EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  5396  127
Все про:Зеленський (2671) Путін (10641) Росія (19689) Єрмак Андрій (9)

 Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним

Помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полоненими і літав за звільненими українцями до Москви, заявляє, що президенти України та Росії говорять на рівних, а їхні розмови конструктивні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю УП.

"За той термін, який я бачу, а я буваю на багатьох перемовинах, позиція нашого президента, ставлення до нього, його вміння вести перемовини, не передбачає, щоб хтось з ним поводився неввічливо. Це була рівна розмова двох президентів", - заявив Єрмак.

Помічник президента зазначає, що голос під час цих розмов ніхто не підвищував.

"Я думаю, що, якби не було конструктивного діалогу між президентами, не відбулося би звільнення", - сказав Єрмак.

Також помічник президента зазначив, що змін у домовленостях жодних не було, все, про що домовився президент під час телефонної розмови, було реалізовано.

Він додав, деякі телефонні розмови з президентом Росії Володимиром Путіним Зеленський проводить сам, а деякі за участю радників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський знову говорив із Путіним по телефону

За словами Єрмака, під час переговорів Росія не намагалася змінювати тактику поведінки і не намагалася додавати в переговорний процес інших людей. Труднощі, що виникали в процесі звільнення людей, стосувалися "лише юридичних процедур". Зокрема, того, що українські політв'язні перебували в різних містах Росії.

Єрмак також додав, що кум президента Росії Володимира Путіна, Віктор Медведчук, жодним чином не був залучений до процесу обміну.

За його словами, звільнення Олега Сенцова "забезпечив особисто президент Зеленський", а Росія з першого дня називала прізвище Цемаха серед осіб на обмін.

Єрмак також запевняє, що Зеленський консультувався з деякими європейськими лідерами, і всі необхідні процедури, на яких наполягала нідерландська сторона щодо Цемаха, були реалізовані.

Також читайте: Звільнення Цемаха не має вплинути на відносини з ЄС, - помічник Зеленського Єрмак

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147224
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас сепары наверное ох#евают. Ведь как оказалось, для того чтобы сбылась их мечта - «лднр до границ областей» совсем не обязательно идти эти границы отвоевывать. Оказалось что достаточно всего лишь дождаться смены власти в Киеве на сторонников «мира любой ценой». И всё. Бинго!
 показати весь коментар
 
А где привычные возгласы "Порох постоянно звонит Пукину и надо обнародовать переговоры, чтобы знать о чем они договорились"?... Голос никто не повышал, это был равный разговор двух президентов, - Ермак о телефонных разговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 5779 Ольгинцы-зепукинцы совсем не задают подобные вопросы преЗЕденту, который спас жопу Пукину... Голос никто не повышал, это был равный разговор двух президентов, - Ермак о телефонных разговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 8726
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
думаю контракт на новогоднєє виступлєніє 95 квартала на крємльовскай йолкі в карманє
 показати весь коментар
 
 
Знаходження в різних містах московії це не юридична процедура.
 показати весь коментар
 
Равный разговор ? У одного 10 тысяч единиц ЯО, а у другого - даже международной поддержки нет ?
 показати весь коментар
 
 
зато он умеет хером на пианино играть и с хот догами по дороги на место трагедии фотографироваться вот статусы и сравнялись.
 показати весь коментар
 
 
Помощник президента отмечает, что голос во время этих разговоров никто не повышал. Источник: https://censor.net.ua/n3147224 І що,Вовік навіть не заспівав " Путін-*****"? Слабак!)
 показати весь коментар
 
 
Он добавил, некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые при участии советников. Источник: https://censor.net.ua/n3147224
Зєля с труби вже не злазить?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский молодец,освободил украинских пленных.А Свинарчуки всё говорили что надо торговать
 показати весь коментар
 
 
а как-же? 73% свидетелей покращення от зебуина. Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 7478
 показати весь коментар
 
 
Он добавил, некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые при участии советников. Источник: https://censor.net.ua/n3147224
Зєля с труби вже не злазить?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Соя - вы деграданты.
Обмен(освобождение моряков и политзаключенных) - результат международного давления, санкций, титанической работе украинского МИД, спецслужб, АП Порошенко и офиса Зеленского.
Успех Зеленского и провал Порошенко в разности характеров и подходов к решению задач.
Зеленский говорил, что "корона не свалится" и если нужно "на колени станет" - вот результат. Любой настоящий военный эту истину знает - хоть обоссысь, но задачу выполни.
Петя же царя включил, взвешивал предвыборные риски, делал ставку на многоходовочки (военное положение, спецоперация Бабченко по нейтрализации и контролю перед выборами 47 видных журналистов). Свобода пленных украинцев отошла на второй план.
 показати весь коментар
 
 
С удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу обмена.
Или это выше оно и было?
Это был максимальный коэффициент вашего интеллекта?
 показати весь коментар
 
 
прасвіщяйся - https://www.youtube.com/watch?v=ZpUMKar1M9U&t=214s 09.07.19 КАД: УМОВИ ОБМІНУ (закреслено) КАПІТУЛЯЦІЇ УКРАЇНИ
 показати весь коментар
 
