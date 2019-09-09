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 Політика України, Суспільство
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Все про:Нобелівська премія (29) Польща (1924) Сенцов (765)

 У Польській кіноакадемії сподіваються, що Сенцов отримає Нобелівську премію миру

У Польській кіноакадемії сподіваються, що колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримували в російській в'язниці, отримає Нобелівську премію миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це йдеться в заяві президента кіноакадемії Даріуша Яблоньського, опублікованому 8 вересня.

"Від імені Польської кіноакадемії я дякую всій кінематографічній спільноті світу і всім людям доброї волі, які не припиняли мирно боротися за звільнення Сенцова. Міжнародна солідарність врятувала Олега і дає нам підстави вірити, що разом ми будемо захищати наш кращий світ", - заявив він.

Яблонський нагадав, що колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса в серпні 2018 року подав кандидатуру Сенцова на здобуття цієї премії.

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"Докладімо всіх зусиль від сьогодні, щоб вона дісталася Олегу!" - додав він.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ до України повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147205
 
   
 Топ коментарі
 
Премію отримають Хуйло і Шмаркля
за досягнення миру на Донбасі,
визнання «ДНР» і «ЛНР»
і встановлення братніх стосунків між Україною і Ордою.
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Владимир Александрович уже успел показать себя блестящим переговорщиком и Патриотом своей страны.
Думаю, по линии Тернополя договорится.
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Как Надежде Героя Украины и посадить в Раду и послом в ПАСЕ.
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Премію отримають ***** і Шмаркля
за досягнення миру на Донбасі,
визнання «ДНР» і «ЛНР»
і встановлення братніх стосунків між Україною і Ордою.
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Не надо тянуть! Сразу Героя Украины давайте... и в ВР по спискам зебильной партии!
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По спискам партии нашего Лидера, Владимира Александровича пойдет Клых.
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"колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса в серпні 2018 року подав кандидатуру Сенцова на здобуття цієї премії."-браво агент "болєк"!
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Болек подал Лёлека на премию У Польській кіноакадемії сподіваються, що Сенцов отримає Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 4206
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Може і не Льоліка але така оперативність старого болєка ,щонайменше підозріла ,та й зовні подібний (трохи).
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Соевые свиньи , как вижу, против.
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Пучить... від *ранкових рошенок* . У Польській кіноакадемії сподіваються, що Сенцов отримає Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 790
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Сейчас всяагентура хремля начнёт интриговать , подсовывать всякие другие кандидатуры.
А ЗЕдолжен созвониться о всеми президентами соседних стран - Словакия Польша Венгрия Румыния
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К сожалению, президенты этих стран пока не признали выдающийся политический гений Владимира Александровича, посему придется как обычно звонить в Кремль...
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А что сдавать будем?
Полтаву или Харьков?
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Владимир Александрович уже успел показать себя блестящим переговорщиком и Патриотом своей страны.
Думаю, по линии Тернополя договорится.
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я звичайно поважаю Олега але це вже занадто..
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Как Надежде Героя Украины и посадить в Раду и послом в ПАСЕ.
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Очень верное решение, еще надо, чтобы все его фильмы пустили в большой прокат.
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У него он только один фильм, но его можно разрезать на короткометражки.
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Не очаровуйтесь і не розчарованими будете. Приклад Савченко вам в поміч.
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Дайте ссылки на его фильмы, хоть посмотрю, что он снял?
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Родом з ФСБ ,як гадюня?То в президенти,то на нобеля.
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Оскара ему за хорошую игру лучше дайте.
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Не смішіть............ У Польській кіноакадемії сподіваються, що Сенцов отримає Нобелівську премію миру - Цензор.НЕТ 611
Хоча враховуючи кому ці премії роздають, то - все може бути.
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