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 Політика України
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Все про:чиновник, урядовець (505) Рябошапка Руслан (94) Антикорупційний суд (437)

 Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка

Найближчим часом до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) буде передано низку корупційних матеріалів стосовно високопосадовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він повідомив, що зараз Генеральна прокуратура підготувала підозри деяким високим чиновникам.

"Кілька підозр високим чиновникам вже готові, незабаром низку цікавих матеріалів буде передано до Вищого антикорупційного суду", - заявив Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні почав роботу Антикорупційний суд

Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.

30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147226
 
   
 Топ коментарі
 
По классике жанра Свыню надо жопить последним, уже после всех подельников. Чувство неопределенности вызовет страх с поросячим визгом
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Портнов дал Рябойшапке указание кого посадить, а кого помиловать
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ТЫ ПРАВ ПОРОХОБОТ

ГПУ имени ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЛА ПОРТНОВА - НЕВИНОВНЫМ

генплокулол ЛУЦЕНКО - ПРИЗНАЛ НЕВИНОВНЫМ ПОРТНОВА

А ПОРОШЕНКО - ВПУСТИЛ ЕГО В УКРАИНУ

Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?

Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
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Садити всіх , хто був при владі з 1991 року і не помилитися.
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И кастрировать всех, кто ходил на выборы с 1991 года. Надо же как-то разрывать этот порочный круг.
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Портнов дал Рябойшапке указание кого посадить, а кого помиловать
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ГПУ сообщила Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова
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ТЫ ПРАВ ПОРОХОБОТ

ГПУ имени ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЛА ПОРТНОВА - НЕВИНОВНЫМ

генплокулол ЛУЦЕНКО - ПРИЗНАЛ НЕВИНОВНЫМ ПОРТНОВА

А ПОРОШЕНКО - ВПУСТИЛ ЕГО В УКРАИНУ

Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?

Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
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Зебил именно поэтому ваш портнов побежал катать заявы на Порошенко, как благодарность, да? Как тебе такие факты? Понятно что зебил есть зебил но чтобы настолько...
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порохосвин: Портнов не наш, а ваш!!!


ведь его в Украину впустили: Порошенко и Луценко


а впустил его в Украину Парашенко в надежде шо Портнов будет с ним сотрудничать


впрочем, в свое время Порошенко выпустил Тимошенко из тюрьмы, думал шо она будет в его каМАНДЕ


И ЭТО БЫЛИ ЕГО 2 БОООООЛЬШИЕ ОШИБКИ!!!




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Ты или трусы одень, или крестик сними! Какую Тимошенко какой Порошенко выпускал? Когда Тимошенко на 600-ой коляске, на каблуках приехала на Майдан, никому ещё и не снилось что Порошенко станет Президентом!

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По классике жанра Свыню надо жопить последним, уже после всех подельников. Чувство неопределенности вызовет страх с поросячим визгом
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Він може втекти за кордон якщо його не арештувати першим.
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Перебегать границу в женском платье и потом всю жизнь труситься от страха за свое сало под кудрявой щетиной - не худший вариант наказания для существа, возомнившего себя божеством и спасителем. А если еще и почитывать в это время про судьбу своего соплеменника Троцкого...
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Так он же уже убежал, ещё в апреле вроде.
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Та Порошенко вообще у ЗЕбуинов начиная с апреля каждый день арестовывают, каждый день он убегает, в глазах у них уже мелятишит , голова идёт кругом Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 645 а ЗЕлёная травка которую они пользуют исключительно в лечебных целях никак поправке здоровля не помогает!
Порошенко всё больше и больше начинает рябить у них в глазах в глазах... Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 645 Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 645 Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 645
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как вместо меня можно было назначить генплокулолом какую-то рябокепку?

Ряд "интересных материалов" будет передан в антикоррупционный суд, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3478
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а Луцик сейчас кто? никто. теперь уже можно, он не при делах, можно и шуткануть, ты главное предложение до конца читай
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судя по всему - они одинаковые, что Луценка, что Рябошапка.
Но посмотрим.
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Самый длинный сериал в мире - "Ну вот он-то точно всех посадит". А "Санта Барбара" рядом с ним фуфло.
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Судя по всему у чувака в рябой шапке.... Ряд "интересных материалов" будет передан в антикоррупционный суд, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2984 так хочется показать видимость работы...что аж вода в жопе не удерживается....
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у вас порохоботов Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8602 всегда строится на догадках которые никогда не сбываются


а нормальные люди дают оценку работы на основании фактов, через 5 лет


вот о власти Порошенко можно говорить: они не работали, а только создавали видимость работы


поскольку ни один высокий чиновник не был посажен за решетку, в течении 5 лет.








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Капсу добавь зебобик...а то одним жирным как то не убедительно у тебя получается....нет той остроты... Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5290
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а дело мертвечука,о котором распылялся зеленый гидрант,надеюсь, тоже будет в этом списке?
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Ты работай. Как Зеленский. Люди оценят. А нелюди взвоют. Вот это и будет результат. А заявления нах никому не нужны.
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просто-таки мастера юмора одной строкой, вишневский отдыхает. сегодняшний топ возглавляет "ты работай. как зеленский".
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да дєла щас нужни как нєкогда што би малий бізнєс нє замєтіл подарочкі под йолачку Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7871
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Урррррааааа!
Рябошавка передаст
дело о 41 млн. долларов Зебила,
переведенных в оффшор!!!!!!!!!!!!!!
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оу. то невже рябошапка зацікавився візитом баканова до дружані і поплічника медведчука Суркіса???
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Передайте судьям самокаты, чтоб от безделья не засиделись. Ваше вскоре на Новый год .
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в слове " передаст" лучше буквы " р" и " д" местами поменять
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Що це за генпрокурор? Корупцією категоріїА (вищих чиновників!) займалася не просто ГПУ, а окремий і абсолютно незалежний підрозділ - НАБУ Ситника! І контролювали законність розслідування не просто ГПУ, а окремий і абсолютно незалежний підрозділ ГПУ - САП Холодницького! Інша адміністрація ГПУ - навіть носа не має права туди совати! Хіба що - генпрокурор, і те - лише стосвно нардепів, на предмет надання згоди Верховною Радою про відкриття справи, розслідування, притягнення до відповідальності з можливим арештом!
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