 
-это был равный разговор двух президентов, - Ермак Источник: https://censor.net.ua/n3147224
.
ДВУХ . ?? Ну одного знаю , х.йло - президент ********* , а второй кто ?? Кто второй то ? Голос ніхто не підвищував, це була рівна розмова двох президентів, - Єрмак про телефонні розмови Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 4730 .
Или х.йло - уже считается один за двух .? Не рановато ли .?
 показати весь коментар
 
 
Депутати від антиукраїнської фракції «Слуга народу» подали у ЗРаді, але потім відкликали на доопрацювання драконівський законопроект (проект закону 1083 "Про електронні комунікації"), який передбачає нововведення - щоб раби -українці при купівлі SIM-карти обов'язково укладали договір з оператором і реєстрували телефон. Подібна норма вже давно діє в профашистскій тоталітарній Росії.
А «постачальник електронних комунікаційних послуг повинин призупиняти надання електронних комунікаційних послуг абонентам, які отримують послуги без укладання договору у письмовій формі та без реєстрації», - йдеться в цьому антиукрїнському законопроекті.
Цей законопроект повністью розробленний під норми тоталітарних російських законів,
А для чого, навіщо невже капітуляция Української держави і перехід її в законодавче поле кривавої фашистської паРаші?.
 показати весь коментар
 
 
это понятно. судьба ***** по сути решена. молодая украинская президентская команда, действия которой он впервые не может прогнозировать, своими ходами загонит таки этого недофюрера в один из кабинетов его кремлёвской канцелярии, где он отравит "новичком" сначала своего лабрадора, потом своих с олиной детей, традиционно носящих имена по первой букве оцца нации, - харальд, хильда, хельга,...., потом обвенчаются под неусыпным кгбистским оком гундяя и обмажутся новичком сами. а их трупы - личные адьютанты ***** письков и навка, ночью, одев озк, завернут их трупы в клетчатые одеяла, вытащать в александровский парк и сожгут на вечном огне. а сами тихарём слиняют на загнивающий запад и будут догнивать вместе с ним, долго и счастливо. ну или где то так ))
 показати весь коментар
 
 
"Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает" (Порошенко).
 показати весь коментар
 
Почитав і закралась думка що ще один зєлєбєня "масгамі" трахнувся , але прикинув і зрозумів помилку . Трахнутись "масгамі" він не міг , остільки їх там не було від народження як і у всіх зєбілів .
 показати весь коментар
 
 
Порошенко доводив пуйла до сказу , заганяв його в глухий кут , змушував його робити пмилку за помилкою . А у зелі мир та благодать , скоро зільйються з пуйлом в екстазі .
 показати весь коментар
 
 
"Обмен пленными дорого обошелся Украине, т.к. Зеленскому нужен был успех. Информационно Москва проиграла, но выиграла политически"

https://www.newsru.com/russia/09sep2019/obmen.html
 показати весь коментар
 
 
Голос никто не повышал...

Клоун отсасывал молча...
 показати весь коментар
 
 
ibo писал(а):
Ребята, докладываю про трагизм ситуации, который вы в силу своей неосведомленности не осознаете ...
Всё плохо. Очень плохо. Зеленый клоун вас сильно подставил. Так сильно, что аукнется вашим детям и внукам.
Итак, по порядку.
Я уже писал, что за год до выборов у Трампа ситуация аховая. У него остается только один шанс - встряхнуть мир и переформатировать его так, чтоб у всех отвисла челюсть. Для этого, как говорил Ульянов, надо найти слабое звено и вытянуть за него всю цепочку.
Слабое звено сейчас для него во всем миропорядке это Путин, который ради своего сохранения готов пойти на все. И вот Трамп пытается пригласить его к диалогу на G7. Европа его бурно поддерживает в силу своих собственных шкурных интересов.
Но!
Вышла неувязочка в силу собственной красной линии - наши моряки.
Тут же госдеп начинает неимоверное давление на Зеленого договориться и лечь под Путина. Макрон встречается с Путиным и обещает ему простить всё, но только после освобождения наших моряков. Типа, отдаем тебе Зеленого, выкручивай его и делай с ним, что хочешь, но отпусти моряков.
И в течение нескольких дней случилось невероятное - удалось положить под Путина Зеленого и изнасиловать всю Украину!
Всё. Теперь вашу судьбу и судьбу ваших детей будут решать Трамп, Путин, Меркель и Макрон.
Почитайте новости, сегодня, услышав об обмене, фрау от радости обосцала кипятком все кусты в резиденции канцлера.
Мир рукоплещет предательству собственной страны и народа вашим президентом Зеленским.
Потрясающе. Невообразимо. Такого давно уже не было.
Смею предположить, что сегодня в Кремле сильно бухают шампанское.
Очень просто и легко вошли между булок вашему зеленому шибздику. А вместе с ним и всем вам
 показати весь коментар
 
 
Как НА САМОМ ДЕЛЕ звучит эта новость:

"Зеленский поблагодарил Владимира Владимировича Путина за его доброту и гуманность. В ответ В.В. Путипн рассказал про начало восстановления отношений между братскими народами."
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору