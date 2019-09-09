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Все про:Казанський Денис (132) Клих (159)

 Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха

Звільнений український заручник Кремля Станіслав Клих у минулому був членом різних проросійських організацій України. Він повернувся в Україну, і ми бачимо абсолютно зломлену людину з покаліченою психікою, що втратила глузд у полоні. Тобто росіяни 5 років без будь-якої осмисленої причини тримали в тюрмі і мучили фактично свого.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"З усіх наших заручників, звільнених з полону РФ, найбільш загадковою, безумовно, залишається історія Станіслава Клиха. Ще кілька років тому детально розбирали його біографію. Клих у минулому був членом різних проросійських організацій України, в гуглі і на його сторінці "Вконтакте" можна знайти безліч фотографій з різними проросійськими діячами, зокрема з Оксаною Шкодою, Володимиром Корніловим і Вадимом Колесніченком. Сам Клих зізнавався, що був членом і прихильником Партії регіонів. Та й у Росію він поїхав цілком добровільно, в розпал бойових дій 2014 року, до подруги. Явно будучи впевненим у тому, що йому нема чого боятися", - нагадав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клих у поганому стані, його відвезли в реанімацію, - мати обміняного в 2016-му Афанасьєва

"Коли Клиха засудили, у багатьох склалася думка, що відбувається вистава, і росіяни таким чином просто створюють своєму агенту ореол політв'язня, щоб потім повернути його в Україну з красивою легендою і 100% впізнаваністю. Приблизно за тією ж схемою, яку провернули з Надією Савченко. Але час минав, а Клиха не звільняли. А тепер Станіслав Клих повернувся в Україну, і ми бачимо абсолютно зломлену людину з покаліченою психікою, яка втратила глузд у полоні. Тобто росіяни 5 років без будь-якої осмисленої причини тримали в тюрмі і мучили фактично свого. До того ж з усіх українських політв'язнів Клиха, якого і політв'язнем назвати важко, катували найбільше. Ніхто інший не повернувся з полону в такому стані", - зазначив Казанський.

"Якась неймовірна дикість. П'ять років у Росії просто ні за що пресували свого ж прихильника, активіста проросійських рухів, якого кинули до в'язниці за надуманими обвинуваченнями, нібито за те, що він воював у 90-х на боці чеченців. При цьому Клих багато разів бував у Росії до 2014 року. На його сторінці у ВК безліч фотографій із Москви, Сочі, Ростова тощо, але тоді ніхто і не думав його затримувати. І що найдивовижніше - за Клиха жодного разу не заступився ніхто з його колишніх соратників і знайомих по Партії регіонів, типу Олени Бондаренко або Володимира Корнілова. Ніхто з цих людей за весь час не сказав: "Гей, ви що, це взагалі наш, я його знаю, чого ви його пресуєте?" Так мовчки і спостерігали, як Росія калічить їхнього однодумця ні за що. Мовляв, якщо катують, значить так треба. Значить, є за що", - додав журналіст.

Читайте: Путін: Найближчим часом спільно з Києвом оголосимо про рішення щодо обміну, але стосовно Клиха та Карпюка у нас "особлива позиція"

"Насправді це все, що потрібно знати як про саму Росію, так і про гнилу проросійську тусовку в Україні, яка трохи менше, ніж повністю складається з підлих боягузів і хробаків. Пам'ятайте, навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки. Ще один гарний урок усім українцям, які хворіють ідеями "русского мира". Завтра на місці Клиха може бути хто завгодно. Як бачимо, своїх вони катують навіть з подвоєною ретельністю. Розтоптують до напівживого стану. Хто бачив, яким Станіслав Клих виходив із літака в Києві, тому є над чим задуматися", - резюмував Казанський.

Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха 01

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".


Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха 02
Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147210
 
