 Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Гранітного - зі стрілецької зброї;

- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Верхньоторецька - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Миколаївки - з великокаліберних кулеметів;

- у районі Авдіївки - з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Кримського. Ворог обстрілював позиції ОС з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.