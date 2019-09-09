 Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"З усіх наших заручників, звільнених з полону РФ, найбільш загадковою, безумовно, залишається історія Станіслава Клиха. Ще кілька років тому детально розбирали його біографію. Клих у минулому був членом різних проросійських організацій України, в гуглі і на його сторінці "Вконтакте" можна знайти безліч фотографій з різними проросійськими діячами, зокрема з Оксаною Шкодою, Володимиром Корніловим і Вадимом Колесніченком. Сам Клих зізнавався, що був членом і прихильником Партії регіонів. Та й у Росію він поїхав цілком добровільно, в розпал бойових дій 2014 року, до подруги. Явно будучи впевненим у тому, що йому нема чого боятися", - нагадав він.

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"Коли Клиха засудили, у багатьох склалася думка, що відбувається вистава, і росіяни таким чином просто створюють своєму агенту ореол політв'язня, щоб потім повернути його в Україну з красивою легендою і 100% впізнаваністю. Приблизно за тією ж схемою, яку провернули з Надією Савченко. Але час минав, а Клиха не звільняли. А тепер Станіслав Клих повернувся в Україну, і ми бачимо абсолютно зломлену людину з покаліченою психікою, яка втратила глузд у полоні. Тобто росіяни 5 років без будь-якої осмисленої причини тримали в тюрмі і мучили фактично свого. До того ж з усіх українських політв'язнів Клиха, якого і політв'язнем назвати важко, катували найбільше. Ніхто інший не повернувся з полону в такому стані", - зазначив Казанський.

"Якась неймовірна дикість. П'ять років у Росії просто ні за що пресували свого ж прихильника, активіста проросійських рухів, якого кинули до в'язниці за надуманими обвинуваченнями, нібито за те, що він воював у 90-х на боці чеченців. При цьому Клих багато разів бував у Росії до 2014 року. На його сторінці у ВК безліч фотографій із Москви, Сочі, Ростова тощо, але тоді ніхто і не думав його затримувати. І що найдивовижніше - за Клиха жодного разу не заступився ніхто з його колишніх соратників і знайомих по Партії регіонів, типу Олени Бондаренко або Володимира Корнілова. Ніхто з цих людей за весь час не сказав: "Гей, ви що, це взагалі наш, я його знаю, чого ви його пресуєте?" Так мовчки і спостерігали, як Росія калічить їхнього однодумця ні за що. Мовляв, якщо катують, значить так треба. Значить, є за що", - додав журналіст.

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"Насправді це все, що потрібно знати як про саму Росію, так і про гнилу проросійську тусовку в Україні, яка трохи менше, ніж повністю складається з підлих боягузів і хробаків. Пам'ятайте, навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки. Ще один гарний урок усім українцям, які хворіють ідеями "русского мира". Завтра на місці Клиха може бути хто завгодно. Як бачимо, своїх вони катують навіть з подвоєною ретельністю. Розтоптують до напівживого стану. Хто бачив, яким Станіслав Клих виходив із літака в Києві, тому є над чим задуматися", - резюмував Казанський.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".





