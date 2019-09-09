 Австралія розчарована видачею Росії Цемаха, - МЗС

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

У МЗС заявили, що Австралія визнає важливість для України обміну утримуваними особами і вітає звільнення 35 українських громадян, включно із 24 моряками, захопленими в Чорному морі в листопаді 2018 року.



"Ми визнаємо страждання, які вони та їхні родини перенесли, і розуміємо їхнє щастя у зв'язку з повернення додому. Проте Австралія розчарована тим, що в обмін було включено Володимира Цемаха - людину, що становить інтерес через катастрофу MH17", - ідеться в заяві.

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У відомстві заявили, що уряд Австралії попросив уряд України забезпечити, щоб Цемах залишався доступним для допиту слідчими міжнародної слідчої групи, і висловлював занепокоєність планами включити його до списків з обміну.



"Ми визнаємо, що Україна стикнулася з величезним тиском із боку РФ, щоб вона включила Цемаха в процес обміну. Однак забезпечити правосуддя над Цемахом буде складніше, якщо він перебуватиме в Росії. Це стане особливим розчаруванням для родин жертв. Уряд Австралії вітає підтвердження від прокурора Нідерландів, що звільнення Цемаха не вплине на початок судового переслідування чотирьох окремих підозрюваних у голландському суді в березні 2020 року", - зазначили у відомстві.



У МЗС закликали всі країни, зокрема РФ, забезпечити, щоб підозрювані в причетності до катастрофи постали перед судом.

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Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.