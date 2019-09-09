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 Політика України, За кордоном
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 Австралія розчарована видачею Росії Цемаха, - МЗС

Австралія розчарована фактом, що в обміні утримуваними особами між Україною та РФ брав участь колишній начальник "бригади протиповітряної оборони ДНР" Володимир Цемах, якого вважають свідком катастрофи MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У МЗС заявили, що Австралія визнає важливість для України обміну утримуваними особами і вітає звільнення 35 українських громадян, включно із 24 моряками, захопленими в Чорному морі в листопаді 2018 року.

"Ми визнаємо страждання, які вони та їхні родини перенесли, і розуміємо їхнє щастя у зв'язку з повернення додому. Проте Австралія розчарована тим, що в обмін було включено Володимира Цемаха - людину, що становить інтерес через катастрофу MH17", - ідеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Цемаха не має вплинути на відносини з ЄС, - помічник Зеленського Єрмак

У відомстві заявили, що уряд Австралії попросив уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими міжнародної слідчої групи, і висловлював занепокоєність планами включити його до списків з обміну.

"Ми визнаємо, що Україна стикнулася з величезним тиском із боку РФ, щоб вона включила Цемаха в процес обміну. Однак забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії. Це стане особливим розчаруванням для родин жертв. Уряд Австралії вітає підтвердження від прокурора Нідерландів, що звільнення Цемаха не вплине на початок судового переслідування чотирьох окремих підозрюваних у голландському суді в березні 2020 року", - зазначили у відомстві.

У МЗС закликали всі країни, зокрема РФ, забезпечити, щоб підозрювані в причетності до катастрофи постали перед судом.

Читайте: Звернень від Нідерландів щодо екстрадиції Цемаха не було, - посольство РФ

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147219
 
 
 Топ коментарі
 
Все уже поняли, что през Украины - чмо, и отношение к стране будет соответсвующее
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Так Украину, как в последние три месяца, на дипломатическом фронте уже давно не "опускали". Под монотонной гомон "Сватов" , улюлюканье "95 квартала" и рэгот зебилов.. Кто только уже ноги о Зелю не вытирал с усмешкой и дружеским прихлопыванием по плечу "Зэр гуд, малчик. Зэр гуд!
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а твой хозяин пе ворюжный как там ему воруется? Австралія розчарована видачею Росії Цемаха, - МЗС - Цензор.НЕТ 793 Австралія розчарована видачею Росії Цемаха, - МЗС - Цензор.НЕТ 793
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колко времени он был в плену? месяц ,два ,не нашли часок ,что бы его допросить ,а теперь ахтунг фсё просрали.
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От цікаво, а чому 99% прихильників Зе тут в коментах кацапоязичні???
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Та ні , нажаль серед прихильників зе , ДУЖЕ багато українських ХОХЛІВ !!
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Серед примхильників - так, я тут про коменти Цензора пишу. І у мене чуйка, що значна частина нібито зе-фанатів тут - кацапські тролі...
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а на геморой у тебе чуйки нема? чуйка у нього... писець...
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Свідомий щирий українець НІКОЛИ не підтримає неукраїнську російськомовну владу безродних космополітів...
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правильно, от я ніколи не підтримував медведчука-порошенко
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Ну і правильно, я також... В 2014 і 2019 голосував за Гриценка... Але для мене що медведчук-порошенко, що бєня-зеленський - один фіг! До того ж, Зе ще й українську культуру зневажає...
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Дякуючи клоуну в нас є ЩЕ один мінус - голос в ООН по всім голосуванням за Україну !
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В ближньому майбутньому не буде ні одного голосу. З політикой входження в ********* від нас відвернуться даже Прибалти
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Там что-то мутно.
реальная операция по захвату на оккупированной территории особо ценного "языка" не могла стать общеизвестной на весь мир.
за три месяца его допрашивали и не раз
походу Цемах пустышка
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Не, ну если это так, то остается предположить, что правительства Нидерландов и Австралии сговорились, чтоб дискредитировать Зе. Наверное, они - агенты *****?
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Хорошо, что ты,портянка не пустышка - дерьма в тебе по макушку
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Или козел отпущения.
Не зря соя=ольгино надувают Цемаха до межгалактического уровня, придают политический вес - оперируют слоганами "начальник ПВО ДНР".
Похоже путинская линия защиты - вина лугандонских террористов и затирание участия российского расчета БУКа, не говоря уже о политическом руководстве РФ.
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кстати, а есть ваще какие-то потдверждения, что путинг требовал однозначно именно Цемаха?
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Лапоть, прекращай копирастишь методички, сам Баканов сказал, что это было категоричное требование вашего *****
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І правильно зробили ,
українська влада вже 27 років і по цей день працює на благо українців !
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Да как они посмели? Ведь сам помощник президента и глава переговорной группы по обмену пленными между Украиной и РФ Андрей Ермак считает, что выдача агрессорам Владимира Цемаха не должна повлиять на политические отношения Киева с западными партнерами. Об этом он рассказал в интервью УП, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3147207
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придурки ...ПРЕЗИДЕНТ согласовал с европой и данией про обмен. с СЕМАХА выжали всю инфу,хотя и до него всем и всё ясно кто сбил и кто виновен.ПРЕЗИДЕНТ сказал же что путин поставил условие только с ним он пойдёт на обмен! или вам и австрийцам тварям ***** что 35 человек уже кое кого до вели до психушки и до инвалидности из военнопленных. вам нравится видать садистам что они уже кое кто по 5 лет в одиночных камерах сидел?! нужен им был стемах этот долбанный так забрали бы себе его в тихаря в заложники. и пусть путин его у них требовал бы и шантажировал. а не УКРАИНА отдувайся за него. он сбил их боинг. и их люди погибли вообще то. умные такие все ***....они всем миром не могли освободить этих всех пленных. так что за одну мразь продолжать 35 судеб дальше пытать и измываться а их семьям страдать? умники блин...(( так ещё наши подгавкивают....будете вы презеденты. вы будете решать судьбы .политику и принимать решения...всем не угодишь..
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С кем конкретно согласовал, и где об этом можно прочитать, слова шавок ********** и его самого не предлагать, бо я дюже брезгливый))
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читай побольше новости на разных укр.сайтах и тоже будешь больше что знать. а не сидеть тут и срать на того ЗЕ. сутками что бы он не сделал для страны уже хорошего. вам *****. потому что вы троли. обычные ТРОЛИ...(( это заявления от офиса президента. да и к стати...а может тебя поменять было на одного из политзаключённых в одиночную камеру на 20 лет как сенцова? хватит умничать...успокойтесь вы идиоты уже...
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"Следственные действия" о которых говорит Зеленский - это две странички текста со словами "не помню", "не видел" , "не знаю", "этого не было". с подписью неизвестно кого и без подписи Цемаха.

