 "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Президент поставив чітке завдання всім, щоб усе це відбувалося дуже швидко. І може навіть зі ще швидшою динамікою", - відповів він на запитання, чи можна сподіватися на проведення ще одного обміну полоненими до кінця року.

За його словами, в полоні залишаються "кілька сотень людей". Зокрема, серед них кримські татари.

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"Ми щодня над цим (списком полонених. - Ред.) працюємо, безумовно. Це був перший крок. Ви знаєте, що після обміну була ще одна телефонна розмова між президентами, в якій було зафіксовано, що це перший крок, за яким відбуватимуться наступні звільнення. У нас немає багато часу. Ми кожного дня працюємо. Робота триває і в Мінську, і на рівні держав. Тому я сподіваюсь, що це тільки перший крок, і ми не будемо зупинятися навіть на день", - запевнив він.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".