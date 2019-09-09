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 Політика України
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Все про:Київ (6459) Кличко (698) Прага (27) Богдан Андрій (157)

 Кличко - Богдану: "Де наша Чехія?"

Глава Офісу Президента Андрій Богдан маніпулював цифрами, порівнюючи бюджети Києва та Праги.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

У ток-шоу "Свобода слова із Савіком Шустером" Андрій Богдан навів кілька цифр про бюджети двох міст - без порівняння інших показників і запитав: "Де наша Прага?".

"По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали. Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів. По-друге, змовчали про те, що населення Праги понад удвічі менше за населення Києва! І Прага майже вдвічі менша за площею, ніж Київ. І по-третє, Прага має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає окрім запланованого бюджету. А Київ - єдине місто в Україні, в якого в Держбюджет забирають 60 відсотків ПДФО!" - пояснює Кличко.

Мер Києва також нагадав, що ще 5 років тому Київ був банкрутом - маючи бюджет 18 млрд гривень, а борги 25 млрд.

"За ці роки ми збільшили бюджет міста більш ніж втричі, а борг вже - менше 4 мільярдів гривень", - зазначив Кличко.

Кличко наголосив, що Прага - столиця країни, яка є членом Євросоюзу. Прага - місто з доходом на душу населення майже $3 тис., у Києві ж цей показник у чотири рази нижчий.

"Знаєте, скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян неправдою і порушуючи закони та Конституцію, невдовзі доведеться відповідати на питання "Де наша Чехія?" (якщо ви вибрали такий приклад для порівняння)", - підсумував мер Києва.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Ви залишаєтеся на своїй посаді, просто з'явиться людина, яка вас контролює" - Богдан озвучив претензії Кличкові. ВIДЕО

Кличко - Богдану: Де наша Чехія? 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147214
 
   
 Топ коментарі
 
Даже такой интелектуал как клично на фоне с богданом выглядит как доктор экономических наук!!!
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Та врет бенькин рейдер это понятно. Что с тупыми зебобиками делать которые ведутся на зеленую пропаганду, вот в чем вопрос.
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А лучше бы дал в торец джебом. Интересно, бурята бы откачали ?
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неправда , мост отличный , плюс километры дорожек от арки недружбы народов к Владимирской горке и далее до Андреевского спуска , сделали фонтан , альтанки красивейшие , аллею художников , а какие мощные подпорные стены и водоотводы на склонах . Всё отлично , там полно иностранцев гуляет, а они знают куда ходить.
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порохняві-ваш клічко мовча смоктав на єтері-так що ваші вологц мечти про -поімел-це ваші вологі мечти
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Пришлось побывать в квартире, тогда ещё действующей старостки Праги Крначовой. Так у нее скромная квартира в обычном доме, без охраны. Притом распоряжается миллиардными инвестициями и бюджетом. В Украине мер какой нибудь засраной Константиновки или Бахмута, живут в шикарных особняках, притом что бюджеты тощие.
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зелебобики всегда брешут ,на том и к власти пришли .взять хотя бы бизнес зЕ в кацапстане или виллу в Крыму .с самого ш начало отпиралось падало на сраку кричало -вы шо ! та шоб я ! зуб даю !
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Долго Виталя думал, что ответить. Кличко - Богдану: "Де наша Чехія?" - Цензор.НЕТ 4099 Наверное два дня узнавал, что такое "прага"... Кличко - Богдану: "Де наша Чехія?" - Цензор.НЕТ 4099
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Шкода, що Віталік не може застосовувати свою силу проти таких шмакодявок, як богдан. Я трошки подивилась той ефір, та вимкунула. Знудило від почутого та поведінки бурята, він принижував та посміхався над мером, зебидляча студія його підтримувала. Та здавалось, що цей бурят відчуває себе наче той Давід з Голіафом. Шавік Сустер все це цілком підтримував, він добре підлаштувалася під нові тренди: зробив собі зачіску як у павіана, пофарбував брови, вперше був не в костюмі. У нього зараз буде багато роботи, утримувати зебіляче стадо в хліву, щоб не тікали.
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Повертаємось і стаємо на ці самі граблі.Обливають один одного брудом,але людям це не потрібно.Їм потрібний результат і відчуття,що в країні дбають за людей.
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Зеленскому нужен Киев как источник доходов , цель - продавать дорогущую киескую недвижимость ,землю , наживаться на левой аренде , всё делается топорно и нагло. Рыгам уже обломали рога в Киеве , это же ждёт и зеко - манду , не по Сеньке шапка , зебилы.
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Зеленські маніпулятори... А лохторат ковтає це лайно та просить ще...
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Кличко - Богдану: "Где наша Чехия?"