Хроника одного Президента

Я им больше верю, чем офису преЗедента
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"С Данией", "Семаха"...
Других зебобиков у меня для вас сегодня нет.
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Цікаво про домовленність з Данією, а Ісландія де?
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ЗЕбилы проклятые капитулянты, теперь уже ясно что они Слуги не украинского народа а кремлёвских фашистов )(уйла . И что те потребуют и строго накажут этим своим верным холуям .ЗЕбилам те продажные твари точь в точь и выполнят коварно прикрываясь обменом украинских пленных.
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Ех! Пізно схопились! Треба було віддати рашкам не на Цемаха, а "святополка сагайдачного". Він все одно тільки фігню різну публікує, ще й цапською. Як ми так лоханулись...
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Обалдеть какой алкашу Цемаху присвоили ранг:
целый начальник "бригады противовоздушной обороны ДНР"...
...а он был всего лишь командиром расчета старенькой
23-миллиметровой зенитной установки...
То есть российской армии там близко не было а были
бригады ПВО, которые перешли в Л/ДНР - из ВСУ естественно...
Ндяяя... и ВАЗелин с Бакановым легализировали этого основного свидетеля...
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Ну хорошо, в следующий раз Украина обязательно пожертвует пол сотней своих людей, только чтобы Австралия с Голландией остались довольны и не расстраивались.
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Австралийские кенгуру уныло бредут, утратив аппетит.
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В трощі загинуло 27 австралійців, це третя країна за кількістю загиблих після Голандії(192) і Малазії(44). Тому австралійцям це болить. Якщо голандці якось примирились з втратою своїх громадян(збудували Керченський міст росіянам), малазійці теж знайшли з росіянами спільну мову(їм не вистачає доказів вини Раші), то австралійці на компроміси не йдуть. І це викликає повагу. Але і українців теж треба зрозуміти. Російські терористи поназахоплювали українців в заручники і знущаються з них вже по декілька років. Це вже було нестерпним болем. Тому зробили все, що змогли.
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Також в катастрофі загинули індонезійці, британці, німці, бельгійці, філіпінці, канадієць і новозеландець.
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