 Ворог бив по позиціях ОС із забороненого озброєння, один український воїн зазнав бойової травми. За добу - 9 обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Гранітного - зі стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Верхньоторецька - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Миколаївки - з великокаліберних кулеметів;
- у районі Авдіївки - з автоматичного гранатомета, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Кримського. Ворог обстрілював позиції ОС з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.
Згіно тексту - у нього «боєвая травма».
Одержав у бійці.
Источник: https://inbrain.top/bolezni/kontuziya
С таким презЕдентом как зебобик... и твой диван может оказаться недалеко от линии соприкосновения....ты главное по чаще на портрет своего божка молись...
Якщо хто не знає, Сладков це рашистський пропагандон,
він навіть у окопах був, зі своїми 150 кг пересувався по них боком.
Рашистским козлам смерть или депортация на их родину!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
нбассе, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и разрушениям инфраструктуры Донбасса.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» в Украину обстреливать Донецкую фильтровальную станцию.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!