Или о чести и достоинстве и объективной реальности.
Сергей соболев расставил все точки над і, сделав ситуацию предельно ясной.
Рассказав про генплан, застройка по которому шла даже при при космосе, и педалик поддержал его слова.
Генплан это не что то мифическое а постоянно действующий документ доступный каждому для обозрения. По идее это план развития города в интересах и на благо его жителей где предусмотрено все необходимое и жилье и инфраструктура, школы, садики, зеленые зоны, прочее. Все на благо и удобство жителей.

Когда идет застройка не по генплану или генплан оперативно корректируется под чьи то нужды это уже признак криминала, коррупции.

Объективная реальность.
Великое множество случаев дикой застройки, сноса зеленых зон и ликвидации водоемов.
Массовые избиения жителей протестующих против подобных застроек, с участием ментов и титушек. Добрые застройщики вместе с доброй администрацией, заботясь и нуждах и интересах жителей, с помощью титушек, стремятся сделать им благо, а они, неблагодарные, протестуют, блокируя строительства и снося заборы. Кличко - Богдану: "Де наша Чехія?" - Цензор.НЕТ 3711

Ну и получив побои и поламанные кости конечно же будут желать подобного и далее, снова выбрав своих благодетелей.

Так что соболев просто пальцем тыкнул в тот документ на основании которого можно и нужно выловить всю эту застроечную коррупцию.

И тут уже ни честь ни достоинство не помогут, особенно если их вообще нет, или есть но воровские.

Так что чехией у нас и не пахнет.
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Хто дійсно живе в Києві, той знає, що безконтрольна забудова міста почалася саме при Космосі!

До Космоса просто не існувало мутних компаній забудовників. При Омелі будували в місті всього кілька компаній - Київміськбуд, Укрбуд (ще без Микитася тоді), Фундамент, ну може ще Кан девелопмент. Ніяких Войцеховських, ніяких Вавришів і тд!

А всі скандали почалися після того, як на першій ж сесій Космос почав дерибанити київську землю ГЕКТАРАМИ. І Еліта-центр сталася при Космосі, і Три Богатиря! А потім появилися числені мутні компанії-забудовники, яких до льоні в Києві НЕ БУЛО!
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Какой неузнаваемо каротенький копипаст!
Что случилось с неутомимым жрецом Гугля?
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ваш кумир мародеры-молчал.или мычал так ,что сам забывал,что в начале говорил
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Справедливості ради треба зазначити, що:
- Шулявський міст мали здати ще Космос і Жопов до Євро-2012, але навіть і не починали, хоча міст уже був аварійний, бо горів пару раз. Коли його почали будувати? Рік тому!

- міст на Троєщину мали відкрити ще Космос і Жопов до Євро-2012, але після уходу Омелі будівництво припинилося. Зараз от відновили роботи.

- Проспект Перемоги мали реконструювати ще Космос і Жопов до Євро-2012, реконструювали оце недавно тільки

- Міст на Борщагівці мали відремонтувати при Космосі, коли швидкісний трамвай реконструювали. Зараз дороблюють оце.

Це пост не за і не проти Кличка. Суть в тому, що доводиться зараз робити те, що по плану мало бути зроблене ще 6-10 років тому. І це довелося б робити будь-якому мерові.

Можна ставитися до Віталі позитивно чи негативно, але найбільша проблема не в ньому. Найбільшою помилкою киян було обрання мером Космоса! Саме Космос знищив систему управління містом і погрузив Київ у величезні борги. І розгрібати це будуть ще довго.

От був Омеля, будував метро і розв*язки. Чим він блін не влаштовував пенсіонерів???? Реально кращий мер Києва був!
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