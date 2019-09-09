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 Політика України
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Все про:санкції (2368) Євросоюз (2602) Єрмак Андрій (9) Цемах (47)

 Звільнення Цемаха не має вплинути на відносини з ЄС, - помічник Зеленського Єрмак

Глава переговорної групи щодо обміну полоненими вважає, що санкції проти Росії будуть збережені.

Помічник президента і глава переговорної групи щодо обміну полоненими між Україною та РФ Андрій Єрмак вважає, що видача агресору Володимира Цемаха не має вплинути на політичні відносини Києва із західними партнерами. Про це він розповів в інтерв'ю УП, передає Цензор.НЕТ.

Парламентер вважає, що санкції країн ЄС проти Росії будуть збережені, оскільки були засновані через комплекс причин.

"Що стосується якихось наслідків політичних... Позиція наших партнерів, вона ж базується не лише на цій справі. Там є комплекс аргументів, на яких тримається рішення про санкції. Не думаю, що звільнення Цемаха стане причиною перегляду наших стосунків із партнерами" , - відповів Єрмак на запитання журналістів про те, як можуть змінитися відносини між Києвом і Брюсселем після видачі РФ свідка у справі MH17 Володимира Цемаха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернень від Нідерландів щодо екстрадиції Цемаха не було, - посольство РФ

Він також підтвердив слова президента Володимира Зеленського, що всі слідчі дії щодо Цемаха були виконані. Якщо ж Цемах ще потрібен Нідерландам для розслідування, то в них, вважає Єрмак, є всі міжнародно-правові механізми, що дозволяють узгодити це питання з РФ.

"Наскільки мені відомо, і Росія, і Нідерланди є учасниками багатьох міжнародних договорів, конвенцій, які передбачають надання допомоги, участь у слідстві тощо. І це є робочий механізм", - підсумував він.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147207
 
 
 Топ коментарі
 
Повлияют...не повлияют...то дело десятое....тут главное что товаришЧ зебобик в очередной раз нарушил Конституцию Украины.... в данном случае статью 25...
А все эти спитчи от зеленых ермаков...это очередная морция "божьей росы " на мордочки зебобкив....ничего другого этот ермак просто не мог сказать...
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Зе ко манда обісралась, а тепер придумала відмазку.
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ті "міжнародні партнери" по своїй ницості мало чим від ***** відрізняються..

Вся проблема в тому, що нині Україна перестає бути суб'єктом міжнародної політики, а стає обєктом, яким можна вертіти в різні сторони всім, кому не лінь. Ну, як воно було в 2014-му... та й в 2015-му... Зебіл крок за кроком здає позиції, які були завойовані Петром.
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Ребята!Да все прохрали еще весной.Это просто,сейчас, вонь доходит.
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Поміняли міжнародного злочинця на проросійського Клиха, любітєля москальських пісьок Гриба ... Оце перемога!
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Это уже не за горами...еще пару-тройку таких трюков от вовы-клоуна...и про безвиз можно будет забыть....
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Вовремя барыгу скинули.Из-за своей лапши про ак суд,эканомику,яка расте як грыбы моглиб и снять.
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Заява МЗС Австралії " Австралія розчарована обміном Цемаха " !!
https://racurs.ua/ua/n126505-avstraliya-rozcharovana-obminom-cemaha-zayava-mzs.html

Клаван і з Австралією зміг погіршити стосунки !

Коли зебілам казали , що не можна вибирали дилетанта президентом -
вони казали , що він підбере собі команду і буде працювати ! Ну що набрав і як "працює "!!
Видно зебілам подобається така " праця " преЗедента !
А команда клована зрозуміла , що ДОБРЕ накосячила и тепер от такі заяви від них будуть йти,
з намаганням якось відмитись !
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А почему эвропа не выражала "глубокую обеспокоенность" референдумом Нидерландов по поводу евроассоциации Украины? Может пора уже делать(и делаем) то, что выгодно нам, а не им?! Мертвых голландцев уже не вернуть, а наши ребята - это наши ребята
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Та делают, делают то что выгодно вам и твоим хозяевам в кремле
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"Если же Цемах еще нужен Нидерландам для расследования, то у них, считает Ермак, есть все международно-правовые механизмы, позволяющие согласовать этот вопрос с РФ". - цинизм высшей градации и плевок на могилы убитых в Боинге.
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"зе" и энто то же сделали ,,,процентам ,голосовавшим за- потихоньку подготавливатся к отмене безвиза. ..за сокрытие свидетеля теракта
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Видача Цемаха може вплинути на ставлення ЕС до України.Нас просили не відавати агресору свідка,а ми пішли на поводу РФ.
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ну шо гастрабайты..бегите шенгены делать..эпоха бидности закинчилась.
наступает эпоха п и с д е ц а
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