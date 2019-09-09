 Дводенний страйк пілотів авіакомпанії British Airways: МЗС дало рекомендації громадянам України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

"Профспілкою пілотів авіакомпанії British Airways оголошено проведення дводенного страйку 9 та 10 вересня 2019 року, що вже призвело до скасування понад 100 авіарейсів.

У цьому зв’язку рекомендуємо громадянам України, які мають заплановані вильоти 9 та 10 вересня 2019р., звернутися до компанії British Airways https://www.britishairways.com, а також відстежувати інформацію та поради авіакомпанії https://www.britishairways.com/…/…/strike/latest-information", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України висловило протест у зв'язку з проведенням окупантами "місцевих виборів" у Криму

У разі необхідності можна зателефонувати за телефоном "гарячої лінії" Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії +44 75 5348 3628, адреса електронної пошти: emb_gb@mfa.gov.ua, цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.