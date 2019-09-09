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Все про:пожежа (1779) ДСНС (2060) вода (285)

 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 27 осіб, під час пожеж - 13, - ДСНС

Упродовж минулого тижня з 02.09 по 08.09 на водних об'єктах в Україні загинули 27 осіб, під час пожеж - 13.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 3 тис. 334 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 20 осіб.

За даними відомства, за тиждень ліквідовано 2 тис. 969 пожеж, врятовано на пожежах 17 осіб і не допущено знищення вогнем 509 будинків і 51 од. техніки. На пожежах загинуло 13 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 569 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 259 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 164 вибухонебезпечні предмети.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 27 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147212
 
 
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40 человек на ровном месте... + как говрила баб Юля кожны 2 хвылыны в Пильшу уезжает 1 украинец.Скоронас совсем будет мало
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Так-то зеленский все правильно делает. Нужно отменять єтот долбаный безвиз, что бы трудовые ресурсы не утекали из Украины. И выдача Цемаха это первый шажочек. Мы и так уже потеряли много людей!!!
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Причем тут безвиз? Он вообще только туристический.
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Как КМС по плаванью ,даю совет - не заплывайте далеко ,особенно на больших и незнакомых водоёмах ,даже если вы думаете, что хорошо плаваете ибо ветер и течение могут очень легко перечеркнуть вашу уверенность в себе а вместе с ней и жизнь ,ну а с огнём вообще шутки плохи.
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