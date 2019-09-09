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Все про:обстріл (5495) поранення (1506) Донбас (12933) операція Об'єднаних сил (1553)

 Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб

8 вересня збройні формування РФ та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, противник застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Гранітного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Верхньоторецька - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Миколаївки - з великокаліберних кулеметів;
- у районі Авдіївки - з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 53-ї бригади та "Айдару" знищили під Горлівкою трьох найманців РФ: двох із них упізнали. ФОТО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Кримського. Ворог обстрілював позиції ОС з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147201
 
 
 Топ коментарі
 
Перемиріє в дії? Можна вже проводити вибори. Нє?
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Ну хіба що з каналізаційного колектору. Нехай користуються вже.
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Надеешься что к к твоему дивану не отведут?? Он далеко...
С таким презЕдентом как зебобик... и твой диван может оказаться недалеко от линии соприкосновения....ты главное по чаще на портрет своего божка молись...
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Перемиріє в дії? Можна вже проводити вибори. Нє?
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Ну хіба що з каналізаційного колектору. Нехай користуються вже.
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кацапам нужна эта война и они будут из штанов выпрыгивать что б она продолжалась .УКРАИНЕ НУЖЕН МИР. что б строить комфортную страну. Кто не по методичке работает-ДУМАЙТЕ
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Він не поранений.
Згіно тексту - у нього «боєвая травма».
Одержав у бійці.

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це може бути і контузія ..та врешті решт люба травма від вибуху... не вогнепальна
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«Контузия. Подтип тяжёлого ранения, приобретенного на войне.»

Источник: https://inbrain.top/bolezni/kontuziya
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Надо отвести войска...позиций ОС не будет... тогда и обстрелов не будет...
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Заводи свой боевой диван и отводи его.
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Надеешься что к к твоему дивану не отведут?? Он далеко...
С таким презЕдентом как зебобик... и твой диван может оказаться недалеко от линии соприкосновения....ты главное по чаще на портрет своего божка молись...
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Обстрелов не буде, без шума і пилу дійдуть до Києва, а там свої, руцькоязичні.
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Проще жОПУ перенести, в Марьинку например. Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 6721
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Поки не віддасте все до Львова, ***** не заспокоїться.
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Столько лет, а одного вы не поняли. ***** останавливается не там где хочет, а там где его останавливают.
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Краще окопів не рийте, а йдіть і йдіть. Прапор сховайте подалі, для музею))
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Одужання пораненному воїну України!!!
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Что-то мне подсказывает, что с введением закона про IMEI зебобики начнут сажать за такие пості.
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Навіть сепари ненавидять маріонеток.
Якщо хто не знає, Сладков це рашистський пропагандон,
він навіть у окопах був, зі своїми 150 кг пересувався по них боком.Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 8216
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Зебил запомни не закончится война до тех пор пока ты будеш сдавать шаг за шагом-пуйло хочет всю Украину вот и вчера лягушатному президенту сказал ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ СОСТОИТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА УКРАИНА ВЫПОЛНИТ ФОРМУЛУ ШТАЙНМАЕРА-что это за зверь штайнмаер и что туда входит я не знаю-некоторые ЗЕбиратели втирают что это подписано при порохе-но порох на уступки не шел не сдавал шаг за шагом Украину как Зе и в десна не целовался с пуйлом
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Порося просто торгувало з ****** . та кормило *рошенками * Мордор !
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Точно, точно? Торговый оборот Украины и России с 2014 года обвалился почти втрое
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скоро за такие фотки будут сажать, ведь по версии наркомана войны нет, россия наш партнер
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Странно... Вроде бы все делаем- и войска отвели, Станицу Луганскую отдали, на передовой флаги поснимали что бы не провоцировать, а они все стреляют...
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Второй день если верить официальным сводкам стреляют из крупнокалиберной артиллерии если верить официальным сводкам но потерь нет! Тут из двух одно - или врут про обстрелы или врут про потерь нет.
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команда ЗЕ! говорит только правду! Как российские СМИ.
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Ты думаешь при Порошенко так же не врали? Вспомни про его брехню про организованный выход из Дебальцевского котла со всей техникой и двумя десятками погибших..
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Скорейшего выздоровления, Брат!
Рашистским козлам смерть или депортация на их родину!
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Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
нбассе, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и разрушениям инфраструктуры Донбасса.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» в Украину обстреливать Донецкую фильтровальную станцию.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
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Перемирие стабильное! Вот сейчас наш наркоман отведет войска на 2-3 км и обстрелы сразу прекратятся
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