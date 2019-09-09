 Гарний урок українцям - навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки, - Казанський про Клиха

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"З усіх наших заручників, звільнених з полону РФ, найбільш загадковою, безумовно, залишається історія Станіслава Клиха. Ще кілька років тому детально розбирали його біографію. Клих у минулому був членом різних проросійських організацій України, в гуглі і на його сторінці "Вконтакте" можна знайти безліч фотографій з різними проросійськими діячами, зокрема з Оксаною Шкодою, Володимиром Корніловим і Вадимом Колесніченком. Сам Клих зізнавався, що був членом і прихильником Партії регіонів. Та й у Росію він поїхав цілком добровільно, в розпал бойових дій 2014 року, до подруги. Явно будучи впевненим у тому, що йому нема чого боятися", - нагадав він.
"Коли Клиха засудили, у багатьох склалася думка, що відбувається вистава, і росіяни таким чином просто створюють своєму агенту ореол політв'язня, щоб потім повернути його в Україну з красивою легендою і 100% впізнаваністю. Приблизно за тією ж схемою, яку провернули з Надією Савченко. Але час минав, а Клиха не звільняли. А тепер Станіслав Клих повернувся в Україну, і ми бачимо абсолютно зломлену людину з покаліченою психікою, яка втратила глузд у полоні. Тобто росіяни 5 років без будь-якої осмисленої причини тримали в тюрмі і мучили фактично свого. До того ж з усіх українських політв'язнів Клиха, якого і політв'язнем назвати важко, катували найбільше. Ніхто інший не повернувся з полону в такому стані", - зазначив Казанський.
"Якась неймовірна дикість. П'ять років у Росії просто ні за що пресували свого ж прихильника, активіста проросійських рухів, якого кинули до в'язниці за надуманими обвинуваченнями, нібито за те, що він воював у 90-х на боці чеченців. При цьому Клих багато разів бував у Росії до 2014 року. На його сторінці у ВК безліч фотографій із Москви, Сочі, Ростова тощо, але тоді ніхто і не думав його затримувати. І що найдивовижніше - за Клиха жодного разу не заступився ніхто з його колишніх соратників і знайомих по Партії регіонів, типу Олени Бондаренко або Володимира Корнілова. Ніхто з цих людей за весь час не сказав: "Гей, ви що, це взагалі наш, я його знаю, чого ви його пресуєте?" Так мовчки і спостерігали, як Росія калічить їхнього однодумця ні за що. Мовляв, якщо катують, значить так треба. Значить, є за що", - додав журналіст.
"Насправді це все, що потрібно знати як про саму Росію, так і про гнилу проросійську тусовку в Україні, яка трохи менше, ніж повністю складається з підлих боягузів і хробаків. Пам'ятайте, навіть проросійська позиція не гарантує, що завтра вас не оголосять фашистом і не катуватимуть свої ж російські братушки. Ще один гарний урок усім українцям, які хворіють ідеями "русского мира". Завтра на місці Клиха може бути хто завгодно. Як бачимо, своїх вони катують навіть з подвоєною ретельністю. Розтоптують до напівживого стану. Хто бачив, яким Станіслав Клих виходив із літака в Києві, тому є над чим задуматися", - резюмував Казанський.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.
Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
І, на жаль, серед 35 тих, що повернулися, будуть кілька таких самих. Ми це скоро побачимо.
Ещё и голодовка в плену пошла ей на пользу! Она после голодовки в плену очень сильно прибавила в весе!
Или например порохобота?
У тебя часом бабы на России нет, агамемнон?
Персону,яку обробляло фсб ,пропонують на президента,дивно?
Это же элементарно !
Или сейчас на практике?
.Прозондуй їх життєвий шлях .А особливо Павличка .
Цікаво,шо ж скаже Нойнець,знатний порохобот,адже він теж в усіх цих проросійських організаціях ошивався,скаже мабуть по завданню СБУ.
П. С. Нічого проти цих людей не маю, вважаю їх (крім Клиха), героями, навіть якщо вони почнуть нести мараз імені Савченко, то варто зрозуміти, що в кацапській в'язниці зламають будь-кого.
Поки братами будуть росіяни
Кров потече від Дону і до Сяну.
Коли в нас є московська церква
То дійсна віра буде мертва.
Поки буде російська мова
Не буде рідного тут слова.
07.09.2019
Анатолій Березенський
Да и *мужской половой орган* с ним!