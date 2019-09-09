 Кличко - Богдану: "Де наша Чехія?"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
У ток-шоу "Свобода слова із Савіком Шустером" Андрій Богдан навів кілька цифр про бюджети двох міст - без порівняння інших показників і запитав: "Де наша Прага?".
"По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали. Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів. По-друге, змовчали про те, що населення Праги понад удвічі менше за населення Києва! І Прага майже вдвічі менша за площею, ніж Київ. І по-третє, Прага має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає окрім запланованого бюджету. А Київ - єдине місто в Україні, в якого в Держбюджет забирають 60 відсотків ПДФО!" - пояснює Кличко.
Мер Києва також нагадав, що ще 5 років тому Київ був банкрутом - маючи бюджет 18 млрд гривень, а борги 25 млрд.
"За ці роки ми збільшили бюджет міста більш ніж втричі, а борг вже - менше 4 мільярдів гривень", - зазначив Кличко.
Кличко наголосив, що Прага - столиця країни, яка є членом Євросоюзу. Прага - місто з доходом на душу населення майже $3 тис., у Києві ж цей показник у чотири рази нижчий.
"Знаєте, скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян неправдою і порушуючи закони та Конституцію, невдовзі доведеться відповідати на питання "Де наша Чехія?" (якщо ви вибрали такий приклад для порівняння)", - підсумував мер Києва.
Или о чести и достоинстве и объективной реальности.
Сергей соболев расставил все точки над і, сделав ситуацию предельно ясной.
Рассказав про генплан, застройка по которому шла даже при при космосе, и педалик поддержал его слова.
Генплан это не что то мифическое а постоянно действующий документ доступный каждому для обозрения. По идее это план развития города в интересах и на благо его жителей где предусмотрено все необходимое и жилье и инфраструктура, школы, садики, зеленые зоны, прочее. Все на благо и удобство жителей.
Когда идет застройка не по генплану или генплан оперативно корректируется под чьи то нужды это уже признак криминала, коррупции.
Объективная реальность.
Великое множество случаев дикой застройки, сноса зеленых зон и ликвидации водоемов.
Массовые избиения жителей протестующих против подобных застроек, с участием ментов и титушек. Добрые застройщики вместе с доброй администрацией, заботясь и нуждах и интересах жителей, с помощью титушек, стремятся сделать им благо, а они, неблагодарные, протестуют, блокируя строительства и снося заборы.
Ну и получив побои и поламанные кости конечно же будут желать подобного и далее, снова выбрав своих благодетелей.
Так что соболев просто пальцем тыкнул в тот документ на основании которого можно и нужно выловить всю эту застроечную коррупцию.
И тут уже ни честь ни достоинство не помогут, особенно если их вообще нет, или есть но воровские.
Так что чехией у нас и не пахнет.
До Космоса просто не існувало мутних компаній забудовників. При Омелі будували в місті всього кілька компаній - Київміськбуд, Укрбуд (ще без Микитася тоді), Фундамент, ну може ще Кан девелопмент. Ніяких Войцеховських, ніяких Вавришів і тд!
А всі скандали почалися після того, як на першій ж сесій Космос почав дерибанити київську землю ГЕКТАРАМИ. І Еліта-центр сталася при Космосі, і Три Богатиря! А потім появилися числені мутні компанії-забудовники, яких до льоні в Києві НЕ БУЛО!
Что случилось с неутомимым жрецом Гугля?
- Шулявський міст мали здати ще Космос і Жопов до Євро-2012, але навіть і не починали, хоча міст уже був аварійний, бо горів пару раз. Коли його почали будувати? Рік тому!
- міст на Троєщину мали відкрити ще Космос і Жопов до Євро-2012, але після уходу Омелі будівництво припинилося. Зараз от відновили роботи.
- Проспект Перемоги мали реконструювати ще Космос і Жопов до Євро-2012, реконструювали оце недавно тільки
- Міст на Борщагівці мали відремонтувати при Космосі, коли швидкісний трамвай реконструювали. Зараз дороблюють оце.
Це пост не за і не проти Кличка. Суть в тому, що доводиться зараз робити те, що по плану мало бути зроблене ще 6-10 років тому. І це довелося б робити будь-якому мерові.
Можна ставитися до Віталі позитивно чи негативно, але найбільша проблема не в ньому. Найбільшою помилкою киян було обрання мером Космоса! Саме Космос знищив систему управління містом і погрузив Київ у величезні борги. І розгрібати це будуть ще довго.
От був Омеля, будував метро і розв*язки. Чим він блін не влаштовував пенсіонерів???? Реально кращий мер Києва був!