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 Політика України, Суспільство
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Все про:авіація (446) страйк (41) МЗС (1877)

 Дводенний страйк пілотів авіакомпанії British Airways: МЗС дало рекомендації громадянам України

МЗС України дало рекомендації громадянам України у зв'язку із запланованим 09-10 вересня 2019 р. страйком профспілки пілотів авіакомпанії British Airways (BALPA).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook.

"Профспілкою пілотів авіакомпанії British Airways оголошено проведення дводенного страйку 9 та 10 вересня 2019 року, що вже призвело до скасування понад 100 авіарейсів.

У цьому зв’язку рекомендуємо громадянам України, які мають заплановані вильоти 9 та 10 вересня 2019р., звернутися до компанії British Airways https://www.britishairways.com, а також відстежувати інформацію та поради авіакомпанії https://www.britishairways.com/…/…/strike/latest-information", - сказано в повідомленні.

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У разі необхідності можна зателефонувати за телефоном "гарячої лінії" Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії +44 75 5348 3628, адреса електронної пошти: emb_gb@mfa.gov.ua, цілодобова "гаряча лінія" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147221
 
 
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У многих граждан есть билеты на туманный альбион?
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Если у украинских пилотов будут зарплаты как у английских, они тоже будут бастовать.
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Известно, что между руководством авиакомпании и профсоюзом шли переговоры. Профсоюз пилотов не принял предложение работодателя о повышении зарплат на 11,5 процентов в течение трех лет. Летчики считают, что у компании хорошо идут дела и зарплату можно поднять выше. В качестве аргумента пилоты указывают, что в трудные для компании времена их зарплаты были понижены. Сейчас командиры воздушных судов British Airways в среднем получают £167 тыс. ($205 тыс.) в год. Средняя зарплата вторых пилотов - £70 тыс. ($86 тыс.).
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Видите рабы как надо бастовать. У нас только друг друга жрут и сидят на нищенской зарплате держась за работу как блоха за собаку.
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