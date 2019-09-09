 У Польській кіноакадемії сподіваються, що Сенцов отримає Нобелівську премію миру

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в заяві президента кіноакадемії Даріуша Яблоньського, опублікованому 8 вересня.

"Від імені Польської кіноакадемії я дякую всій кінематографічній спільноті світу і всім людям доброї волі, які не припиняли мирно боротися за звільнення Сенцова. Міжнародна солідарність врятувала Олега і дає нам підстави вірити, що разом ми будемо захищати наш кращий світ", - заявив він.



Яблонський нагадав, що колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса в серпні 2018 року подав кандидатуру Сенцова на здобуття цієї премії.

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"Докладімо всіх зусиль від сьогодні, щоб вона дісталася Олегу!" - додав він.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.