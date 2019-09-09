 Низку "цікавих матеріалів" буде передано до антикорупційного суду, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "РБК-Україна".
Він повідомив, що зараз Генеральна прокуратура підготувала підозри деяким високим чиновникам.
"Кілька підозр високим чиновникам вже готові, незабаром низку цікавих матеріалів буде передано до Вищого антикорупційного суду", - заявив Рябошапка.
Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Також збори суддів ВАКС обрали його главою суддю першої інстанції Олену Танасевич.
30 серпня в парламентській газеті "Голос України" було опубліковано повідомлення, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), згідно з рішенням зборів його суддів, почне роботу 5 вересня.
ГПУ имени ПОРОШЕНКО ПРИЗНАЛА ПОРТНОВА - НЕВИНОВНЫМ
генплокулол ЛУЦЕНКО - ПРИЗНАЛ НЕВИНОВНЫМ ПОРТНОВА
А ПОРОШЕНКО - ВПУСТИЛ ЕГО В УКРАИНУ
Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/05/19/7215485/
ведь его в Украину впустили: Порошенко и Луценко
а впустил его в Украину Парашенко в надежде шо Портнов будет с ним сотрудничать
впрочем, в свое время Порошенко выпустил Тимошенко из тюрьмы, думал шо она будет в его каМАНДЕ
И ЭТО БЫЛИ ЕГО 2 БОООООЛЬШИЕ ОШИБКИ!!!
Порошенко всё больше и больше начинает рябить у них в глазах в глазах...
Но посмотрим.
а нормальные люди дают оценку работы на основании фактов, через 5 лет
вот о власти Порошенко можно говорить: они не работали, а только создавали видимость работы
поскольку ни один высокий чиновник не был посажен за решетку, в течении 5 лет.
Рябошавка передаст
дело о 41 млн. долларов Зебила,
переведенных в оффшор!!!!!!!!!!!!!!