 Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю УП.
"За той термін, який я бачу, а я буваю на багатьох перемовинах, позиція нашого президента, ставлення до нього, його вміння вести перемовини, не передбачає, щоб хтось з ним поводився неввічливо. Це була рівна розмова двох президентів", - заявив Єрмак.
Помічник президента зазначає, що голос під час цих розмов ніхто не підвищував.
"Я думаю, що, якби не було конструктивного діалогу між президентами, не відбулося би звільнення", - сказав Єрмак.
Також помічник президента зазначив, що змін у домовленостях жодних не було, все, про що домовився президент під час телефонної розмови, було реалізовано.
Він додав, деякі телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Зеленський проводить сам, а деякі за участю радників.
За словами Єрмака, під час переговорів Росія не намагалася змінювати тактику поведінки і не намагалася додавати в переговорний процес інших людей. Труднощі, що виникали в процесі звільнення людей, стосувалися "лише юридичних процедур". Зокрема, того, що українські політв'язні перебували в різних містах Росії.
Єрмак також додав, що кум президента Росії Володимира Путіна, Віктор Медведчук, жодним чином не був залучений до процесу обміну.
За його словами, звільнення Олега Сенцова "забезпечив особисто президент Зеленський", а Росія з першого дня називала прізвище Цемаха серед осіб на обмін.
Єрмак також запевняє, що Зеленський консультувався з деякими європейськими лідерами, і всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані.
Зєля с труби вже не злазить?
Зєля с труби вже не злазить?
Обмен(освобождение моряков и политзаключенных) - результат международного давления, санкций, титанической работе украинского МИД, спецслужб, АП Порошенко и офиса Зеленского.
Успех Зеленского и провал Порошенко в разности характеров и подходов к решению задач.
Зеленский говорил, что "корона не свалится" и если нужно "на колени станет" - вот результат. Любой настоящий военный эту истину знает - хоть обоссысь, но задачу выполни.
Петя же царя включил, взвешивал предвыборные риски, делал ставку на многоходовочки (военное положение, спецоперация Бабченко по нейтрализации и контролю перед выборами 47 видных журналистов). Свобода пленных украинцев отошла на второй план.
Или это выше оно и было?
Это был максимальный коэффициент вашего интеллекта?
.
ДВУХ . ?? Ну одного знаю , х.йло - президент ********* , а второй кто ?? Кто второй то ? .
Или х.йло - уже считается один за двух .? Не рановато ли .?
А «постачальник електронних комунікаційних послуг повинин призупиняти надання електронних комунікаційних послуг абонентам, які отримують послуги без укладання договору у письмовій формі та без реєстрації», - йдеться в цьому антиукрїнському законопроекті.
Цей законопроект повністью розробленний під норми тоталітарних російських законів,
А для чого, навіщо невже капітуляция Української держави і перехід її в законодавче поле кривавої фашистської паРаші?.
https://www.newsru.com/russia/09sep2019/obmen.html
Клоун отсасывал молча...
Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам
"Зеленский поблагодарил Владимира Владимировича Путина за его доброту и гуманность. В ответ В.В. Путипн рассказал про начало восстановления отношений между братскими народами."