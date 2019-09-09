 "У нас немає багато часу", - помічник Зеленського Єрмак про можливість ще одного обміну полоненими

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Президент поставив чітке завдання всім, щоб усе це відбувалося дуже швидко. І може навіть зі ще швидшою динамікою", - відповів він на запитання, чи можна сподіватися на проведення ще одного обміну полоненими до кінця року.
За його словами, в полоні залишаються "кілька сотень людей". Зокрема, серед них кримські татари.
"Ми щодня над цим (списком полонених. - Ред.) працюємо, безумовно. Це був перший крок. Ви знаєте, що після обміну була ще одна телефонна розмова між президентами, в якій було зафіксовано, що це перший крок, за яким відбуватимуться наступні звільнення. У нас немає багато часу. Ми кожного дня працюємо. Робота триває і в Мінську, і на рівні держав. Тому я сподіваюсь, що це тільки перший крок, і ми не будемо зупинятися навіть на день", - запевнив він.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.
Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
По его словам, "русские" - это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства. "Это (россияне, - ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный
Знаємо... Да, можливо, не віддав на цей раз - але втратив... Ні, точніше так: Україна втратила суб'єктність в міжнародній політиці. Он, уже ***** з макроном домовилися реалізовувати "план штанмайєра"... За спиною України...
І це тільки те, що ми нині знаємо. Бо, цілком вірогідно, - ще щось з елементів української державності зебіл віддав добровільно... Ну, наприклад, дав обіцянку не соватись в Керсєнікальський канал дло проходу суден в Азовське море...
В оригинале "звільнення" - это можно перевести и как увольнение (уволить с работы), так и как освобожнение!
Вы знаете, что после обмена был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие увольнения
Кого обменяла Россия, чтобы замести следы ГРУ в трагедии 2 мая в Одессе: Казанский навал имена читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
Російські спецпризначенці ГРУ Євген Єрофеєв та Олександр Александров, яких у 2015 році затримали у зв'язку з війною на Донбасі, а у 2016-у обміняли на Надію Савченко, сьогодні вже мертві.
Но шмаркля и путинский прихвостень, конечно, Зеленский
1782-07-09-2019
Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений.
Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично Президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата».
Исходим из того, что человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр.
Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре ВНУТРИУКРАИНСКОГО конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит.
Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным шагам, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля.
Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным шагам, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля.
Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.
Источник: https://censor.net.ua/n3147230
😀 кто там Фрейда почитывает на работе?
"Зеленский поблагодарил Владимира Владимировича Путина за его доброту и гуманность. В ответ В.В. Путипн рассказал про начало восстановления отношений между братскими народами."