   
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чот не понял, он стоко был в плену, но все равно остался проросийским?
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Клиха скорше за все реально підозрювали в роботі на українську розвідку і тому мучили його нещадно! По відношенню до інших заручників не було підозр що вони працюють на українську розвідку, бо вони в тій чи іншій мірі співпрацювали з фсб! А от Надю Савченко дарма приплели в цю історію, Надя не агет фсб, вона така є від природи - активна та непередбачувана!
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Це Ваше оціночне судження! Надія однозначно патріот України і готова віддати життя за Україну, а досвіду політичної діяльності вона ще набереться. Не можна вимагати від солдата що він був майстерним дипломатом та переговорником! Надія і так зробила майже подвиг - протрималась в Верховній Раді разом з регіоналами, зрадниками та корупціонерами і нікого не вбила! Тому певен, що в неї все вийде!
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... надя точно такая же идиотка..как и ты...!!!!)))))
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Автор не пишет, каким он остался, но каким он был. Каким он стал... посмотрим, если, конечно,будет на что смотреть, ведь человек совершенно искалечен физически и морально.
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ну напремер надєньке савченко плен пошел только на пользу.: похорошела (по сравнению с тем как было до плена) и сделала карьеру политика, хоть и не успешного)
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На пользу плен уж точно никому не идет.
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Вона в полоні не була. Це лише виглядало як полон для всього світу, а сама вона відпрацьовувала у спектаклі ФСБ для лохів, якими виявилися всі ми, на жаль. Згадайте, як саме вона потрапила у "полон" - це теж був розіграш для лохів, під час якого загинули та потрапили у полон наші справжні воїни, а Надюша "дивом" уціліла. Вона вже на той час була тухлою консервою.

І, на жаль, серед 35 тих, що повернулися, будуть кілька таких самих. Ми це скоро побачимо.
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Не только плен пошёл ей на пользу!!
Ещё и голодовка в плену пошла ей на пользу! Она после голодовки в плену очень сильно прибавила в весе! Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 4616
Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 9644
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Чот вас *********** так всіх треба лікувати,щоб не звали *****.
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Он остался без мозгов. Дай Бог, чтобы имя свое помнил. Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 4811
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Він ще на процесі збожеволів - так казали очевидці. Не дай Бог нікому. В Україні є добрі психіатри, згодом людина може прийти до себе.
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з вигляду чуваку вже взагалі все похер. Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 4221
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Да уж. Бей своих, чтобы чужие боялись.... Умом Рашу не пон
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любителям матрешек и балалаек посвящается)
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Пусть смотрят, как Раша своих встретила

Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 4839
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Петр Алексеевич давно в курсе дела. Как ни выгибал перед ****** позвоночник, а непосильным трудом купленную карамельную мануфактуру арестовали. Якобы
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Поменяли одно проросийское дерьмо на другое проросийское дерьмо. Но это же наш человек, правда зебильё?
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Интересно когда он выйдет на связь с агентом Медведчуком?
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А если героя, но сломленного, искалеченного и сошедшего с ума - нужно менять, агамемнон?
Или например порохобота?
У тебя часом бабы на России нет, агамемнон?
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Задуматись може та людина в якої в голові є мозок - а у хохлів які голосують за партію агента КГБ-ФСБ і по сумісництву кума ***** медведчука замість мозку "тріколор" і тому закликати їх над чимось задуматись просто немає сенсу.
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а що в голові у людей, як і голосують за петуШарія? там взагалі мабуть желе
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ну за платформенщиков за смерть голосуют ватники и жители луганды. Скажи мне кто за петушару голосует, как их величать?
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Ви ще до того сєнцова придивіться.Його вже і в президенти ,і на нобеля пропонують.Консерва фсб.
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та ні - він просто єврей
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І для чого ви людині наперед ярлик ліпите?
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За посередній і Один фільм дають нобеля?
Персону,яку обробляло фсб ,пропонують на президента,дивно?
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Ви так і не відповіли на запитання: для чого ви наперед ліпите ярлик людині?
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вусь мир - Кремль, а люди в нем - агенты (© П.О. Порошенко)
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Ну да, Меркадер, Судоплатов, Сташинський, Ейтингон,це видумки Порошенко.
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Тут на самом деле смешного мало, может и чекисты через одного рукожопые, но как показывает практика вербовать они умеют очень хорошо, комсомольцы из Европы и всякие Додоны соврать не дадут.
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А бидло вербувати легко бо його жаба давить і воно всіх ненавидить. тому одна баба - активістка (проститутка) може завербувати купу покидьків.
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Скорее всего этот паренек был сдвинутым и неуравновешенным с детства. Сейчас все усугубилось. Очередной клиент психушки.
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А що тут коментувати? Напишеш слова підтримки- звинуватять у проросійськості; почнеш хаяти- звинуватять у бездушності. А висновок який? Росія завжди пожирала своїх самих відданих прихильників і будувала з їх кісток тюрму для тих, хто її ненавидів.
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коментар може бути інший - навіщо ми це кацапське лайно міняли?
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Шоб был повод отдать Цемаха.

