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 Суспільство
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Все про:банки (314) закордонний паспорт (48) НБУ (482) Держміграція (161)

 НБУ дозволив банкам обслуговувати клієнтів за закордонними паспортами

Відтепер банківські установи можуть обслуговувати фізичних осіб - резидентів як на підставі паспорта громадянина України (у формі ID-карти або книжки), так і на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби, про це йдеться в листі Національного банку України від 4 вересня 2019 року № Р/25-0006/45577.

"Відповідними роз’ясненнями НБУ підтверджується рівнозначність використання громадянами України обох паспортних документів і такі покращення спрямовані на усунення непорозумінь, які раніше виникали у разі пред’явлення паспорта для виїзду за кордон.

Таким чином, Національний банк України наголошує на необхідності дотримання банківськими установами вимог Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", інших норм законодавства України та підтверджує можливість здійснення ідентифікації та верифікації особи-резидента на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у відомстві зазначили, що, відповідно до наданих роз’яснень, відомості "по батькові" фізичної особи-резидента, які не містяться у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема – про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

У Держміграції також нагадали, що, відповідно до законодавства, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час отримання банківських послуг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147203
 
   
 Топ коментарі
 
Лучше бы по водительскому удостоверению разрешили...это более актуально....
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Так, чего ты взволновался, просто пойди и узнай, может, и будут тебя обслуговивать в банке. А у тебя кроме рашкиного, какое второе?
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Лучше бы по водительскому удостоверению разрешили...это более актуально....
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Если в ЕС украинские паспорта являются документами в банке .то и в Украине это должно быть документом . Также и у нотариусов
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Получил лайк от кацапского тролля )) Уверенно прогрессируешь в обратном направле6ии((
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Це ізраїльський банк і громадяни Ізраїлю можуть звертатись туди. Які проблеми?
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Так, чего ты взволновался, просто пойди и узнай, может, и будут тебя обслуговивать в банке. А у тебя кроме рашкиного, какое второе?
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Там нет прописки, поэтому банки будут игнорить
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А ксерокопії паспорта ще не проходять? А чого ж так? А давайте ще по ксерокопіях, знаєте як класно всяким аферистам буде?
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Самое интересное, что существует категория граждан Украины (несколько сотен тысяч) у которых нет внутреннего паспорта а только заграничный...
Им что до сих пор в Украине нельзя было никаких действий выполнять?
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