным скальпом включились Нидерланды начавшие мониторинг банковских счетов Зеленского и К. Нас ждут интересные события....
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время ,отведенное для слива Украины и федерализации ее по сценарию рашиста ,совместно с гейропейскими, немецко -французско ,итальянскими подельниками у исполнителей в Украине, очень мало
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первый шаг, за которым будут следовать следующие УВОЛЬНЕНИЯ...
Источник: https://censor.net.ua/n3147230
😀 кто там Фрейда почитывает на работе?
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И ни одни из освобожденных заложников не сказал, что будет мстить россиянам, и Россия их захватила незаконно .
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Как НА САМОМ ДЕЛЕ звучит эта новость:

"Зеленский поблагодарил Владимира Владимировича Путина за его доброту и гуманность. В ответ В.В. Путипн рассказал про начало восстановления отношений между братскими народами."
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