Это же элементарно !
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Значит то,что Клых поддерживал идей "руцкагамира"-неправда?
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Информацию по Клыху можно было найти в открытых источниках.
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Брат Панова зебил , сам раздувает истерию , наперёд обвиняя в "мочилове" порохоботов ,, которого по факту - нет . Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 1932 . Он ничем не отличается от здешних порохофобов - зебилов .. Я например , ещё не видел от порохоботов ни одного "кривого" поста в сторону бывших узников ,он наверняка тоже , но всё уже знает ...! Внук бабы Ванги ,что ле .? Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 2820 .
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Так до Панова в принципі одне питання, якого біса учасник АТО поперся в окупований Крим?
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Сенцов 5 лет в плену? это время для окончания академии КГБ
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Ты закончил академаю?
Или сейчас на практике?
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За цею логікою син Сталіна закінчив диверсійну школу вермахта.
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Так буде з кожним свинячим ПРихвостнем ! Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха - Цензор.НЕТ 4795
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Дивно, але серед "свинячих ПРихвостнів" є українські інтелектуали на кшталт Дмитра Павличка, фундатора ******** Могилянки Брюховецького чи Тараса Чубая... Чи Яна Зінкевич... А от серед зє-ботів - сплошні кацапоязичні совки і попсуни...
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Не голосував за Зе але ...Павличко Брюховецький то *ком -совки *. які при любій владі знайдуть своє ПРистосуванство .
.Прозондуй їх життєвий шлях .А особливо Павличка .
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Я не голосував ні за Зе, ні за Петю, але світогляд Зе значно більше є антиукраїнським. Це не та людина, яка на свята вдягає вишиванку (щиро, не для піару) чи по пам'яті цитуватиме "Розриту могилу" Шевченка...
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А ти вже з дурки пишеш, зєбіл ? Будь там чемний і гарно лікуйся. 😃
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свині почище будуть за свідєтєлєй панамських офшорів
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героиня и депутатка савченко нервно курит в сторонке...
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Выходит,таких "Клыхов" хоть греблю гати,летом в крыму наловил украинских туристов,и мы за них готовы и воду вернуть и вообще страну сдать.
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Напомнинает анекдот--российской самке привезли дохлого мужа с Донбасса-,,А чего он без головы? Спрашивает она..,,,,А она у него была,когда он на Донбасс ехал???,,
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Почалося.Як і припускали, тепер припорошені експерди та блохери переберуть по кісточках всіх звільнених і в кожному шукатимуть для дискредитації руський слід.З почином.
Цікаво,шо ж скаже Нойнець,знатний порохобот,адже він теж в усіх цих проросійських організаціях ошивався,скаже мабуть по завданню СБУ.
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Значит то,что Клых поддерживал идеи "руцкага мира"- неправда?
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Я проти їх дискредитації, але як показує практика, зі здоровим розумом з х******** тюрми мало хто виходить.
П. С. Нічого проти цих людей не маю, вважаю їх (крім Клиха), героями, навіть якщо вони почнуть нести мараз імені Савченко, то варто зрозуміти, що в кацапській в'язниці зламають будь-кого.
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ПОКИ!
Поки братами будуть росіяни
Кров потече від Дону і до Сяну.
Коли в нас є московська церква
То дійсна віра буде мертва.
Поки буде російська мова
Не буде рідного тут слова.
07.09.2019
Анатолій Березенський
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Ну если на его странице был Корнилов и он поддерживал ПР ,то рассудок он потерял не в плену а значительно раньше , но надеюсь что теперь мозги встали на место ...
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Интересно, он завтра снова ТУДА поедет??? Или жизнь его уже чему-то научила?
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Пусть повезут его в ПАРЕ как подопытного кролика и покажут за что головали недавно некоторые делегации.
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Кто повезет? Слуги народа? Им это зачем?
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І на цих проросійських Клихів і любителів москальських ****, ми віддали злочинців, які вбивали українців ! Щей Україна виплатить цим Клихам - Грибам грошову допомогу !
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Та там глянути ще на Сенцова, то такий мордатий бугай, шо і не скажеш шо він голодував 5 років ! СБУ має на детекторі його однозначно перевірити, ато Надя Савченко теж мордатою приїхала, розпіареною !
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Обменяли агентов кремля на агентов кремля. Четаржу.
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"Передайте таварищу Сталину, что праизашла чудовищная ашибка!"
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Та кацам этот обмен и не нужен был, они просто не знали как наших вернуть, чтоб сохранить лицо(****)
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Где найти такую .....ь чтоб на Брежнева сменять?
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Если присмотреться, то там у каждого тараканов в голове хватает.
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То, что россияне мучают, издеваются и убивают своих, ни для кого не секрет, на хрена Казанский это написал? Цель этого повествования какая?
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